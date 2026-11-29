A külföldi tulajdonú áruházláncoknak kedvez a Tisza-kormány az árrésstop karácsony előtti kivezetésével, a döntés árát azonban a magyar vásárlók fizethetik meg – erről írt Facebook-bejegyzésében Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője. Az ellenzéki politikus szerint különösen aggályos az intézkedés időzítése, hiszen a kereskedők éppen az adventi időszakban, a karácsonyi nagybevásárlások idején kapnak nagyobb mozgásteret az árak meghatározásában.

Árrésstop: Bóka János szerint a multik kapják a karácsonyi ajándékot, a magyar családok fizethetik meg az árát / Fotó: Berit Kessler (illusztráció)

„Nagy ajándék ez a külföldi multiknak: szabad kezet kapnak az alapvető élelmiszerek és drogériatermékek áremelésére éppen az adventi időszakban, a nagy bevásárlások kellős közepén” – fogalmazott a frakcióvezető. Mint arról a Világgazdaság is beszámolt, az Országgyűlés november 24-én elfogadta az árrésstop kivezetéséről szóló törvényjavaslatot. A 2025 márciusában bevezetett szabályozás az érintett élelmiszerek esetében 10 százalékban, a drogériai termékeknél pedig 15 százalékban maximálta a kereskedők árrését.

Bóka János szerint a magyar beszállítók is rosszul járhatnak

A Fidesz frakcióvezetője Magyar Péter közelmúltbeli berlini látogatását is szóba hozta. A politikus felvetette, hogy Friedrich Merz német kancellár esetleg az árrésstop megszüntetését is szorgalmazhatta a magyar miniszterelnökkel folytatott tárgyalásán, erre vonatkozó bizonyítékot azonban nem ismertetett.

Bóka János arra is felhívta a figyelmet, hogy

a kormány döntése nemcsak az árképzést érinti, hanem a kereskedelmi láncok termékkínálatát is.

Az árrésstop kivezetésével ugyanis a saját márkás és a beszállítói termékek arányára vonatkozó kötelezettségek is megszűnnek. A frakcióvezető szerint emiatt a magyar vásárlók mellett a hazai beszállítók is hátrányba kerülhetnek. A nagy kereskedelmi láncok közül többen is kedvezően fogadták a korlátozás eltörlését. A Lidl Magyarország és a Tesco egyaránt üdvözölte a döntést, ugyanakkor mindkét vállalat jelezte, hogy továbbra is kedvező árakkal kívánja várni a vásárlókat.

Az inflációt is felpörgetheti az árrésstop kivezetése

Bóka János a bejegyzésében az S&P nemzetközi hitelminősítő előrejelzésére is hivatkozott, amely szerint 2027-ben ismét gyorsulhat a magyarországi infláció, részben az árrésstop megszüntetése miatt. Az áremelkedés lehetőségére korábban a GKI Gazdaságkutató is felhívta a figyelmet. Az intézet szerint rövid távon drágulhatnak a korábban árréskorlátozás alá eső termékek, hosszabb távon azonban az árverseny erősödése és a bolti akciók visszatérése kedvezhet a fogyasztóknak.