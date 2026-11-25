Fordulat jöhet a magyar boltokban: az árrésstop eltörlésével máris prognózist adott a kereskedők szövetsége – üzentek a vásárlóknak is
A tavaly bevezetett árrésstop az élelmiszer-kiskereskedelemben legfeljebb 10 százalékos, a drogériai termékek esetében pedig maximum 15 százalékos árrést engedélyezett az érintett termékeknél. A kereskedelmi vállalatok és az érdekképviseletek hónapok óta szorgalmazták az intézkedés megszüntetését, amelyet az Országgyűlés keddi döntése nyomán most törölnek el. Az OKSZ üdvözölte a döntést, és úgy látja, a legutóbbi inflációs adatok is igazolják, hogy megteremtődtek a biztonságos kivezetés feltételei. A szövetség szerint az elmúlt hónapokban úgy mérséklődtek jelentősen a bolti élelmiszerárak, hogy közben az árrésstop változatlanul érvényben volt.
A Központi Statisztikai Hivatal adataira hivatkozva a szervezet kiemelte: a vendéglátási szolgáltatások nélkül számított élelmiszerárak májusban 2,1 százalékkal, októberben pedig már 4,1 százalékkal voltak alacsonyabbak az egy évvel korábbinál.
A kereskedelmi érdekképviselet szerint az adatok egyértelműen megmutatják, hogy az élelmiszer-infláció nem vezethető vissza a kiskereskedelmi árrésekre. Az élelmiszerek fogyasztói árát ugyanis elsősorban az alapanyag- és termelői árak, az energia- és munkaköltségek, a világpiaci folyamatok, az árfolyam, valamint az értéklánc különböző szereplői közötti verseny alakítja.
Régóta szerették volna, most eltűnik az árrésstop
Az OKSZ régóta hangoztatott érve, hogy a kiskereskedelmi árrés a fenti, az egész értékláncra vonatkoztatott teljes árképzési folyamatnak csupán az utolsó eleme, ezért annak adminisztratív korlátozása önmagában nem alkalmas az infláció tartós kezelésére, ezért korábban sem támogatta azt, és régóta szorgalmazta annak kivezetését.
A szövetség ugyanakkor azt elismerte, hogy az árrésstop átmenetileg csökkentette az érintett termékek fogyasztói árát, noha szerintük az intézkedés nem kezelte az élelmiszer-infláció alapvető okait. A fenntarthatóan alacsony árakat álláspontjuk szerint hosszabb távon
- a kedvező gazdasági környezet,
- a beszállítók és a kereskedők közötti hatékony együttműködés, valamint
- az üzletláncok közötti erős verseny biztosíthatja.
Az árrésstop megszüntetésével az OKSZ szerint helyreállhatnak a természetes piaci szerepek az élelmiszer-értékláncban. A termelők, a feldolgozók, a beszállítók és a kereskedők ismét elsősorban egymással tárgyalva, a kereslethez, a költségekhez és a piaci versenyhez alkalmazkodva alakíthatják működésüket. Ez hosszabb távon nagyobb választékot és erősebb árversenyt eredményezhet a vásárlók számára.
„Az elmúlt hónapok adatai bebizonyították: az árrés nem az infláció oka, és az élelmiszerárakat nem lehet egyetlen paraméter adminisztratív meghatározásával tartósan szabályozni. Az alacsony árakat hosszú távon a verseny biztosítja. Ezért az árrésstop kivezetése jó és régóta várt döntés” – fogalmazott Balázs Ildikó, az OKSZ főtitkára.
A karácsonyi akciók maradnak, fogyasztói felvásárlásra nincs szükség
Érdekes kérdés ugyanakkor, hogy az árrésstop megszüntetését célzó törvénymódosítás elfogadását követően mikortól áll vissza a boltokba a teljesen szabad árazás, azaz pontosabban mikoról nyílik meg erre a lehetőség. Ehhez a következő menetrendet érdemes figyelembe venni:
- November 24-én, kedden az Országgyűlés elfogadta az élelmiszerekre és drogériai termékekre vonatkozó árréskorlátozás megszüntetéséről szóló törvényjavaslatot.
- A törvényt az Országgyűlés elnökének aláírása után megküldik a köztársasági elnöknek, akinek az Alaptörvény értelmében öt nap áll rendelkezésére az aláírásra és a kihirdetés elrendelésére. A jogszabály a Magyar Közlönyben jelenik meg.
- Az árrésstop a törvény kihirdetését követő nyolcadik napon szűnik meg. Ennek megfelelően december első felében visszatérhet a teljesen szabad árazás az üzletekbe.
