Átalakul a lakossági áramtarifa belseje: mutatjuk, mi történik jövőre az energiahivatal döntése nyomán
A családok villanyszámlája nem emelkedik – jelentette be Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, miután a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) közzétette a 2027-ben hatályos rendszerhasználati díjakat. Fontos azonban, hogy a miniszter nem rendszerhasználati díjról, hanem számláról beszélt. A MEKH tarifatáblázata szerint ugyanis van egy olyan összetevője az egyetemes szolgáltatásra jogosult lakossági felhasználók által fizetett tarifának, amely nőni fog. A miniszter bejelentése alapján tehát a teljes – négy fő díjelemből és az azokra rakódó, 27 százalékos áfából álló – tarifa végső csak úgy maradhat az eddigi, kilowattóránként 36 forintos szinten, ha egyúttal egy vagy több további díjelem csökken. Mutatjuk, hogyan alakul át az áramszámla.
A következők fognak történni
A bruttó lakossági végfelhasználói egységár (a továbbiakban tarifa) a kövekezőkból áll:
- magának a villamos energiának az árából (energiadíj),
- a rendszerirányítónak (a Mavirnak) fizetett átviteli díjból,
- az elosztói alapdíjból (ezt a helyi szolgáltatónak fizetjük),
- a felhasznált áram mennyisége után az elosztónak fizetett forgalmi díjból,
- néhány kisebb, itt nem részletezendő (mert minimális) tételből
- és a fentiek egészére rakódó, 27 százalékos általános forgalmi adóból.
A felsoroltakból a MEKH döntése az első hármat fogja érinteni. A lista harmadik eleme, azaz az elosztói alapdíj a jelenlegi tízszeresére, évi 1446 forintról évi 14376 forintra emelkedik hálózati csatlakozási pontonként. Egy átlagos háztartás jellemzően egy hálózati csatlakozási ponttal rendelkezik. Akkor van több csatlakozási pontja, ha több mérőórája van, mert vagy több épületbe, helyiségbe vezette be külön-külön az áramot, vagy megújuló energiával is előállít villamos energiát, illetve éjszakai áramot használ az alaptarifától eltérő tarifával. A megtízszereződő elosztói alapdíj 16 éve változatlan.
Milyen díjelemek kerülnek az új mérlegre?
Az alapdíj növekedésével szemben áll két másik díjelem csökkenése.
- A felhasználással arányos elosztói forgalmi díj kilowattóránként 20,01 forintról 18,8 forintra,
- az elosztói meddő energia díja pedig kilowattóránként 5,47 forintról 4,53 forintra esik.
Az a meddő energia, amit a felhasználó berendezései a megengedettnél többletként vesznek fel a hálózatból, illetve bizonyos esetekben táplálnak vissza. A lakosság azonban nem fizet a meddő energiáért. Nagysága azért szerepel mégis a táblázatban, mer az érintett kisfogyasztói (KIF I.) díjkategóriába a háztartások mellett beletartoznak a mikrovállalkozások is. Azok tehát fizetnek.
Mi a szaldója az alapdíj és a forgalmi díj változásának?
Az idei, havi 121 forintos alapdíjat jövőre 1198 forintos követi, a növekedés 1077 forint. Az a kérdés, hogy egy átlagos, havi 190 kilowattóra fogyasztású háztartás fizet-e ennyivel kisebb forgalmi díjat a forgalmi díj egységéra csökkenésének köszönhetően. A 2026-os, 20,01 forintos forgalmi díjjal az átlagosan elhasznált mennyiség után 3802 forint forgalmi díjat kell fizetni, míg a jövő évi, alacsonyabb, 18,8 forintos forgalmi díjjal már csak 3384 forintot. Az így jelentkező 418 forintos csökkenése azonban (átlagos fogyasztás esetén) nem semlegesíti az alapdíj növekedését, annak a felére sem elég.
A végeredmény nem változik
Mindazonáltal ez a növekedés a lakossági fellhasználót nem érinti. Számára az a fontos, hogy ne változzon az áfával megfejelt díjösszetevők nagysága, a tarifa, az pedig marad a 36 forintos kilowattóránkénti szinten. Ám csak úgy maradhat, hogy közben más tarifaelemek kisebbek lesznek. Ez két módon képzelhető el: vagy kisebb lesz a tarifán belüli áramdíj, és/vagy kisebb lesz a lakossági áram áfája.
Az áram áfájának a csökkentése azonban valami miatt nem a magyar kormányok eszköze.
