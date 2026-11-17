Kilencezerrel csökkent a magyar járműiparban és beszállítói körében foglalkoztatottak száma 2021 óta – erről Nógrádi József, a Trenkwalder Recruitment stratégiai kapcsolatokért felelős igazgatója beszélt a TechTogether konferencián. Az általa vizsgált vállalati körben öt éve 192 ezren, jelenleg 183 ezren dolgoznak. A változás mögött a robotizáció és az elektromos autógyártás terjedése is áll.

A magyar autóipar jövője is múlhat az alkalmazkodáson / Fotó: Jenson

Nógrádi szerint az elektromos autókhoz kevesebb alkatrész szükséges, mint a hagyományos belső égésű motorral szerelt járművekhez. Emiatt a beszállítói láncok átalakulnak, ami különösen érzékenyen érintheti a magyar vállalkozásokat. Fontosnak tartja, hogy az új autóipari beruházásoknál a hazai cégeket is bekapcsolják a gyártási folyamatokba.

A robotok egyre több dolgozó munkáját veszik át

Miközben nő az automatizálás szintje, csökken a hagyományos gyártási munkakörökben foglalkoztatottak száma – hívta fel a figyelmet, hozzátéve: a cégek egyre több egyszerű összeszerelési feladatot bíznak robotokra, részben a technológia olcsóbbá válása, részben a fizikai munkaerő hiánya miatt. A szakember szerint a következő években tovább gyorsulhat ez a folyamat, a nemzetközi autógyártásban pedig már megjelentek az úgynevezett sötét gyárak, amelyekben a termelés jelentős része automatizált . Nógrádi a kínai autóipar és a Xiaomi példáját is felhozta, ahol a digitális technológiák rendkívül gyors gyártási folyamatokat tesznek lehetővé. Úgy véli, a mesterséges intelligencia, a hálózatba kapcsolt robotok és az új adatátviteli technológiák tovább gyorsítják az átalakulást.

Egyre kevesebb fiatal lép be a munkaerőpiacra

A technológiai változás mellett a magyar társadalom elöregedése is kihívás. Nógrádi szerint egyes, az 1970-es évek közepén született évjáratok létszáma megközelíti a 180 ezret, miközben a következő húsz évben munkaképes korba lépő évjáratok egyikénél sem számít 100 ezres létszámra. Kiemelte:

a digitális környezetben felnövő fiatalok számára a hagyományos gyári munkakörök egyre kevésbé vonzóak, a külföldi munkavállalás pedig fokozza a versenyt.

A toborzás nehézségeit érzékelteti, hogy száz megfelelőnek ítélt és megszólított jelöltből tapasztalatai szerint akár csak tíz válhat ténylegesen munkába állítható dolgozóvá.