Adódik tehát a kérdés, hogy beszállítói megállapodások ide, készletárazások oda:
hogyan alakulnak a szinte közvetlenül az év végi ünnepi időszak előtti árak az árrésstop kivezetésével?
Az OKSZ egyrészt azt mondja, hogy az élelmiszerláncok és a drogériák felkészültek az ünnepi forgalomra, az ellátási és logisztikai rendszereik stabilak, ezért a szabályozás kivezetése miatt nem kell áruhiánytól tartani.
A vásárlóknak azt is üzenték, hogy nincs okuk felvásárlásba kezdeni: a kereskedelmi láncok már meghirdetett karácsonyi akciói változatlanul érvényben maradnak. A szervezet szerint az erős piaci verseny és a kedvező inflációs környezet a kivezetést követően is lehetővé teszi, hogy széles körben legyenek elérhetők kedvező árú termékek.
Az árrésstop eltörlésének várható hatásairól a jegybankelnök is beszélt. Varga Mihály szerint a kedvező árfolyamatok lehetővé teszik a piaci versenyt korlátozó intézkedések kivezetését, ami középtávon további árcsökkenést eredményezhet. Megfogalmazása szerint a lépés élénkíti a versenyt és hozzájárul a piacok hatékonyabb működéséhez.
Az árrésstop csak az első lépés lehet
Érdemes megemlíteni, hogy az OKSZ-en túl az egyébként szövetségi tag Lidl Magyarország üdvözölte elsőként a kormányzati döntést, mely egyúttal lényegében ígéretet is jelent a vállalat részéről. A vállalat közlése szerint az árrésstop megszüntetése nem okoz érdemi változást a mindennapokban, mivel továbbra is alacsony árakat kíván biztosítani az általa megjelölt termékeknél. Ezeket az üzletekben a „Továbbra is alacsony áron!” felirat jelöli majd, így a vásárlók könnyebben azonosíthatják azokat a termékeket, amelyek ára a korábbi szabályozás megszűnése után sem változik.
Az OKSZ ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy az árrésstop kivezetése önmagában még nem állítja helyre a magyar kiskereskedelem versenyképességét. A szektor továbbra is több olyan szabályozással szembesül, amely a szervezet szerint visszafogja a beruházásokat és torzítja a versenyt.
A szövetség ezért mielőbbi egyeztetéseket kezdeményezne a kormánnyal többek között a kiskereskedelmi különadó és a plázastop jövőjéről. Balázs Ildikó szerint a következő lépés az lehet, hogy a kormány és az élelmiszer-értéklánc szereplői közösen tekintik át a még fennmaradó piactorzító intézkedéseket. A szervezet célja egy kiszámíthatóbb, versenysemleges és piacbarát szabályozási környezet kialakítása, amelyben a vállalkozások beruházhatnak, a beszállítók fejlődhetnek, a kereskedők pedig valódi ár- és szolgáltatási versenyt folytathatnak a vásárlókért.
A Világgazdaság a témával kapcsolatos kérdéseivel megkeresett néhány jelentős áruházláncot, az OKSZ részéről pedig a fentieken túlmutató, bővebb tájékoztatást jövő hét elejére ígértek.
A Fidesz szerint az árrésstop eltörlése a családokat hozhatja nehezebb helyzetbe
Az árrésstop kivezetését korábban bírálták a legnagyobb ellenzéki párt részéről. Szalai Piroska, a párt országgyűlési képviselője október elején közösségi oldalán azt kérdezte: miért kellene megszüntetni egy olyan intézkedést, amely megítélése szerint működik és védi a magyar családokat? Érvelése szerint az árrésstop 2025. márciusi bevezetése óta folyamatosan mérséklődött az élelmiszer-infláció, 2025 novembere óta pedig az élelmiszerek átlagára is csökkent.
Palóc André, a Fidesz országgyűlési képviselője konkrét termékárakkal is alátámasztotta az intézkedés eredményességét. A 2026. október 2-i Árfigyelő adataira hivatkozva három terméket emelt ki, amelyek ára jelentősen csökkent az árrésstop bevezetése előtti szinthez képest.
Palóc számítása szerint az általa említett három termékért korábban összesen 4727 forintot kellett fizetni, míg az általa idézett aktuális árakon már csak 2435 forintba kerültek. Ez 2292 forintos különbség, amelyből a politikus arra következtetett, hogy az árrésstop eltörlése érezhető többletterhet jelenthet a családoknak.
A következő hónapokban, különösen a karácsonyi időszak után, kiderülhet, hogyan változnak ténylegesen az üzletek árai a szabályozás megszűnését követően. Az árrésstop kivezetésének hatását ezért érdemes lesz a mostani árakkal és a kereskedelmi láncok vállalásaival összevetni.