Vége az árréstopnak: ezeket a termékeket nem védi többé a szabályozás
Az Országgyűlés kedden elfogadta az árrésstop kivezetéséről szóló törvényjavaslatot, így megszűnik az élelmiszerekre és a drogériai termékekre vonatkozó kötelező árréskorlátozás. A tavaly bevezetett intézkedés az élelmiszer-kiskereskedelemben legfeljebb 10 százalékos, a drogériai termékeknél pedig legfeljebb 15 százalékos árrést engedélyezett az érintett termékekre.
Az árrésstopot tavaly vezették be
Az árrésstopot 2025 márciusában vezették be, amikor az infláció jelentős terhet rótt a háztartásokra. Az eredeti szabályozás 30 alapvető élelmiszer-kategóriát érintett, köztük többek között
- a tejet és tejtermékeket,
- tojást,
- húsokat és húskészítményeket,
- lisztet,
- cukrot,
- étolajat,
- kenyeret,
- burgonyát
- és rizst.
A Világgazdaság a bevezetéskor arról írt, hogy az intézkedés egyik legfontosabb célja az alapvető élelmiszerek árának kordában tartása. Lapunknak nyilatkozó szakértők szerint az árréskorlátozás olyan termékeknél lehetett indokolt, amelyekre a fogyasztóknak mindenképpen szükségük van, ezért az áremelkedésük különösen erősen érinti a háztartásokat.
A kezdetben 30 termékkategóriára vonatkozó szabályozást később több alkalommal kibővítették. 2025 májusában az árrésstopot a drogériai termékekre is kiterjesztették, amelyeknél 15 százalékban maximálták az alkalmazható árrést. Az intézkedés így már nem csupán az élelmiszerárak alakulására volt hatással, hanem a háztartások számára fontos egyéb termékek, például egyes tisztálkodási és háztartási cikkek árképzését is érintette.
Az intézkedést az elmúlt időszakban azonban egyre több piaci szereplő kritizálta. Ahogyan arról a Világgazdaság is beszámolt, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szerint a tartósan fenntartott árrésstop torzíthatja a versenyt és ronthatja a vállalkozások versenyképességét, ezért időszerűvé vált a kivezetése.
Megszűnnek a kötelezettségek
A kivezetéssel megszűnnek az árréskorlátozás mellett előírt további kötelezettségek is. A kereskedők nagyobb szabadságot kapnak az árak meghatározásában, a termékkínálat kialakításában, valamint a saját márkás és beszállítói termékek arányának meghatározásában. A változás azonban nem jelenti automatikusan azt, hogy minden érintett termék ára emelkedni fog. A végső árakat továbbra is befolyásolja a kereskedők közötti verseny, a beszállítói árak és az üzletek saját árpolitikája.
A szabályozás a törvény kihirdetését követő nyolcadik napon szűnik meg, vagyis már az idei év végén visszatérhet a szabadabb árképzés.