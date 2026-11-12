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Gazdát cserél Mészáros Lőrinc 57 milliárdos cége, az Atmedia: eladják a magyar reklámpiac egyik meghatározó szereplőjét

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Új tulajdonoshoz kerül Mészáros Lőrinc egyik jelentős médiapiaci érdekeltsége, miután a Sales Division CEE Kft. adásvételi szerződést kötött az Atmedia Csoport 100 százalékos tulajdonrészének megvásárlásáról. A tavaly több mint 57 milliárd forintos árbevételt elérő, televíziós, rádiós és digitális hirdetési piacokon is meghatározó Atmedia változatlan menedzsmenttel folytatja működését, az ügylet vételárát azonban egyelőre nem hozták nyilvánosságra.
VG
2026.11.12, 15:54
Frissítve: 2026.11.12, 15:55
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Új tulajdonoshoz kerülhet Mészáros Lőrinc egyik jelentős médiapiaci érdekeltsége: a Sales Division CEE Kft. megállapodott az Atmedia Csoport teljes, 100 százalékos tulajdonrészének megvásárlásáról. A tavaly több mint 57 milliárd forintos árbevételt elérő médiakereskedőház az új tulajdonosi szerkezetben is változatlan menedzsmenttel folytatja működését.

Gazdát cserél Mészáros Lőrinc 57 milliárdos cége, az Atmedia: eladják a magyar reklámpiac egyik meghatározó szereplőjét
Gazdát cserél Mészáros Lőrinc 57 milliárdos cége, az Atmedia: eladják a magyar reklámpiac egyik meghatározó szereplőjét / Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei hírlap

Adásvételi szerződést kötött a Sales Division CEE Kft. az Atmedia Csoport 100 százalékos tulajdonrészének megvásárlásáról – jelentette be a vállalat a LinkedIn-oldalán. Az ügylet jelentős változást hoz a magyar médiapiacon, az Atmedia ugyanis eddig Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozott. A Mészáros Csoporthoz kötődő Status MPE Magántőkealap 2023-ban szerzett kizárólagos irányítást a médiakereskedőház és leányvállalatai felett.

A közlemény szerint az új stratégiai és pénzügyi befektető a vállalat meglévő piaci pozíciójára, sokszínű portfóliójára és tapasztalt vezetésére kíván építeni. A befektetési döntésben meghatározó szerepet játszott az Atmedia több médiatípusra kiterjedő tevékenysége, hosszú távú szerződésállománya és stabil partnerkapcsolatai. Az új tulajdonosi háttér mellett a vállalat menedzsmentje változatlan marad.

Több mint 57 milliárd forintos üzletet építettek fel

Az Atmedia Csoport a magyar reklámpiac egyik meghatározó szereplője, amely televíziós, rádiós és digitális hirdetési megoldásokat kínál a hirdetőknek és médiapartnereinek.

A vállalat többek között a közmédia, a TV2-csoport, a HírTV, az ATV és a Network4 reklámfelületeinek értékesítésében is szerepet vállal.

A vállalatcsoport a 2025-ös évben több mint 57 milliárd forintos árbevételt ért el, így jelentős szerepet tölt be a hazai médiapiac reklámbevételeinek értékesítésében. A tulajdonosváltásról szóló bejelentés ugyanakkor nem tér ki az adásvétel vételárára. Az 57 milliárd forintos összeg a csoport éves árbevétele, nem pedig a vállalat felvásárlási értéke.

Guttengéber Csaba, az Atmedia Csoport ügyvezető igazgatója a bejelentés kapcsán hangsúlyozta, hogy a vállalat korábban is sikeresen alkalmazkodott a tulajdonosi háttér változásaihoz. „Az Atmedia eredményeit a hirdetőkért és a médiapartnerekért végzett mindennapi szakmai munkával érjük el. Ehhez piacképes portfólió, megbízható teljesítés és felkészült csapat kell” – fogalmazott.

Az ügyvezető szerint a mostani tranzakció a társaság hosszú távú fejlődését is szolgálhatja. „Vállalatunk több tulajdonosi háttér mellett is bizonyította már, hogy képes alkalmazkodni és fejlődni. Ezt a tapasztalatot visszük tovább a következő időszakban is.” Guttengéber Csaba hozzátette, hogy az új befektetői kör támogatja a vállalat piaci jelenlétének további erősítését.

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