Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter aláírta a Mészáros–Szíjj-féle autópálya-koncesszió megszüntetésének első lépését jelentő megállapodást az erről kiadott közlemény szerint. Így az eredetileg 2057-ig szóló szerződés már 2027-ben véget érhet.

Megtörtént az első formális lépés az autópálya-koncesszió megszüntetése érdekében/Fotó: MKIF / Facebook

A koncessziós megállapodás felbontása a kormány számításai szerint 21,5 ezer milliárd forintnyi jövőbeni állami kötelezettségtől mentesítve az országot. Közben az M1-es autópálya bővítése is folytatódik.

Körülményes kiszabadulni a megállapodásból

Az autópálya koncessziós szerződésről a miniszter a Fidesz egyik legsúlyosabb bűneként ír, mert a szerződés több mint három évtizeden keresztül garantált volna hatalmas profitot Mészáros Lőrincnek és Szíjj Lászlónak. Közben viszont évente százmilliárdokkal károsította volna meg a magyar adófizetőket. Vitézy Dávid szerint az egész konstrukciót szándékosan úgy alkották meg, hogy egy esetleges kormányváltás esetén se lehessen felmondani a szerződést. "Nekünk azonban alig több mint fél év alatt sikerült kiszállnunk belőle, ráadásul úgy, hogy az MKIF az üzemeltetéshez szükséges gépeket és telephelyeket is átadja a Magyar Közútnak. Közben az M1-esen zajló munkálatok sem állnak le" - írja.

Az M1 autópálya bővítése kapcsán már korábban jelezte, hogy a kivitelezést célszerűbb az MKIF-fel bejeztetni, mert az e beruházás kapcsán történő, esetleges szerződésbontás több hátránnyal járna, mint előnnyel. A Világgazdaság a nyáron számolt be a nagy horderejű munka állapotáról. Az akkori ígéret szerint a bővítés első szakasza 2028 végén készül el, a teljes gyorsforgalmi pedig 2029-re. A beruházás mintegy 800 milliárd forintba kerül.

Autópálya mellé dolgozókat és kap a Magyar Közút

Jövő év áprilisától tehát az állami tulajdonú Magyar Közút tartja majd fenn, és üzemelteti a magyar gyorsforgalmi úthálózatot, az eddigi költségek harmadáért. Átkerülnek hozzá az autópályákat üzemeltető kollégák is. "

Végre jut költségvetési forrás így a vasút és az országos közúthálózat felújítására is, nem csak az autópálya-koncesszió éves 500-600 milliárd forintos kiadására" - írja a miniszter. Mint hozzáteszi, így néz ki a gyakorlatban az, amikor egy kormány nem néhány vállalkozó, hanem a magyar emberek érdekei szerint hozza meg a döntéseit. A végleges megszüntető szerződést a minisztérium az év végéig tervezi aláírni a most aláírt megállapodás alapján.