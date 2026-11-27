Az Auchan Retail Magyarország az év elején jelentette be hétéves üzleti stratégiáját , amelynek célja, hogy 2032-re országos, többféle boltformátumra épülő hálózatot alakítson ki, és megháromszorozza forgalmát. A stratégia három pillére a meglévő szuper- és hipermarketek megújítása és újrapozicionálása, új üzletek és kényelmi formátumok elindítása, valamint a digitális és működési hatékonyságot növelő fejlesztések felgyorsítása. Az újrapozícionálás első lépéseként idén három áruház újul meg: a solymári és a miskolci egység újgenerációs hipermarketként, az újhegyi szupermarket pedig kompakt hipermarketként várja ismét a vásárlókat. A vállalat közlése szerint a három üzlet megújítására összesen 5 milliárd forintot fordítottak.

A megújított solymári Auchan átadásán dr. Zlinszky Péter (b2), Solymár polgármestere is részt vett

Fotó: VG / Havran Zoltán

Mindhárom áruházban modernizálták és optimalizálták az eladóteret, valamint átalakították a választékot. Nagyobb hangsúlyt kapott az élelmiszerek és a szezonális termékek kínálata, miközben megmaradt az Auchanra jellemző széles termékválaszték.

A solymári áruházban az átláthatóbb üzlettérben digitális eszközök, élményzónák, tematikus pultok, shop-in-shop megoldások, megújult dizájn és navigáció segíti a kényelmes vásárlást. Az önkiszolgáló kasszák terjedése mellett ugyanakkor a vállalat egy olyan megoldást is bevezetett, amely tudatosan a vásárlás emberi, kapcsolatteremtő oldalára helyezi a hangsúlyt: a „Szóval…” kasszára. Erre később még visszatérünk.

Egy bevásárló kosara a megújított solymári Auchan áruházban 2026. november 26-án

Fotó: VG / Havran Zoltán

Így építette ki magyarországi hálózatát az Auchan

A solymári üzlet megújítása kapcsán érdemes visszatekinteni az Auchan magyarországi múltjára, már csak azért is, mert idén befejeződött a tulajdonosi szerkezet átalakítása a vállalat mögött.

Az Auchan 1998-ban nyitotta meg első magyarországi áruházát, az ezt követő években pedig elsősorban a főváros környékén, illetve a nagyobb vidéki városokban építette ki hipermarket-hálózatát.

A lánc jelenleg 19 hipermarketet, két superstore-t, három szupermarketet és 19 benzinkutat működtet Magyarországon.

Emellett országos lefedettségű online áruházzal és egy automatizált, személyzet nélküli Auchan GO üzlettel is rendelkezik.