Visszatérnek a nagy akciók az Auchannál, jövőre olyan boltot nyitnak, amilyen még nem volt Magyarországon – a vállalat egyik legnagyobb, megújított áruházát adta át
Az Auchan Retail Magyarország az év elején jelentette be hétéves üzleti stratégiáját , amelynek célja, hogy 2032-re országos, többféle boltformátumra épülő hálózatot alakítson ki, és megháromszorozza forgalmát. A stratégia három pillére a meglévő szuper- és hipermarketek megújítása és újrapozicionálása, új üzletek és kényelmi formátumok elindítása, valamint a digitális és működési hatékonyságot növelő fejlesztések felgyorsítása. Az újrapozícionálás első lépéseként idén három áruház újul meg: a solymári és a miskolci egység újgenerációs hipermarketként, az újhegyi szupermarket pedig kompakt hipermarketként várja ismét a vásárlókat. A vállalat közlése szerint a három üzlet megújítására összesen 5 milliárd forintot fordítottak.
Mindhárom áruházban modernizálták és optimalizálták az eladóteret, valamint átalakították a választékot. Nagyobb hangsúlyt kapott az élelmiszerek és a szezonális termékek kínálata, miközben megmaradt az Auchanra jellemző széles termékválaszték.
A solymári áruházban az átláthatóbb üzlettérben digitális eszközök, élményzónák, tematikus pultok, shop-in-shop megoldások, megújult dizájn és navigáció segíti a kényelmes vásárlást. Az önkiszolgáló kasszák terjedése mellett ugyanakkor a vállalat egy olyan megoldást is bevezetett, amely tudatosan a vásárlás emberi, kapcsolatteremtő oldalára helyezi a hangsúlyt: a „Szóval…” kasszára. Erre később még visszatérünk.
Így építette ki magyarországi hálózatát az Auchan
A solymári üzlet megújítása kapcsán érdemes visszatekinteni az Auchan magyarországi múltjára, már csak azért is, mert idén befejeződött a tulajdonosi szerkezet átalakítása a vállalat mögött.
Az Auchan 1998-ban nyitotta meg első magyarországi áruházát, az ezt követő években pedig elsősorban a főváros környékén, illetve a nagyobb vidéki városokban építette ki hipermarket-hálózatát.
A lánc jelenleg 19 hipermarketet, két superstore-t, három szupermarketet és 19 benzinkutat működtet Magyarországon.
Emellett országos lefedettségű online áruházzal és egy automatizált, személyzet nélküli Auchan GO üzlettel is rendelkezik.
A vállalat közel 5400 embert foglalkoztat (az átlagos létszám tavaly 5147 fő volt), évente több mint 40 millió vásárlást bonyolít le. Az áruházak ellátásának központja az üllői, 87 500 négyzetméteres logisztikai központ.
Az MH Magyarország Kft. (a névváltás előtt: Auchan Magyarország Kft.) 2025-ben 378 milliárd forintos árbevételt ért el, ami 3,2 százalékos növekedés az előző évi 366,3 milliárd forinthoz képest. A bevétel emelkedése ugyanakkor elmaradt az éves inflációtól. A társaság nyereséges maradt, adózott eredménye azonban a 2024-es 6,9 milliárd forintról 2,7 milliárd forintra csökkent.
Az Indotek lett az Auchan egyedüli tulajdonosa
Az Auchan magyarországi történetének egyik legfontosabb fordulata az Indotek Group megjelenése volt. Jellinek Dániel befektetési társasága 2023 októberében jelentette be, hogy megállapodott az Auchan Magyarország Kft. 47 százalékos tulajdonrészének megvásárlásáról, valamint az Auchan áruházaihoz kapcsolódó egyes ingatlanvállalatok megszerzéséről.
A tranzakció 2024 végén zárult le. Ezzel az Indotek nemcsak kisebbségi tulajdonossá vált, hanem a vállalat irányítási jogait is megszerezte.
A folyamat 2026. június 26-án újabb fontos állomáshoz érkezett: az Indotek megvásárolta a francia Auchan Retail International fennmaradó 53 százalékos részesedését is, így a magyarországi üzletlánc kizárólagos tulajdonosává vált.
Az Indotek a teljes tulajdonszerzést azzal indokolta, hogy az elmúlt másfél évben javult az Auchan működési teljesítménye és nyereségessége, megerősödtek a beszállítói kapcsolatok, és elkészült a vállalat hosszú távú magyarországi fejlesztési terve. Jellinek Dániel szerint a társaság jelentős üzleti potenciált lát az Auchanban, ezért döntöttek a fennmaradó tulajdonrész megvásárlása mellett.
