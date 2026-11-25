Drágulással találkozhatnak a vásárlók az árrésstop megszüntetése után, legalábbis azoknál a termékeknél, amelyek árát eddig közvetlenül korlátozta a szabályozás. A GKI Gazdaságkutató szerint ugyanakkor hosszabb távon kedvező változásokat is hozhat a döntés: a boltok ismét nagyobb szabadságot kapnak az árazásban, ami élénkebb versenyhez és több akcióhoz vezethet. A kereskedők korábban szintén az árverseny erősödését várták az intézkedés eltörlésétől.

Elismerte a neves magyar gazdaságkutató intézet: rövid távon áremelkedést hozhat az árrésstop kivezetése, később jöhetnek a nagy akciók a boltokban / Fotó: Vladimir Razgulyaev / Shutterstock

Az árrésstop kivezetése után ismét a kereskedők dönthetnek arról, mekkora árrést alkalmaznak az eddig korlátozás alá eső termékeknél. Ez azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy minden érintett áru automatikusan megdrágul. A boltoknak továbbra is versenyezniük kell a vásárlókért, így az áremelésről szóló döntéseiket a konkurensek árai és a vásárlói kereslet is befolyásolhatják.

A GKI Gazdaságkutató értékelése alapján a kivezetés rövid és hosszabb távú következményeit érdemes külön kezelni. A közvetlenül érintett árucikkek drágulhatnak, később viszont az erősödő verseny több kedvezményes ajánlatot eredményezhet.

Először drágulás jöhet az árrésstopos termékeknél

A korlátozás egyik legfontosabb következménye az volt, hogy a kereskedők nem érvényesíthették szabadon a kívánt árrést bizonyos termékeknél. A szabályozás megszüntetésével ez az akadály eltűnik, ami lehetőséget ad az árak emelésére. A kérdés elsősorban az, hogy a boltok mennyit élnek majd ezzel a lehetőséggel. Egy termék ára ugyanis nemcsak a kereskedő által alkalmazott árréstől függ, hanem a beszerzési költségektől, a szállítástól, az energiaáraktól és a versenytársak árazásától is.

A vásárlók ezért eltérő változásokkal találkozhatnak az üzletekben.

Egyes termékeknél az árréskorlátozás megszűnése áremelkedést hozhat,

máshol viszont a kereskedők dönthetnek úgy, hogy a forgalom megtartása érdekében változatlanul hagyják az árakat. Az árrésstop eltörléséből tehát önmagában nem következik, hogy minden élelmiszer drágább lesz, ahogy az sem, hogy a kivezetés azonnali árcsökkenést eredményez.