Ez az adónem 2004-ben nőtt 12 százalékról 25 százalékra, Magyarország uniós csatlakozásakor. Bár 2006-ban még 20 százalékra szelídült, hamar véget ért ér a Kánaán: 2009-től már 25 százalékos, 2012-től pedig 27 százalékos az állami elvonás.
Vagyis az egyik kézenfekvő megoldás az, hogy a tarifán belül maga a villamos energia díja lesz kisebb. Az áramot az egyetemes szolgáltató továbbra is olcsóbban fogja eladni a lakosságnak, mint amennyiért hozzájut. A különbözetet az állam megtéríti számára. A 2027-es költségvetés tervezete 1165 milliárd forintot szán a rezsicsökkentés fenntartására. Mintegy 293,5 milliárd forinttal többet az idei, év közben megemelt 871,5 milliárd forintos keretnél. A pénzt persze az adójukon keresztül maguk a rezsicsökkentés kedvezményezettjei és munkáltatóik dobják össze, csak a rendszer tartalmaz egy újraelosztást.
Azonban mégsem az energiadíj csökkenése az út.
Az egyetemes szolgáltató MVM ugyanis közleményben tudatta, hogy a díjemelkedésből adódó többletköltség kompenzálva lesz, és ez majd a villamosenergia-számlákon is megjelenik.
Ezzel együtt elgondolkodtató, hogy miután a hivatalos közlésekben a Paksi Atomerőmű olcsó árama rendre a rezsicsökkentés fenntartásának zálogaként jelenik meg, akkor az atomerőművi áram (az elszámolások szintjén) miért is nem irányítható közvetlenül a lakossághoz?
Mit jelent a rendszerhasználati díj növekedése!
Bár a fentiekből is nyilvánvaló, érdemes kitérni arra, mit gondoljunk a rendszerhasználati díjak (RHD) súlyáról.. Sok lakossági felhasználói ugyanis felháborodik, amikor látja, hogy a tarifáján (egyben a számláján) belül elég nagy az RHD. Nem gondol rá, hogy az RHD súlya csak azért magas, mert helyette az energiadíj alacsony azért, hogy a végső tarifa alacsony maradjon. Egy hétköznapi példával: egy tele kosár tömege 10 kiló: van benne 5 kiló A és 5 kiló B áru. Annak érdekében, hogy könnyebb legyen, csak 6 kilós, kiveszünk 4 kiló B terméket. Így az A termék aránya 50 százalékról 80 százalékra nőtt. Ezen megütközünk. Pedig nem lett több, továbbra is csak 5 kiló B termékünk van, viszont a kosár könnyebb lett.
Ráadásul a lakossági tarifán belül az RHD abszolút nagysága miatt sem kell aggódni, mert erre is vonatkozik a rezsicsökkentés. Vonatkozik 2027-ben is, még a költségarányok jövő évtől hatályos módosítása mellett is.
Októberben a vizsgált magyarországi tarifában 14 százalékot tett ki az energiadíj és 65 százalékot tett ki az RHD a finnországi VaasaETT elemzése szerint, amely eurócent/kilowattórában számol. Ennek alapján a magyarországi 10,25 eurócentes tarifán belül az energiadíjra 1,43 eurócent, az RHD-ra 6,66 eurócent jutott. Ezzel szemben az uniós átlagként közölt, sokkal piacközelibben kalkulált 28,24 eurócentes áron belül az energiadíj 55, az RHD viszont csak 25 százalékot tesz ki. Ez a 25 százalék azonban így is a hazainál nagyobb, 7,1 eurócentes RHD tartozik.
Áramszámla, áramár, rezsicsökkentés
Másról van szó, amikor lakosság áramszámáról, áramdíjról és áramárról beszélünk. Sokan ugyanis a teljes számla tartalmát mondják áramárnak, ami félreértést okozhat. Az áramszámla a felhasznált villamos energia, a hozzá kapcsolódó szolgáltatások és az adójuk végösszege. Tehát két dologtól nőhet az áramszámla: ha nő az elhasznált áram mennyisége, és/vagy nő a fizetendő egységár. (A fizetenő áfa nagyságának növekedése az előbbieknek csak a következménye.) Amikor viszont az áram áráról, vagy az energiadíjról beszélünk, az csak a tarifa egyik összetevőjére utal. A rezsivédelem a rezsicsökkentés során elért, 36 forintos egységár fenntartását jelenti.