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Karácsony előtt jöhet az árrésstop kivezetése: a Tisza-kormány akciókat vár– ezeknél a termékeknél biztosan változnak az árak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Újabb drágulást és a nagy kereskedelmi láncok erősödését hozhatja az árréskorlátozás megszüntetése. Az árrésstop nélkül viszont élénkülhet a verseny, és bővülhetnek az akciók.
VG
2026.11.10, 14:36
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Újabb áremelkedést és a nagy kereskedelmi láncok alkuerejének növekedését hozhatja az árrésstop kivezetése Horthay Olivér szerint. Kozák Tamás helyettes államtitkár ezzel szemben a versenytől és az akcióktól vár kedvezőbb árakat.

árrrésstop
Az árrésstop nélkül  élénkülhet a verseny, és bővülhetnek az akciók / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Korábban a Világgazdaság  is megírta, hogy a Tisza-kormány őszi ígérete szerint megszűnik az árrésstop, amelynek kivezetését a kereskedők szorgalmazzák. Ez akár még a karácsonyi időszak előtt megtörténhet.

Az ássrésstop megszüntetése a a kisboltokat sújtja

A kisboltok helyzete és a fogyasztói árak várható alakulása körül bontakozott ki vita az árrésstop kivezetéséről a gazdasági és energetikai bizottság ülésén. A fideszes Horthay két ponton kérdőjelezte meg a megszüntetés mellett felhozott érveket: hogyan segítheti a kisebb üzleteket a nagy kereskedők árrését korlátozó intézkedés feloldása, és mi akadályozná meg, hogy a változtatás újabb drágulást okozzon?

Érvelése szerint a korlátozás megszüntetése éppen a nagy láncok pozícióját erősítheti a kisboltokkal és a helyi termelőkkel szemben. Szerinte, ha a nagy kereskedők szabadabban határozhatják meg árréseiket, az a teljes értékláncban növelheti az alkuerejüket.

A visszavonás nem hagyja érintetlenül az árakat

Horthay azt a várakozást is vitatta, hogy a korábban árrésstoppal érintett termékek ára változatlan maradna, miközben más árucikkek olcsóbbá válnának. Az általa felvázolt kockázat szerint 

a már megdrágult termékek ára magas marad, a korlátozás alól felszabadulóké pedig emelkedik. 

Arra kért választ, hogyan előzhető meg, hogy ez sokkszerűen érje a fogyasztókat.

A tiszás Kozák Tamás válaszában hangsúlyozta: az árrésstop hatását a teljes ellátási láncban kell vizsgálni, a mezőgazdasági termelőktől a feldolgozókon és kereskedőkön át a vásárlókig. A tartós árleszorítást szerinte az erős verseny biztosíthatja.

A kisboltok nehézségeit azzal magyarázta, hogy kínálatuk 80–90 százalékát élelmiszerek, jellemzően alapélelmiszerek adják. Emiatt kevésbé tudják más termékeken ellensúlyozni a kieső árrést, beszerzéskor pedig nem érnek el olyan kedvező feltételeket, mint a nagy láncok. Állítása szerint 

a korlátozások mellett felgyorsultak a boltbezárások, és számos segítségkérő jelzés érkezett a kisebb üzletektől.

A karácsony előtti kivezetés időzítését a helyettes államtitkár az ünnepi akciókkal is indokolta. A kormány arra számít, hogy az akciós lehetőségek bővüléséből végül a fogyasztók profitálnak. Kozák hozzátette: az általa vizsgált korábbi adatok szerint a negyedik negyedévben az infláció jellemzően az éves átlag alatt alakult.

A beruházások elmaradását is összekapcsolta az ágazat alacsony jövedelmezőségével. Elmondása szerint az élelmiszer- és napicikk-kereskedelem nyereségessége mindössze 1–2 százalék körüli, ami korlátozza a fejlesztésekre fordítható saját forrásokat.

Kozák elismerte, hogy a 2025 márciusában bevezetett árrésstopnak kezdetben volt kedvező hatása, és válságkezelő szerepet töltött be. Szerinte azonban ez rövid ideig tartott, miközben a szabályozás elhúzódása egyre több káros következménnyel járt.

A hazai élelmiszer-feldolgozók nehézségeiben szintén szerepet tulajdonított az intézkedésnek. Érvelése szerint az olcsóbb beszerzésért folyó verseny az import felé terelhette a kereskedőket, miközben a magyar feldolgozóknál is hiányoznak a fejlesztési források. A magas fogyasztói árak kapcsán az adóterhek vizsgálatát is szükségesnek nevezte. 

Orbán Viktor 2025. február 26-i évértékelő beszédében élesen bírálta a kereskedelmi láncokat az alapvető élelmiszerek árának emelkedése miatt. A volt kormányfő utasította a nemzetgazdasági minisztert, hogy egyezzen meg a kereskedőkkel az áremelkedések megfékezéséről, és jelezte: amennyiben ez nem sikerül, hatósági beavatkozás következik.

Az árrésstopot 2025 márciusában vezették be a nagy árbevételű kiskereskedelmi láncok részére, majd fokozatosan terjesztették ki különböző termékek árazására

A 30 alapvető élelmiszer esetében

  • a baromfi- és sertéshúsok,
  • tej és joghurtok,
  • vaj,
  • tojás,
  • étolaj,
  • liszt,
  • cukor,
  • sajt

lett olcsóbb.

Később pedig a háztartási cikkeknél a

  • szappan,
  • papír kéztörlő henger,
  • folyékony szappan,
  • alufólia,
  • tusfürdő,
  • kézfertőtlenítő gél,
  • testápoló,
  • általános tisztítószer,
  • fogkefe,
  • mosogatószer,
  • fogkrém,
  • gépi mosogatótabletta,
  • sampon,
  • folyékony súrolószer,
  • egészségügyi betét, 
  • mosópor,
  • tampon, 
  • folyékony mosószer,
  • eldobható borotva,
  • öblítő,
  • utántöltő borotvafej, 
  • borotvahab,
  • borotvazselé,
  • golyós dezodor,
  • izzadásgátló stift, 
  • dezodor,
  • hintőpor,
  • eldobható nadrágpelenka,
  • toalettpapír,
  • papír zsebkendő

árát vágták vissza.

Az árrésstop valóban képes volt a drágulás megfékezésére, elemzők szerint mintegy 1,5 százalékkal csökkenti az éves inflációt.

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