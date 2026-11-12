Új tulajdonoshoz kerülhet Mészáros Lőrinc egyik jelentős médiapiaci érdekeltsége: a Sales Division CEE Kft. megállapodott az Atmedia Csoport teljes, 100 százalékos tulajdonrészének megvásárlásáról. A tavaly több mint 57 milliárd forintos árbevételt elérő médiakereskedőház az új tulajdonosi szerkezetben is változatlan menedzsmenttel folytatja működését.

Gazdát cserél Mészáros Lőrinc 57 milliárdos cége, az Atmedia: eladják a magyar reklámpiac egyik meghatározó szereplőjét / Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei hírlap

Adásvételi szerződést kötött a Sales Division CEE Kft. az Atmedia Csoport 100 százalékos tulajdonrészének megvásárlásáról – jelentette be a vállalat a LinkedIn-oldalán. Az ügylet jelentős változást hoz a magyar médiapiacon, az Atmedia ugyanis eddig Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozott. A Mészáros Csoporthoz kötődő Status MPE Magántőkealap 2023-ban szerzett kizárólagos irányítást a médiakereskedőház és leányvállalatai felett.

A közlemény szerint az új stratégiai és pénzügyi befektető a vállalat meglévő piaci pozíciójára, sokszínű portfóliójára és tapasztalt vezetésére kíván építeni. A befektetési döntésben meghatározó szerepet játszott az Atmedia több médiatípusra kiterjedő tevékenysége, hosszú távú szerződésállománya és stabil partnerkapcsolatai. Az új tulajdonosi háttér mellett a vállalat menedzsmentje változatlan marad.

Több mint 57 milliárd forintos üzletet építettek fel

Az Atmedia Csoport a magyar reklámpiac egyik meghatározó szereplője, amely televíziós, rádiós és digitális hirdetési megoldásokat kínál a hirdetőknek és médiapartnereinek.

A vállalat többek között a közmédia, a TV2-csoport, a HírTV, az ATV és a Network4 reklámfelületeinek értékesítésében is szerepet vállal.

A vállalatcsoport a 2025-ös évben több mint 57 milliárd forintos árbevételt ért el, így jelentős szerepet tölt be a hazai médiapiac reklámbevételeinek értékesítésében. A tulajdonosváltásról szóló bejelentés ugyanakkor nem tér ki az adásvétel vételárára. Az 57 milliárd forintos összeg a csoport éves árbevétele, nem pedig a vállalat felvásárlási értéke.

Guttengéber Csaba, az Atmedia Csoport ügyvezető igazgatója a bejelentés kapcsán hangsúlyozta, hogy a vállalat korábban is sikeresen alkalmazkodott a tulajdonosi háttér változásaihoz. „Az Atmedia eredményeit a hirdetőkért és a médiapartnerekért végzett mindennapi szakmai munkával érjük el. Ehhez piacképes portfólió, megbízható teljesítés és felkészült csapat kell” – fogalmazott.