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Megmozdult Európa autóipara: hét ország dolgozói tüntetnek Magyarországon – közel 500 munkahely megszűnése miatt telt be a pohár

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Nemzetközi demonstrációt tartottak hétfőn Győrben az európai autóipar jövőjéért és a munkahelyek megmentéséért. A megmozduláson több ország munkavállalói és szakszervezeti vezetői vettek részt, miután az ágazatot egyre súlyosabb válság fenyegeti. A tiltakozás közvetlen előzménye egy magyarországi autóipari üzem bezárása volt.
VG
2026.11.09, 16:20
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Hét ország munkavállalói demonstráltak november 9-én Győrben az európai autóipari munkahelyek megőrzéséért. A magyar dolgozókhoz Németországból, Csehországból, Lengyelországból, Ausztriából, Szlovéniából és Szlovákiából is érkeztek résztvevők. A szakszervezetek által szervezett tiltakozás célja az volt, hogy felhívják a figyelmet az európai járműipar egyre súlyosabb helyzetére, a gyárbezárásokra és a tömeges elbocsátások veszélyére – számolt be a Kisalföld.

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Nemcsak a magyar autóipar jövője a tét / Fotó: Mrthanh22

A demonstrációt a nemzetközi szakszervezeti összefogás jegyében rendezték meg, a magyar munkavállalók részvételét a Vasas Szakszervezeti Szövetség szervezte. A helyszín az Audi Aréna parkolója volt, ahol a résztvevők az európai ipar jövőjéért emeltek szót. A megmozdulás közvetlen előzménye a győri WKW Hungária bezárása, amelynek következtében csaknem 500 ember veszíti el a munkahelyét az év végén. Az ipari parkban működő vállalat prémiumautókhoz gyártott díszléceket, ám az elmúlt időszakban egyre súlyosabb gazdasági problémákkal küzdött. A cégnél már tavaly is komoly feszültségek alakultak ki, a dolgozók sztrájkkal próbálták felhívni a figyelmet a helyzetükre. A vállalkozást azonban végül sem megmenteni, sem értékesíteni nem sikerült, így a magyarországi termelés megszűnik. Különösen érzékeny pont, hogy miközben a győri üzem bezár, a vállalat németországi gyára tovább működik.

Nemcsak a magyar autóipar jövője a tét

A győri demonstráció egy szélesebb európai tiltakozási hullám része. Szeptemberben Németországban mintegy 170 ezer ember vett részt egy autóipari megmozduláson, amelynek szintén a munkahelyek védelme és az ágazat jövőjével kapcsolatos bizonytalanság állt a középpontjában. A győri eseményre előzetesen 350–450 résztvevőt vártak, jelentős részben külföldről. A felszólalók között szerepelt a tervek szerint

  • Judith Kirton-Darling, az IndustriAll Europe európai ipari szakszervezeti szövetség főtitkára,
  • valamint Pintér Bence, Győr polgármestere is.

Az európai autóipar egyszerre több kihívással kénytelen szembenézni. A kínai gyártók erősödő versenye, az elektromos átállás költségei, az energiaárak és a hagyományos európai autógyártás versenyképességi problémái egyaránt nyomást gyakorolnak a vállalatokra. A beszállítói láncban működő cégek különösen kiszolgáltatottak, hiszen megrendeléseik nagymértékben függnek a nagy autógyártók termelési döntéseitől. Magyarország számára a folyamat különösen fontos, mivel a járműgyártás és az ahhoz kapcsolódó beszállítói tevékenység meghatározó szerepet játszik az ipari termelésben és az exportban. Egy-egy üzem bezárása ezért nemcsak az érintett munkavállalókat, hanem

  • a helyi gazdaságot
  • és a beszállítói kapcsolatokat

is érzékenyen érintheti. A győri tiltakozás üzenete éppen ezért túlmutat a WKW Hungária megszűnésén. A szakszervezetek szerint az európai döntéshozóknak sürgősen foglalkozniuk kell az ipari munkahelyek védelmével, mert az autóipar átalakulásának társadalmi és gazdasági következményei egyre több országban jelentkeznek. A kérdés immár nem pusztán az, hogy egy-egy veszteséges gyár megmenthető-e, hanem az is, hogy Európa hosszabb távon képes lesz-e megőrizni autóipari termelését és a hozzá kapcsolódó munkahelyeket.

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autóipar
Győr
tüntetés

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