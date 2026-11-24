Akár már december 1-jén életbe léphet az Európai Unió új importkorlátozása, amely a hagyományos hibrid és a konnektorról tölthető, plug-in hibrid személyautókat érintené. Brüsszel az első évben 350 ezer darabban maximálná a Kínából érkező járművek behozatalát, a keret pedig ezt követően évente 6 százalékkal emelkedne. A tervezett intézkedés négy évig maradhatna érvényben – számolt be az Autonews.

A következő napokban eldőlhet, hogy valóban életbe lép-e az európai autópiacot jelentősen átalakító korlátozás / Fotó: Andrew Angelov

A lépés hátterében a kínai autógyártók rendkívül gyors európai terjeszkedése áll. Miután az Európai Unió 2024-ben jelentős kiegészítő vámokat vezetett be a Kínában gyártott tisztán elektromos autókra, a kínai vállalatok egyre nagyobb hangsúlyt helyeztek a hibrid modellek európai értékesítésére. Ezekre ugyanis nem vonatkoztak az elektromos autókra kivetett különvámok. A kínai gyártású hibridek térnyerését jól mutatja, hogy 2026 augusztusában már az európai hibridautó-eladások mintegy negyedét adták. Brüsszel attól tart, hogy az olcsóbb kínai modellek további térnyerése egyre nagyobb nyomást helyezhet az európai autógyártókra.

A Magyarországon gyártott kínai autók kivételt jelenthetnek

Az Európai Bizottság október 30-án hivatalosan is védintézkedési vizsgálatot indított a hibrid személyautók importjának jelentős növekedése miatt. Az eljárás nem kizárólag Kínára terjed ki, hanem az érintett járművek harmadik országokból történő behozatalát vizsgálja. A tervezett szabályozás ugyanakkor különösen a kínai autóipar számára lehet érzékeny. A Reuters szerint a korlátozás a jelenlegi várakozásokhoz képest több mint felére csökkenthetné a Kínából érkező hibrid autók importját. Magyarország szempontjából különösen fontos, hogy az Európai Unión belül gyártott kínai márkájú autókra nem vonatkozna az importkvóta. Ez kedvező helyzetbe hozhatja azokat a kínai vállalatokat, amelyek európai termelésbe fektetnek, köztük a Szegeden gyárat építő BYD-t is.

A korlátozás nem a kínai márkák európai értékesítésének általános tilalmát jelentené, hanem a harmadik országokból behozott járművek mennyiségét szabályozná.

Az Európában gyártott modellek továbbra is szabadon értékesíthetők lennének az uniós piacon. A tervezet szerint a kvótát meghaladó importot vámeljárás során tarthatnák vissza, ami jelentős fennakadásokat okozhatna az érintett autógyártók szállításaiban. A szabályozás pontos végrehajtási feltételei azonban még nem véglegesek.