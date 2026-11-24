Kedden sem a benzin, sem a gázolaj országos kiskereskedelmi átlagára nem változott, így a hétfői kisebb dízelárcsökkenést követően mindkét üzemanyag ára az előző napi szinten maradt – derült ki a Holtankoljak.hu november 24-i tájékoztatásából.

További árcsökkenés is jöhet a héten a kutakon / Fotó: T.Vyc

Az elmúlt hetekben tapasztalt árcsökkenés után tehát egyelőre nem kell újabb drágulástól tartaniuk az autósoknak, igaz, a benzin és a gázolaj ára között továbbra is jelentős a különbség. Kedden az alábbi országos átlagárakkal számolhatnak az autósok:

95-ös benzin: 583 forint/liter,

gázolaj: 694 forint/liter.

A két üzemanyag közötti árkülönbség továbbra is 111 forint literenként, ami egy ötvenliteres tankolás esetében már 5550 forintos eltérést jelent. Érdemes azonban alaposan körülnézniük az autósoknak, ugyanis a legolcsóbb és a legdrágább magyarországi töltőállomások árai között csaknem 90 forintos különbség is lehet literenként.

Üzemanyagárak: további árcsökkenés is jöhet a héten

A nemzetközi olajpiacon az elmúlt hetekben kedvező folyamatok indultak el az autósok szempontjából. A Brent típusú nyersolaj hordónkénti jegyzése hétfő reggel 92 dollár körül alakult, ami egy hét alatt mintegy négyszázalékos csökkenést jelent. A magyarországi üzemanyagárak mérséklődésének azonban részben gátat szab a forint dollárral szembeni gyengülése.

A lap heti előrejelzése szerint a benzin literenkénti átlagára a következő napokban 580 és 585 forint, míg a gázolajé 692 és 698 forint között alakulhat. A dízel esetében a téli időszakhoz kapcsolódó kereslet is korlátozhatja az árcsökkenést. Amennyiben stabilizálódik a magyar fizetőeszköz árfolyama, és az olaj jegyzése is alacsony marad, a hét közepén mindkét üzemanyag esetében elképzelhető néhány forintos ármérséklődés.

Egyre nehezebb helyzetben vannak a magyar benzinkutak

Miközben az autósok az üzemanyagárak további csökkenésében bíznak, a kisebb magyarországi töltőállomások üzemeltetői egyre súlyosabb megélhetési problémákkal szembesülnek. Mint arról a Világgazdaság korábban beszámolt, egy dunaújvárosi benzinkút már

a dolgozói létszám csökkentésére

és az üzlet nyitvatartásának korlátozására

kényszerült. A független töltőállomások mozgásterét a szűkös kiskereskedelmi árrés, az emelkedő működési költségek és az adóterhek egyaránt korlátozzák. Az áremelés sem feltétlenül jelentene megoldást számukra, hiszen azzal könnyen elveszíthetik vásárlóikat. November elején már két vidéki benzinkút bezárásáról is beszámolt lapunk.