Háromszoros forgalom és új üzletek: nagy tervei vannak az Auchannak
Az Auchan Retail Magyarország a közelmúltban ismertette hétéves növekedési stratégiáját, amelynek egyik legfontosabb célkitűzése, hogy 2032-re megháromszorozza a vállalat forgalmát, és országos lefedettségű, többféle üzlettípusból álló hálózatot alakítson ki.
A stratégia három fő pillérre épül:
- A meglévő hipermarketek megújítása: a 19 nagyáruház eladóterének optimalizálása, az élelmiszer-, frissáru- és szezonális kínálat erősítése, valamint a vásárlói élmény javítása.
- Új üzletformátumok bevezetése: 70–150 négyzetméteres, kisebb kényelmi üzletek nyitása, elsősorban lakóövezetekben, közlekedési csomópontoknál és irodakörnyékeken.
- Digitális és hatékonysági fejlesztések: a mobilalkalmazás megújítása, a mesterséges intelligencia alkalmazása a beszerzésben és a készletgazdálkodásban, valamint az online értékesítés fejlesztése.
Az új üzletek nyitása 2027-től indulhat, a terjeszkedést pedig a vállalat történetében először franchise-modell is segíti. A fejlesztések döntően saját finanszírozásból valósulnának meg.
A tulajdonosváltás bejelentésekor Jellinek Dániel már arról beszélt, hogy az Auchan a következő években jelentős bolthálózati bővülés előtt állhat, elsősorban kisebb alapterületű üzletek nyitásával. Ez jelentős irányváltás lenne a vállalat számára, amely eddig elsősorban a nagy bevásárlóközpontokban és hipermarketekben látta a növekedés lehetőségét.
Vincze Géza a solymári áruház megnyitóján elárulta, hogy
jövő év elején nemcsak a vállalat történetében számító új üzletformátum jelenik meg Magyarországon, hanem olyan bolttípust is bemutatnak, amellyel a magyar vásárlók korábban még nem találkozhattak.
Az Auchan Retail Magyarország gazdasági jelentőségét pedig az is mutatja, hogy Balázs Gáspár, a Magyar–Francia Kereskedelmi és Iparkamara elnökének közlése szerint a vállalat létszám alapján a legnagyobb, árbevétel szerint pedig a hatodik legnagyobb a Magyarországon működő, francia hátterű, kamarai tagvállalatok között. A kamarának 240 tagvállalata van, amelyek csoportszinten több mint 500 vállalatot képviselnek, összesen mintegy 50 ezer munkavállalót foglalkoztatva. A mezőnyben olyan jelentős francia hátterű vállalatok is megtalálhatók, mint a Veolia és az Alstom.
A solymári áruház megújítása során az eladótér 14 ezer négyzetméterről 8 ezer négyzetméterre csökkent. A helyszínen kérdésünkre megerősítették, hogy a kisebb alapterület nem járt a munkaerő-állomány csökkentésével, és a beszállítói portfóliót sem érintette az átalakítás. Balázs Gáspár köszöntőjében arra is utalt, hogy a francia beszállítók továbbra is erős pozícióval rendelkeznek a magyar vállalatnál.
Az átalakítás egyik külön kihívását az jelentette, hogy az áruház területén az Euronics is önálló üzletet alakít ki. Az Auchan számára az lett volna a legegyszerűbb megoldás, ha a munkálatok idejére hosszabb időre bezárják az áruházat, és az egész területet egyszerre rendezik át. Ezt azonban a vásárlók kiszolgálásának folyamatossága miatt nem tartották elfogadható opciónak, ezért az átalakítást úgy kellett megszervezniük, hogy az üzlet működése mellett fokozatosan szabadítsák fel az új bérlő területét.
„Fontos számunkra, hogy minden bevásárlóközpont identitásával külön foglalkozzunk: mást jelent majd egy fóti átalakítás, mást a budaörsi vagy a dunakeszi fejlesztés. Olyan dolgokat szeretnénk bevinni az adott közösségek életébe, amelyekből hiány van, vagy amelyekkel közelebb hozhatunk bizonyos szolgáltatásokat az emberekhez” – mondta Vincze Géza.
