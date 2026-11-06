A munkáltatóknak és Brüsszelnek is üzennek az Audi-gyárnál demonstrálók: a vesztesek versenyébe kényszerítik az autóipart – Győrben már látszik, mi lehet ennek az ára
Nemzetközi szakszervezeti demonstrációt tartanak hétfőn Győrben az európai autóiparban tervezett létszámleépítések és gyárbezárások ellen. László Zoltán, a Vasas Szakszervezet alelnöke lapunknak kifejtette: második éve csökken a foglalkoztatás a hazai autóiparban, a visszaesés különosen a beszállítóknál jelentős. Az Audi győri gyárában a következő években a jelenleginél is kisebb létszámmal terveznek, de tömeges elbocsátásokat egyelőre nem helyeztek kilátásba.
Nem véletlen a helyszín: a nagy autóipari gyártók közül az Audinál érzékelhető leginkább a foglalkoztatás visszaesése
Az érdekképviseleti vezető elmondta: az európai autóipar közvetlenül 2,5–2,7 millió embernek ad munkát, a beszállítókkal és a kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt pedig mintegy 14 millió munkahely függ az ágazattól.
Ennek kapcsán kitért arra is, hogy a magyarországi autógyárak többségében már második éve csökken a foglalkoztatás, ezt azonban részben ellensúlyozza
- a Mercedes
- és a BMW
beruházásainak felfutása. A beszállítóknál ugyanakkor jóval kedvezőtlenebb a helyzet, több vállalatnál jelentős létszámcsökkentések történtek.
László Zoltán hangsúlyozta: a nagy autógyártók közül az Audinál érzékelhető leginkább a foglalkoztatás visszaesése. A győri vállalat eddig elsősorban létszámstoppal, illetve azzal csökkentette dolgozóinak számát, hogy nem hosszabbította meg a határozott idejű szerződéseket. A szakszervezetek a munkáltatótól nem kaptak olyan tájékoztatást, amely a németországihoz hasonló megszorításokat vagy tömeges elbocsátásokat vetítene előre – jegyezte meg.
Jóval alacsonyabb létszámmal tervez a saját elmondása szerint az Audi a jövőben, mint ebben a pillanatban, vagy mint akár az elmúlt években
– fogalmazott László Zoltán, hozzátéve, hogy a gyárban már most is kevesebben dolgoznak, mint egy évvel korábban.
Bizonyos területeken ugyanakkor az Audi ismét kölcsönzött dolgozókat alkalmaz, akik a saját munkavállalókkal azonos béreket és juttatásokat kapnak, de a megrendelések visszaesésekor könnyebben megválhatnak tőlük. László Zoltán elmondta, hogy a munkaerő-kölcsönzés más autógyáraknál is terjed, ugyanis a vállalatok a bizonytalan kilátások miatt egyre óvatosabban vesznek fel állandó dolgozókat.
Már 40–50 napra is nehéz előre tervezni
A beszállítók korábban hónapokra, esetenként évekre előre ismerték megrendeléseiket, ma viszont sok vállalat néhány hétnél tovább sem lát – magyarázta a szakszervezeti vezető.
„Aki ma 40–50 napnál hosszabb időre előre lát, az áldott állapotnak nevezheti a helyzetét”
– érzékeltette a változást. Ez a bértárgyalásokat is megnehezíti, mert a munkáltatók nem tudják, mekkora bevétellel számolhatnak a következő évben.
A Vasas alelnöke úgy látja, a leépítések ellenére több vállalat szakemberhiánnyal küzd, ami már a meglévő megrendelések teljesítését is veszélyezteti. A kelet-magyarországi, távol-keleti tulajdonú üzemekben az alacsonyabb képzettséget igénylő munkaköröket is nehéz betölteni, mert a felkínált bérek nem fedezik a más térségből érkezők lakhatási költségeit. A megfelelően képzett szakemberek utánpótlása sem kielégítő, a magyar fizetések pedig nem elég vonzók ahhoz, hogy nagyobb számban érkezzenek munkavállalók más uniós országokból – közölte.
László Zoltán megerősítette, hogy már folynak egyeztetések a kormány képviselőivel. A Vasas azt várja a Magyar Péter vezette kabinettől, hogy rendszeresen vonja be a munkavállalói érdekképviseleteket a gazdaságpolitikai döntések előkészítésébe, mert azok a vállalatok helyzetéről olyan információkkal is rendelkeznek, amelyeket a munkáltatók nem feltétlenül hoznak nyilvánosságra.
A jelenlegi kormány legfontosabb feladatai között a bérek felzárkóztatását, a munkavállalói jogok erősítését és a munkakörülmények javítását említette.
Az alelnök különösen aggasztónak tartja, hogy a magyar bérek az uniós rangsor végén szerepelnek, és a munkavégzéssel összefüggő egészségügyi problémák is súlyos gondot jelentenek.
Az uniós támogatásokért cserébe foglalkoztatási garanciákat várnak az érdekképviseletek
László Zoltán egyúttal határozottabb uniós iparpolitikát sürget, és a közpénzből nyújtott támogatásokat a munkahelyek megőrzéséhez, a megfelelő munkakörülményekhez és a munkavállalói jogok tiszteletben tartásához kötné. „A foglalkoztatás mennyisége, minősége – és a minőségét aláhúznám” – fogalmazott.
Az alelnök azt is szorgalmazza, hogy az európai közpénzekből finanszírozott flottabeszerzések az európai autógyártók megrendeléseit növeljék. Álláspontja szerint az ilyen támogatásokat európai gyártmányú járművek vásárlásához kellene kötni.
László Zoltán úgy véli, az európai autógyártók az elmúlt években túl nagy hangsúlyt helyeztek az osztalékfizetésre és a részvény-visszavásárlásokra, az ázsiai versenytársaik viszont nagyobb összegeket fordítottak kutatásra, fejlesztésre és innovációra. Ez utóbbiaknak jelentős technológiai előnyt biztosított.
„Nagyon téves út az, amit az európai munkáltatók gondolnak, hogy majd ebben a versenyben, amiben hátrányban vannak, a munkavállalók bérének a nyírbálása, a létszámának a csökkentése, a munkaidejének a hosszabbítása az fog versenyelőnyt hozni” – mutatott rá, ezt a megközelítést a „vesztesek versenyének” nevezve.