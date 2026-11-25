Az árak mérséklődése lehetőséget teremt az árréskorlátozás kivezetésére – hívta fel a figyelmet Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB ) elnöke a Facebook-bejegyzésében. A jegybankelnök emlékeztetett arra, hogy az MNB korábbi elemzéseiben már többször rámutatott: az árrésstop hatálya alá tartozó termékek jellemzően olcsóbbá váltak, amihez a forint erősödése is hozzájárult.

A kedvező árfolyamatok lehetővé teszik az árrésstop kivezetését – véli Varga Mihály. / Fotó: AFP

Varga Mihály árcsökkenést vár az árrésstop kivezetése után

Varga Mihály kiemelte: a kedvező árfolyamatok lehetővé teszik a piaci versenyt korlátozó intézkedések kivezetését, amitől középtávon a fogyasztók is további árcsökkenésre számíthatnak.

„A lépés élénkíti a versenyt és hozzájárul a piacok hatékony működéséhez, ami középtávon alacsonyabb árakat eredményez” – fogalmazott a jegybankelnök.

Ahogy arról lapunk is beszámolt: az Országgyűlés kedden elfogadta az árrésstop kivezetéséről szóló törvényjavaslatot, így megszűnik az élelmiszerekre és a drogériai termékekre vonatkozó kötelező árréskorlátozás. A tavaly bevezetett intézkedés az élelmiszer-kiskereskedelemben legfeljebb 10 százalékos, a drogériai termékeknél pedig legfeljebb 15 százalékos árrést engedélyezett az érintett termékekre. Az intézkedés eltörlését a kereskedelmi vállalatok és a gazdasági érdekképviseletek hónapok óta szorgalmazták.

A jegybankelnök már szeptember végén jelezte, hogy a gazdasági feltételek adottak lehetnek a fokozatos kivezetéshez,

a Pénzügyminisztérium azonban akkor még nem tervezte a szabályozás megszüntetését.

A lépés árakra gyakorolt hatásáról ugyanakkor megoszlanak a vélemények: Horthay Olivér fideszes országgyűlési képviselő újabb drágulásra és a nagy áruházláncok alkuerejének növekedésére számít, ezzel szemben a kormány a kereskedők közötti verseny élénkülésétől és a karácsonyi akcióktól vár kedvezőbb fogyasztói árakat.

Az áruházláncok közül elsőként a Lidl reagált az intézkedés megszüntetésére. A társaság üdvözölte és fontos lépésnek nevezte az árrésstop megszüntetését, egyúttal jelezte, hogy az árkorlátozás kivezetése nem hoz érdemi változást a vásárlók mindennapjaiban.