Életbe lépett a szigorú szabály a téli gumiknál: többmilliós bírságot kockáztatnak a magyar autósok – sokan nem is tudnak róla
November 1-jén életbe lépett Ausztriában a téli gumiabroncsokra vonatkozó szezonális előírás, amely a magyar autósokat is érinti. A szomszédos országban április 15-ig havas, jeges vagy latyakos útviszonyok esetén kötelező a megfelelő téli abroncsok használata. A szabályszegés súlyos következményekkel járhat: szélsőséges esetben akár 10 ezer eurós, vagyis több mint 3,5 millió forintos bírságot is kiszabhatnak – hívta fel a figyelmet a Nool.hu a Vezess.hu és az osztrák autóklub tájékoztatása alapján.
A magyar szabályozással ellentétben Ausztriában a téli időszakban az útviszonyoktól függően kötelező a téli gumi használata. Ez azonban nem jelenti azt, hogy november 1-jétől minden esetben tilos lenne nyári abroncsokkal közlekedni. Az előírás akkor alkalmazandó, ha az utakat hó, jég vagy latyak borítja.
Az osztrák szabályok szerint a személyautók mind a négy kerekén megfelelő téli abroncsnak kell lennie, amelyek profilmélysége radiálabroncsok esetében legalább 4 milliméter. Az előírásnak megfelelő jelöléssel rendelkező négy évszakos gumik szintén elfogadhatók. Bizonyos körülmények között a nyári gumi és a hajtott kerekekre felszerelt hólánc kombinációja is megengedett, de kizárólag akkor, ha az úttestet összefüggő vagy csak kisebb megszakításokkal borított hó- vagy jégréteg fedi.
Többmilliós bírságot is kaphatnak az autósok
A szabályok megszegéséért kiszabható bírság rendkívül magas lehet. A legsúlyosabb esetekben a büntetés elérheti a 10 ezer eurót, ami a Nool által közölt átváltás alapján mintegy 3,66 millió forintnak felel meg. Fontos ugyanakkor, hogy a maximális bírság nem a téli gumi egyszerű hiányáért automatikusan járó büntetés. Ilyen nagyságrendű szankció elsősorban akkor merülhet fel, ha a nem megfelelő abroncsokkal közlekedő autós másokat is veszélyeztet. A szabályok a külföldi rendszámú járművekre ugyanúgy vonatkoznak, ezért a magyar autósok sem mentesülnek az előírások alól. Az osztrák autóklub, az ÖAMTC külön is hangsúlyozza, hogy indulás előtt érdemes tájékozódni az időjárásról és az útviszonyokról.
Mennyibe kerül most a téli gumicsere Magyarországon?
A Világgazdaság nemrég részletesen bemutatta, milyen kiadásokkal kell számolniuk idén a magyar autósoknak. A lapunknak nyilatkozó gumis szakember szerint az abroncsok ára lényegében a tavalyi szinten mozog, így jelentős drágulás nem tapasztalható. A gyakori 15–16 colos méretkategóriákban egy megfelelő minőségű, kedvezőbb árú téli abroncs 22–26 ezer forintba kerülhet. Ez azt jelenti, hogy négy új gumi beszerzése önmagában is megközelítheti vagy meghaladhatja a százezer forintot. Ehhez hozzájön a szerelés költsége, amely
- a felni méretétől
- és a szerviztől függően
jelentősen eltérhet. Egy teljes garnitúra átszerelése kisebb méretben 12–14 ezer forinttól indulhat, de egyes műhelyekben 20–25 ezer forintot is elkérhetnek. A szakember szerint egyre több magyar autós választ négy évszakos abroncsot, amellyel megspórolható az évente kétszeri gumicsere. Ez elsősorban azok számára jelenthet megfelelő alternatívát, akik keveset autóznak, főként városban közlekednek, és ritkán találkoznak szélsőséges téli útviszonyokkal. Aki azonban rendszeresen jár Ausztriába vagy más, szigorúbb téli közlekedési előírásokat alkalmazó országba, annak különösen fontos ellenőriznie az abroncsok jelölését és profilmélységét. A megfelelő felszerelés nemcsak a közlekedésbiztonság miatt lényeges, hanem egy akár többmilliós büntetés elkerülésében is szerepet játszhat.