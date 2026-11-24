Az Országgyűlés kedden elfogadta az árrésstop kivezetéséről szóló törvényjavaslatot, így megszűnik az élelmiszerekre és a drogériai termékekre vonatkozó kötelező árréskorlátozás. A tavaly bevezetett intézkedés az élelmiszer-kiskereskedelemben legfeljebb 10 százalékos, a drogériai termékeknél pedig legfeljebb 15 százalékos árrést engedélyezett az érintett termékekre.

Az Országgyűlés kedden elfogadta az árrésstop kivezetéséről szóló törvényjavaslatot/Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

Az árrésstopot tavaly vezették be

Az árrésstopot 2025 márciusában vezették be, amikor az infláció jelentős terhet rótt a háztartásokra. Az eredeti szabályozás 30 alapvető élelmiszer-kategóriát érintett, köztük többek között

a tejet és tejtermékeket,

tojást,

húsokat és húskészítményeket,

lisztet,

cukrot,

étolajat,

kenyeret,

burgonyát

és rizst.

A Világgazdaság a bevezetéskor arról írt, hogy az intézkedés egyik legfontosabb célja az alapvető élelmiszerek árának kordában tartása. Lapunknak nyilatkozó szakértők szerint az árréskorlátozás olyan termékeknél lehetett indokolt, amelyekre a fogyasztóknak mindenképpen szükségük van, ezért az áremelkedésük különösen erősen érinti a háztartásokat.

A kezdetben 30 termékkategóriára vonatkozó szabályozást később több alkalommal kibővítették. 2025 májusában az árrésstopot a drogériai termékekre is kiterjesztették, amelyeknél 15 százalékban maximálták az alkalmazható árrést. Az intézkedés így már nem csupán az élelmiszerárak alakulására volt hatással, hanem a háztartások számára fontos egyéb termékek, például egyes tisztálkodási és háztartási cikkek árképzését is érintette.

Az intézkedést az elmúlt időszakban azonban egyre több piaci szereplő kritizálta. Ahogyan arról a Világgazdaság is beszámolt, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szerint a tartósan fenntartott árrésstop torzíthatja a versenyt és ronthatja a vállalkozások versenyképességét, ezért időszerűvé vált a kivezetése.

Megszűnnek a kötelezettségek

A kivezetéssel megszűnnek az árréskorlátozás mellett előírt további kötelezettségek is. A kereskedők nagyobb szabadságot kapnak az árak meghatározásában, a termékkínálat kialakításában, valamint a saját márkás és beszállítói termékek arányának meghatározásában. A változás azonban nem jelenti automatikusan azt, hogy minden érintett termék ára emelkedni fog. A végső árakat továbbra is befolyásolja a kereskedők közötti verseny, a beszállítói árak és az üzletek saját árpolitikája.