Karácsony előtt jöhet az árrésstop kivezetése: a Tisza-kormány akciókat vár– ezeknél a termékeknél biztosan változnak az árak
Újabb áremelkedést és a nagy kereskedelmi láncok alkuerejének növekedését hozhatja az árrésstop kivezetése Horthay Olivér szerint. Kozák Tamás helyettes államtitkár ezzel szemben a versenytől és az akcióktól vár kedvezőbb árakat.
Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy a Tisza-kormány őszi ígérete szerint megszűnik az árrésstop, amelynek kivezetését a kereskedők szorgalmazzák. Ez akár még a karácsonyi időszak előtt megtörténhet.
Az ássrésstop megszüntetése a a kisboltokat sújtja
A kisboltok helyzete és a fogyasztói árak várható alakulása körül bontakozott ki vita az árrésstop kivezetéséről a gazdasági és energetikai bizottság ülésén. A fideszes Horthay két ponton kérdőjelezte meg a megszüntetés mellett felhozott érveket: hogyan segítheti a kisebb üzleteket a nagy kereskedők árrését korlátozó intézkedés feloldása, és mi akadályozná meg, hogy a változtatás újabb drágulást okozzon?
Érvelése szerint a korlátozás megszüntetése éppen a nagy láncok pozícióját erősítheti a kisboltokkal és a helyi termelőkkel szemben. Szerinte, ha a nagy kereskedők szabadabban határozhatják meg árréseiket, az a teljes értékláncban növelheti az alkuerejüket.
A visszavonás nem hagyja érintetlenül az árakat
Horthay azt a várakozást is vitatta, hogy a korábban árrésstoppal érintett termékek ára változatlan maradna, miközben más árucikkek olcsóbbá válnának. Az általa felvázolt kockázat szerint
a már megdrágult termékek ára magas marad, a korlátozás alól felszabadulóké pedig emelkedik.
Arra kért választ, hogyan előzhető meg, hogy ez sokkszerűen érje a fogyasztókat.
A tiszás Kozák Tamás válaszában hangsúlyozta: az árrésstop hatását a teljes ellátási láncban kell vizsgálni, a mezőgazdasági termelőktől a feldolgozókon és kereskedőkön át a vásárlókig. A tartós árleszorítást szerinte az erős verseny biztosíthatja.
A kisboltok nehézségeit azzal magyarázta, hogy kínálatuk 80–90 százalékát élelmiszerek, jellemzően alapélelmiszerek adják. Emiatt kevésbé tudják más termékeken ellensúlyozni a kieső árrést, beszerzéskor pedig nem érnek el olyan kedvező feltételeket, mint a nagy láncok. Állítása szerint
a korlátozások mellett felgyorsultak a boltbezárások, és számos segítségkérő jelzés érkezett a kisebb üzletektől.
A karácsony előtti kivezetés időzítését a helyettes államtitkár az ünnepi akciókkal is indokolta. A kormány arra számít, hogy az akciós lehetőségek bővüléséből végül a fogyasztók profitálnak. Kozák hozzátette: az általa vizsgált korábbi adatok szerint a negyedik negyedévben az infláció jellemzően az éves átlag alatt alakult.
A beruházások elmaradását is összekapcsolta az ágazat alacsony jövedelmezőségével. Elmondása szerint az élelmiszer- és napicikk-kereskedelem nyereségessége mindössze 1–2 százalék körüli, ami korlátozza a fejlesztésekre fordítható saját forrásokat.
Kozák elismerte, hogy a 2025 márciusában bevezetett árrésstopnak kezdetben volt kedvező hatása, és válságkezelő szerepet töltött be. Szerinte azonban ez rövid ideig tartott, miközben a szabályozás elhúzódása egyre több káros következménnyel járt.
A hazai élelmiszer-feldolgozók nehézségeiben szintén szerepet tulajdonított az intézkedésnek. Érvelése szerint az olcsóbb beszerzésért folyó verseny az import felé terelhette a kereskedőket, miközben a magyar feldolgozóknál is hiányoznak a fejlesztési források. A magas fogyasztói árak kapcsán az adóterhek vizsgálatát is szükségesnek nevezte.
Orbán Viktor 2025. február 26-i évértékelő beszédében élesen bírálta a kereskedelmi láncokat az alapvető élelmiszerek árának emelkedése miatt. A volt kormányfő utasította a nemzetgazdasági minisztert, hogy egyezzen meg a kereskedőkkel az áremelkedések megfékezéséről, és jelezte: amennyiben ez nem sikerül, hatósági beavatkozás következik.
Az árrésstopot 2025 márciusában vezették be a nagy árbevételű kiskereskedelmi láncok részére, majd fokozatosan terjesztették ki különböző termékek árazására.
A 30 alapvető élelmiszer esetében
- a baromfi- és sertéshúsok,
- tej és joghurtok,
- vaj,
- tojás,
- étolaj,
- liszt,
- cukor,
- sajt
lett olcsóbb.
Később pedig a háztartási cikkeknél a
- szappan,
- papír kéztörlő henger,
- folyékony szappan,
- alufólia,
- tusfürdő,
- kézfertőtlenítő gél,
- testápoló,
- általános tisztítószer,
- fogkefe,
- mosogatószer,
- fogkrém,
- gépi mosogatótabletta,
- sampon,
- folyékony súrolószer,
- egészségügyi betét,
- mosópor,
- tampon,
- folyékony mosószer,
- eldobható borotva,
- öblítő,
- utántöltő borotvafej,
- borotvahab,
- borotvazselé,
- golyós dezodor,
- izzadásgátló stift,
- dezodor,
- hintőpor,
- eldobható nadrágpelenka,
- toalettpapír,
- papír zsebkendő
árát vágták vissza.
Az árrésstop valóban képes volt a drágulás megfékezésére, elemzők szerint mintegy 1,5 százalékkal csökkenti az éves inflációt.