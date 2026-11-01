Életbe lépett a szigorú szabály a téli gumiknál: többmilliós bírságot kockáztatnak a magyar autósok – sokan nem is tudnak róla

November 1-jén életbe lépett Ausztriában a téli gumiabroncsokra vonatkozó szezonális előírás, amely a magyar autósokat is érinti. A szomszédos országban április 15-ig havas, jeges vagy latyakos útviszonyok esetén kötelező a megfelelő téli abroncsok használata. A szabályszegés súlyos következményekkel járhat: szélsőséges esetben akár 10 ezer eurós, vagyis több mint 3,5 millió forintos bírságot is kiszabhatnak – hívta fel a figyelmet a Nool.hu a Vezess.hu és az osztrák autóklub tájékoztatása alapján.

November elejétől komoly pénzbüntetést kockáztathatnak azok a magyar autósok, akik nem megfelelő abroncsokkal indulnak külföldre / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

A magyar szabályozással ellentétben Ausztriában a téli időszakban az útviszonyoktól függően kötelező a téli gumi használata. Ez azonban nem jelenti azt, hogy november 1-jétől minden esetben tilos lenne nyári abroncsokkal közlekedni. Az előírás akkor alkalmazandó, ha az utakat hó, jég vagy latyak borítja.

Az osztrák szabályok szerint a személyautók mind a négy kerekén megfelelő téli abroncsnak kell lennie, amelyek profilmélysége radiálabroncsok esetében legalább 4 milliméter. Az előírásnak megfelelő jelöléssel rendelkező négy évszakos gumik szintén elfogadhatók. Bizonyos körülmények között a nyári gumi és a hajtott kerekekre felszerelt hólánc kombinációja is megengedett, de kizárólag akkor, ha az úttestet összefüggő vagy csak kisebb megszakításokkal borított hó- vagy jégréteg fedi.

Többmilliós bírságot is kaphatnak az autósok

A szabályok megszegéséért kiszabható bírság rendkívül magas lehet. A legsúlyosabb esetekben a büntetés elérheti a 10 ezer eurót, ami a Nool által közölt átváltás alapján mintegy 3,66 millió forintnak felel meg. Fontos ugyanakkor, hogy a maximális bírság nem a téli gumi egyszerű hiányáért automatikusan járó büntetés. Ilyen nagyságrendű szankció elsősorban akkor merülhet fel, ha a nem megfelelő abroncsokkal közlekedő autós másokat is veszélyeztet. A szabályok a külföldi rendszámú járművekre ugyanúgy vonatkoznak, ezért a magyar autósok sem mentesülnek az előírások alól. Az osztrák autóklub, az ÖAMTC külön is hangsúlyozza, hogy indulás előtt érdemes tájékozódni az időjárásról és az útviszonyokról.