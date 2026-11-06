A munkáltatóknak és Brüsszelnek is üzennek az Audi-gyárnál demonstrálók: a vesztesek versenyébe kényszerítik az autóipart – Győrben már látszik, mi lehet ennek az ára

Nemzetközi szakszervezeti demonstrációt tartanak hétfőn Győrben az európai autóiparban tervezett létszámleépítések és gyárbezárások ellen. László Zoltán, a Vasas Szakszervezet alelnöke lapunknak kifejtette: második éve csökken a foglalkoztatás a hazai autóiparban, a visszaesés különosen a beszállítóknál jelentős. Az Audi győri gyárában a következő években a jelenleginél is kisebb létszámmal terveznek, de tömeges elbocsátásokat egyelőre nem helyeztek kilátásba.

A múlt héten az audi ingolstadti üzeme előtt több mint 5000 autóipari dolgozó tüntetett. / Fotó: Bayerische Rundfunk/Jan Müller-Raith

Nem véletlen a helyszín: a nagy autóipari gyártók közül az Audinál érzékelhető leginkább a foglalkoztatás visszaesése

Az érdekképviseleti vezető elmondta: az európai autóipar közvetlenül 2,5–2,7 millió embernek ad munkát, a beszállítókkal és a kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt pedig mintegy 14 millió munkahely függ az ágazattól.

Ennek kapcsán kitért arra is, hogy a magyarországi autógyárak többségében már második éve csökken a foglalkoztatás, ezt azonban részben ellensúlyozza

a Mercedes

és a BMW

beruházásainak felfutása. A beszállítóknál ugyanakkor jóval kedvezőtlenebb a helyzet, több vállalatnál jelentős létszámcsökkentések történtek.

László Zoltán hangsúlyozta: a nagy autógyártók közül az Audinál érzékelhető leginkább a foglalkoztatás visszaesése. A győri vállalat eddig elsősorban létszámstoppal, illetve azzal csökkentette dolgozóinak számát, hogy nem hosszabbította meg a határozott idejű szerződéseket. A szakszervezetek a munkáltatótól nem kaptak olyan tájékoztatást, amely a németországihoz hasonló megszorításokat vagy tömeges elbocsátásokat vetítene előre – jegyezte meg.

Jóval alacsonyabb létszámmal tervez a saját elmondása szerint az Audi a jövőben, mint ebben a pillanatban, vagy mint akár az elmúlt években

– fogalmazott László Zoltán, hozzátéve, hogy a gyárban már most is kevesebben dolgoznak, mint egy évvel korábban.

Bizonyos területeken ugyanakkor az Audi ismét kölcsönzött dolgozókat alkalmaz, akik a saját munkavállalókkal azonos béreket és juttatásokat kapnak, de a megrendelések visszaesésekor könnyebben megválhatnak tőlük. László Zoltán elmondta, hogy a munkaerő-kölcsönzés más autógyáraknál is terjed, ugyanis a vállalatok a bizonytalan kilátások miatt egyre óvatosabban vesznek fel állandó dolgozókat.