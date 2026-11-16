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Gigadugókat hozhat a hét: többnapos sávlezárások jönnek, az autósoknak erre kell készülniük

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Újabb forgalomkorlátozások nehezíthetik a közlekedést ezen a héten. Az M0-s autóúton és az M7-es autópályán Diósd, Törökbálint és Budaörs térségében is dolgoznak, miközben Budapesten, a Kosztolányi Dezső téren vágányjavítás miatt még mindig kell változásokra számítani. Mutatjuk, hol és mikor érdemes torlódásokra készülni.
VG
2026.11.16, 18:39
Frissítve: 2026.11.16, 18:40
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Ezen a héten is folytatódnak a burkolatjavítások az M0-s autóúton és az M7-esen. November 16. és 20. között Diósd, Törökbálint és Budaörs térségében dolgoznak, ezért több helyszínen is sávlezárásokra és forgalomkorlátozásokra kell számítani – írja közösségi oldalán a Magyar Közút.

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Sűrű hét vár az autósokra/Fotó: Fotosr52 /  Shutterstock

M0-s autóút – Diósd térsége, az M5-ös autópálya felé

  • November 16-ig az Anna-hegyi pihenő térségében zárva marad a külső sáv, így a forgalom két sávon haladhat.
  • November 17-18. között a diósdi kihajtó előtti hídon folytatódik a munkavégzés. Kedden a középső, szerdán pedig a belső sávot zárják le. A diósdi kihajtó végig használható marad.

M7-es autópálya – Budapest felé

  • November 17-18. között Törökbálintnál, a kihajtó után mintegy egy kilométeren lezárják a külső sávot.
  • November 18-19. között Budaörsnél, a Sport utcai csomópontban az egyik lassítósávot zárják le. A lehajtó továbbra is használható marad.
  • November 19-20. között a budaörsi csomópont térségében a külső haladósáv lesz lezárva. A felhajtás ez idő alatt is biztosított lesz.

A reggeli és délutáni csúcsidőszakban torlódások alakulhatnak ki, ezért érdemes hosszabb menetidővel számolni. Indulás előtt mindenképpen érdemes ellenőrizni az aktuális forgalmi helyzetet az Útinform oldalán. A munkálatok ütemezése az időjárás és a kivitelezési körülmények függvényében változhat.

A fővárosban is felújítások vannak

Ahogyan arról lapunk is beszámolt, november 2-tól várhatóan november 27-ig vágányjavítási munkálatokat végeznek a Budapesten a Bocskai út és a Bartók Béla út kereszteződésében, a Kosztolányi Dezső téren. A csaknem négy héten át tartó rekonstrukció idején jelentős közúti forgalomkorlátozásokra és időszakos torlódásokra kell számítani.

A közlekedők számára az egyik legfontosabb változás, hogy a Bocskai útról a centrum irányába haladva a kereszteződés közepén ideiglenesen nem lehet balra kanyarodni a Bartók Béla útra. Az autósoknak ezért új útvonalat kell követniük: egyenesen tovább kell haladniuk a Bocskai úton, majd a Bartók Béla út keresztezése után, a Kosztolányi Dezső téri szervizútnál kialakított ideiglenes balra kanyarodási lehetőséget kell használniuk. Innen a szervizúton keresztül juthatnak vissza a Bartók Béla útra.

A vágányjavítás nemcsak az autósokat, hanem a közösségi közlekedést használókat is érinti. A munkálatok miatt november 2. és 27. között a 19-es és a 49-es villamos rövidített útvonalon közlekedik.

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forgalomkorlátozás
autópálya
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