A családok villanyszámlája nem emelkedik – jelentette be Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, miután a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) közzétette a 2027-ben hatályos rendszerhasználati díjakat. Fontos azonban, hogy a miniszter nem rendszerhasználati díjról, hanem számláról beszélt. A MEKH tarifatáblázata szerint ugyanis van egy olyan összetevője az egyetemes szolgáltatásra jogosult lakossági felhasználók által fizetett tarifának, amely nőni fog. A miniszter bejelentése alapján tehát a teljes – négy fő díjelemből és az azokra rakódó, 27 százalékos áfából álló – tarifa végső csak úgy maradhat az eddigi, kilowattóránként 36 forintos szinten, ha egyúttal egy vagy több további díjelem csökken. Mutatjuk, hogyan alakul át az áramszámla.

Változik jövőre a lakossági áramszámla összetétele/Fotó: Csomor Ádám

A következők fognak történni

A bruttó lakossági végfelhasználói egységár (a továbbiakban tarifa) a kövekezőkból áll:

magának a villamos energiának az árából (energiadíj),

a rendszerirányítónak (a Mavirnak) fizetett átviteli díjból,

az elosztói alapdíjból (ezt a helyi szolgáltatónak fizetjük),

a felhasznált áram mennyisége után az elosztónak fizetett forgalmi díjból,

néhány kisebb, itt nem részletezendő (mert minimális) tételből

és a fentiek egészére rakódó, 27 százalékos általános forgalmi adóból.

A felsoroltakból a MEKH döntése az első hármat fogja érinteni. A lista harmadik eleme, azaz az elosztói alapdíj a jelenlegi tízszeresére, évi 1446 forintról évi 14376 forintra emelkedik hálózati csatlakozási pontonként. Egy átlagos háztartás jellemzően egy hálózati csatlakozási ponttal rendelkezik. Akkor van több csatlakozási pontja, ha több mérőórája van, mert vagy több épületbe, helyiségbe vezette be külön-külön az áramot, vagy megújuló energiával is előállít villamos energiát, illetve éjszakai áramot használ az alaptarifától eltérő tarifával. A megtízszereződő elosztói alapdíj 16 éve változatlan.

Milyen díjelemek kerülnek az új mérlegre?

Az alapdíj növekedésével szemben áll két másik díjelem csökkenése.

A felhasználással arányos elosztói forgalmi díj kilowattóránként 20,01 forintról 18,8 forintra,

az elosztói meddő energia díja pedig kilowattóránként 5,47 forintról 4,53 forintra esik.

Az a meddő energia, amit a felhasználó berendezései a megengedettnél többletként vesznek fel a hálózatból, illetve bizonyos esetekben táplálnak vissza. A lakosság azonban nem fizet a meddő energiáért. Nagysága azért szerepel mégis a táblázatban, mer az érintett kisfogyasztói (KIF I.) díjkategóriába a háztartások mellett beletartoznak a mikrovállalkozások is. Azok tehát fizetnek.