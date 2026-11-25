Elismerte a magyar gazdaságkutató intézet: rövid távon drágulást hozhat az árrésstop kivezetése, később jöhetnek a nagy akciók a boltokban
Drágulással találkozhatnak a vásárlók az árrésstop megszüntetése után, legalábbis azoknál a termékeknél, amelyek árát eddig közvetlenül korlátozta a szabályozás. A GKI Gazdaságkutató szerint ugyanakkor hosszabb távon kedvező változásokat is hozhat a döntés: a boltok ismét nagyobb szabadságot kapnak az árazásban, ami élénkebb versenyhez és több akcióhoz vezethet. A kereskedők korábban szintén az árverseny erősödését várták az intézkedés eltörlésétől.
Az árrésstop kivezetése után ismét a kereskedők dönthetnek arról, mekkora árrést alkalmaznak az eddig korlátozás alá eső termékeknél. Ez azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy minden érintett áru automatikusan megdrágul. A boltoknak továbbra is versenyezniük kell a vásárlókért, így az áremelésről szóló döntéseiket a konkurensek árai és a vásárlói kereslet is befolyásolhatják.
A GKI Gazdaságkutató értékelése alapján a kivezetés rövid és hosszabb távú következményeit érdemes külön kezelni. A közvetlenül érintett árucikkek drágulhatnak, később viszont az erősödő verseny több kedvezményes ajánlatot eredményezhet.
Először drágulás jöhet az árrésstopos termékeknél
A korlátozás egyik legfontosabb következménye az volt, hogy a kereskedők nem érvényesíthették szabadon a kívánt árrést bizonyos termékeknél. A szabályozás megszüntetésével ez az akadály eltűnik, ami lehetőséget ad az árak emelésére. A kérdés elsősorban az, hogy a boltok mennyit élnek majd ezzel a lehetőséggel. Egy termék ára ugyanis nemcsak a kereskedő által alkalmazott árréstől függ, hanem a beszerzési költségektől, a szállítástól, az energiaáraktól és a versenytársak árazásától is.
A vásárlók ezért eltérő változásokkal találkozhatnak az üzletekben.
Egyes termékeknél az árréskorlátozás megszűnése áremelkedést hozhat,
máshol viszont a kereskedők dönthetnek úgy, hogy a forgalom megtartása érdekében változatlanul hagyják az árakat. Az árrésstop eltörléséből tehát önmagában nem következik, hogy minden élelmiszer drágább lesz, ahogy az sem, hogy a kivezetés azonnali árcsökkenést eredményez.
Visszatérhetnek a nagyobb bolti akciók
A változás másik fontos következménye az akciózási lehetőségek bővülése lehet. A kereskedők az árrésstop idején korlátozottabban tudtak különbséget tenni az egyes termékek árképzése között, a kivezetés után azonban ismét nagyobb mozgásterük lesz. Ez azért fontos, mert a boltok az akciókat nem kizárólag az adott termék értékesítésére használják. Egy jelentős kedvezménnyel meghirdetett áru több vásárlót vonzhat az üzletbe, akik a bevásárlás során más termékeket is megvesznek.
A kereskedelmi láncok ezért bizonyos árucikkeket időszakosan alacsonyabb áron kínálhatnak, miközben a teljes termékkínálatukon igyekeznek fenntartani a nyereségességet. A nagyobb árengedmények megjelenése ugyanakkor nem feltétlenül jelenti az általános árszint csökkenését. Elképzelhető, hogy egyes termékek normál ára magasabb lesz, miközben az akciós időszakokban jelentősebb kedvezményekkel találkoznak a fogyasztók.
A kereskedők is fordulatot várnak az árrésstop után
Az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) korábban szintén kedvezően fogadta az árrésstop megszüntetését. A Világgazdaság előző beszámolójában a kereskedők érdekképviselete arra hívta fel a figyelmet, hogy a korlátozás eltörlése nagyobb teret adhat az árversenynek és az akcióknak. A kereskedők várakozása szerint az üzletek ismét szabadabban alakíthatják ajánlataikat, ami a vásárlókért folytatott versenyt is élénkítheti.
Az árrésstop miatt korábban korlátozottabbá vált az akciózási lehetőség, és a termékválaszték alakulását is befolyásolta a szabályozás.
A kivezetés ugyanakkor a kereskedelem valamennyi problémáját nem oldja meg. A boltok működését továbbra is terhelik a beszerzési és üzemeltetési költségek, valamint a kiskereskedelmi különadó. A következő időszakban elsősorban az eddig árrésstopos termékek normál és akciós árainak alakulása mutathatja meg, mennyire élnek az üzletek az új lehetőségekkel.