Karácsony előtt jöhet az árrésstop kivezetése: a Tisza-kormány akciókat vár– ezeknél a termékeknél biztosan változnak az árak

Újabb áremelkedést és a nagy kereskedelmi láncok alkuerejének növekedését hozhatja az árrésstop kivezetése Horthay Olivér szerint. Kozák Tamás helyettes államtitkár ezzel szemben a versenytől és az akcióktól vár kedvezőbb árakat.

Az árrésstop nélkül élénkülhet a verseny, és bővülhetnek az akciók / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy a Tisza-kormány őszi ígérete szerint megszűnik az árrésstop, amelynek kivezetését a kereskedők szorgalmazzák. Ez akár még a karácsonyi időszak előtt megtörténhet.

Az ássrésstop megszüntetése a a kisboltokat sújtja

A kisboltok helyzete és a fogyasztói árak várható alakulása körül bontakozott ki vita az árrésstop kivezetéséről a gazdasági és energetikai bizottság ülésén. A fideszes Horthay két ponton kérdőjelezte meg a megszüntetés mellett felhozott érveket: hogyan segítheti a kisebb üzleteket a nagy kereskedők árrését korlátozó intézkedés feloldása, és mi akadályozná meg, hogy a változtatás újabb drágulást okozzon?

Érvelése szerint a korlátozás megszüntetése éppen a nagy láncok pozícióját erősítheti a kisboltokkal és a helyi termelőkkel szemben. Szerinte, ha a nagy kereskedők szabadabban határozhatják meg árréseiket, az a teljes értékláncban növelheti az alkuerejüket.

A visszavonás nem hagyja érintetlenül az árakat

Horthay azt a várakozást is vitatta, hogy a korábban árrésstoppal érintett termékek ára változatlan maradna, miközben más árucikkek olcsóbbá válnának. Az általa felvázolt kockázat szerint

a már megdrágult termékek ára magas marad, a korlátozás alól felszabadulóké pedig emelkedik.

Arra kért választ, hogyan előzhető meg, hogy ez sokkszerűen érje a fogyasztókat.

A tiszás Kozák Tamás válaszában hangsúlyozta: az árrésstop hatását a teljes ellátási láncban kell vizsgálni, a mezőgazdasági termelőktől a feldolgozókon és kereskedőkön át a vásárlókig. A tartós árleszorítást szerinte az erős verseny biztosíthatja.

A kisboltok nehézségeit azzal magyarázta, hogy kínálatuk 80–90 százalékát élelmiszerek, jellemzően alapélelmiszerek adják. Emiatt kevésbé tudják más termékeken ellensúlyozni a kieső árrést, beszerzéskor pedig nem érnek el olyan kedvező feltételeket, mint a nagy láncok. Állítása szerint

a korlátozások mellett felgyorsultak a boltbezárások, és számos segítségkérő jelzés érkezett a kisebb üzletektől.

A karácsony előtti kivezetés időzítését a helyettes államtitkár az ünnepi akciókkal is indokolta. A kormány arra számít, hogy az akciós lehetőségek bővüléséből végül a fogyasztók profitálnak. Kozák hozzátette: az általa vizsgált korábbi adatok szerint a negyedik negyedévben az infláció jellemzően az éves átlag alatt alakult.