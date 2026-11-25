A tavaly bevezetett árrésstop az élelmiszer-kiskereskedelemben legfeljebb 10 százalékos, a drogériai termékek esetében pedig maximum 15 százalékos árrést engedélyezett az érintett termékeknél. A kereskedelmi vállalatok és az érdekképviseletek hónapok óta szorgalmazták az intézkedés megszüntetését, amelyet az Országgyűlés keddi döntése nyomán most törölnek el. Az OKSZ üdvözölte a döntést, és úgy látja, a legutóbbi inflációs adatok is igazolják, hogy megteremtődtek a biztonságos kivezetés feltételei. A szövetség szerint az elmúlt hónapokban úgy mérséklődtek jelentősen a bolti élelmiszerárak, hogy közben az árrésstop változatlanul érvényben volt.

Megszűnik az árrésstop intézménye, még az idei karácsony előtt visszatérhet a teljesen szabad árazás (illusztráció)

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A Központi Statisztikai Hivatal adataira hivatkozva a szervezet kiemelte: a vendéglátási szolgáltatások nélkül számított élelmiszerárak májusban 2,1 százalékkal, októberben pedig már 4,1 százalékkal voltak alacsonyabbak az egy évvel korábbinál.

A kereskedelmi érdekképviselet szerint az adatok egyértelműen megmutatják, hogy az élelmiszer-infláció nem vezethető vissza a kiskereskedelmi árrésekre. Az élelmiszerek fogyasztói árát ugyanis elsősorban az alapanyag- és termelői árak, az energia- és munkaköltségek, a világpiaci folyamatok, az árfolyam, valamint az értéklánc különböző szereplői közötti verseny alakítja.

Régóta szerették volna, most eltűnik az árrésstop

Az OKSZ régóta hangoztatott érve, hogy a kiskereskedelmi árrés a fenti, az egész értékláncra vonatkoztatott teljes árképzési folyamatnak csupán az utolsó eleme, ezért annak adminisztratív korlátozása önmagában nem alkalmas az infláció tartós kezelésére, ezért korábban sem támogatta azt, és régóta szorgalmazta annak kivezetését.

A szövetség ugyanakkor azt elismerte, hogy az árrésstop átmenetileg csökkentette az érintett termékek fogyasztói árát, noha szerintük az intézkedés nem kezelte az élelmiszer-infláció alapvető okait. A fenntarthatóan alacsony árakat álláspontjuk szerint hosszabb távon

a kedvező gazdasági környezet,

a beszállítók és a kereskedők közötti hatékony együttműködés, valamint

az üzletláncok közötti erős verseny biztosíthatja.

Az árrésstop megszüntetésével az OKSZ szerint helyreállhatnak a természetes piaci szerepek az élelmiszer-értékláncban. A termelők, a feldolgozók, a beszállítók és a kereskedők ismét elsősorban egymással tárgyalva, a kereslethez, a költségekhez és a piaci versenyhez alkalmazkodva alakíthatják működésüket. Ez hosszabb távon nagyobb választékot és erősebb árversenyt eredményezhet a vásárlók számára.