Az ügyvezető további újdonságokat is kilátásba helyezett, ezekről azonban csak a megvalósulásuk idején számolnának be.
Az árrésstop kivezetését Vincze Géza úgy kommentálta, hogy az intézkedés megszűnésének két fontos előnye lehet a kereskedelemben.
„Azt gondolom, hogy kettő nagy előnye van annak, hogy megszűnik az árrésstop. Az egyik az, hogy visszatér az árverseny ezekben a nagyon fontos élelmiszer-kategóriákban is, ahol az elmúlt időszakban erre nem volt mód. Visszajönnek a komolyabb akciók, tehát már nem csak pár forintnyi engedményadásra lesz lehetőség, mint az eddigi árrésstruktúrában. Ártábláink is mutatják azt, hogy elkötelezettek vagyunk a jó árak mellett, és ezt a szándékunkat nem befolyásolja az árrésstop megszüntetése sem” – mondta a Világgazdaságnak az ügyvezető.
19-re lapot húz az Auchan
A bejáráson látottaknál több karácsonyi dekoráció nem lesz idén a megújított solymári hipermarketben – közölték érdeklődésünkre. Jövőre is csak akkor bővítik az ünnepi díszítést, ha a vásárlói visszajelzések azt mutatják, hogy több hangulati elemre lenne igény az üzlettérben.
A vállalatnak nagyjából 4-5 hónapra van szüksége ahhoz, hogy megfelelő mennyiségű és jellegű vásárlói visszajelzést gyűjtsön arról, mi tetszik az újdonságok közül, mi kevésbé, és mit hiányolnak a vásárlók.
Addig a cég a bevezetett újdonságokra és a vásárlási élményre koncentrál. Ebbe nemcsak a kialakított élményterek és a gyerekek számára valódi vásárlási lehetőséget kínáló, szülői felügyelet mellett használható gyerekkassza tartozik bele, hanem a vállalat által „Szóval…” kassza néven promotált koncepció is.
Nézze meg galériánkat a megújított solymári Auchan áruházról!
19-re lapot húz az Auchan – mondhatjuk azért, mert a pénztárossal való beszélgetés lehetőségét tudatosan kínáló kasszával, pontosabban egy kassza erre való kijelölésével a vállalat a digitalizálódó és automatizálódó kiskereskedelem világában egy társadalmat erősen megosztó kérdésre tapint rá.
Arra a dilemmára, hogy ha tehetjük, végezzük el minél gyorsabban és személytelenebbül a bevásárlást, a csomagátvételt, essünk túl az orvosnál való várakozáson, és így tovább, vagy használjuk ki a húsárura, illetve a pénztárnál való várakozásra fordított időt a másokhoz való kapcsolódás lehetőségeként.
Ez pedig az önkiszolgáló kasszák rohamos terjedése és a mind precízebb, hatékonyabb munkaszervezés korában is elevenbe vágó kérdés. Az Auchannál viszont vállalják, hogy a vásárlók egy része igényli a beszélgetés, a szóváltás lehetőségét a vásárlási helyzetekben. Ez adott esetben lassíthatja a pénztári sort, ugyanakkor növelheti a vásárlási élményt.
Vincze Géza és munkatársai szerint nem lehet minden vásárlót egyetlen skatulyába tenni. Azoknak, akik gyorsan szeretnének túlesni a fizetésen, és például a kávésarkot sem próbálnák ki, az önkiszolgáló kasszák jelentenek jó választást Solymáron. Akik viszont a kapcsolódást is szeretnék megtalálni a vásárlásban – némi önkénnyel használjuk most „slow shopping” kifejezést –, azok a „Szóval…” kasszával járhatnak jól.
„Vannak folyamatosan a vásárlók számához alkalmazkodó darabszámban működő hagyományos kasszáink, és végig nyitva tartanak az önkiszolgáló kasszák is. Ezzel tudjuk biztosítani, hogy mindenki megtalálja a számára megfelelő sebességű és kiszolgálású kasszamegoldást. Sokan egyáltalán nem akarnak kapcsolatba lépni senkivel” – mondta lapunknak Vincze Géza.
Az Auchan egyelőre egyetlen „Szóval…” kasszát jelölt ki Solymáron a hagyományos pénztárak sorában. A vállalatnál ugyanakkor elmondták: ha ennél a kasszánál rendszeresen hosszabb, kígyózó sorok alakulnak ki, azonnal megnyitnak egy újabb pénztárt a vásárlók kiszolgálására.
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