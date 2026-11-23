Autópálya-koncesszió: a Fidesz képviselője is nekiment a kormány döntésének – tízezrek sorsa múlhat az M200-as megépítésén
A Fidesz egyik országgyűlési képviselője is attól tart, hogy a Tisza-kormány autópálya-koncesszióval kapcsolatos döntése miatt elmaradhat Dél-Fejér egyik legfontosabb közlekedési beruházása. Varga Gábor szerint az M200-as gyorsforgalmi út megépítése emberek tízezreinek életét befolyásolhatja, ezért nyilvánosan kérte a kormányt, hogy ne állítsa le a fejlesztést. A beruházás kivitelezése az eredeti tervek szerint 2027-ben kezdődött volna, ám az út megépítésével megbízott társaság szerződésének megszüntetése után egyelőre nem világos, ki és milyen ütemezésben valósítja meg a projektet.
A vita azután éleződött ki, hogy a kormány bejelentette: közös megegyezéssel megszünteti a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel (MKIF) kötött, eredetileg 35 évre szóló autópálya-koncessziós szerződést. A megállapodás értelmében 2027. április 1-jétől az állami tulajdonú Magyar Közút veszi át az érintett gyorsforgalmi utak üzemeltetését, az MKIF azonban a már megkezdett M1-es autópálya-bővítést tovább folytathatja – számolt be róla a FEOL.
A koncesszió ugyanakkor nem csupán a meglévő úthálózat fenntartásáról szólt. Az MKIF feladata lett volna az M7-es autópálya bővítése és az M200-as gyorsforgalmi út megépítése is, amelyhez több helyi közlekedési fejlesztés kapcsolódik. Ezek sorsa az M1-es munkálataitól eltérően továbbra is bizonytalan.
„Ne állítsa le ezt a beruházást!”
A Fejér megyei Varga Gábor szerint az M200-as megépítése nem válhat a pártpolitikai viták áldozatává. A Fidesz–KDNP politikusa több mint 16 éve képviseli Dél-Fejér érdekeit, és most saját térségének egyik legfontosabb fejlesztése miatt fogalmazott meg kritikát a kormány döntésével szemben. „Veszélybe került az M200-as út megvalósulása a kormány döntése miatt!” – kezdte közösségi bejegyzését.
A képviselő emlékeztetett arra, hogy az építkezést hosszú évekig tartó előkészítés, tervezés, egyeztetések és engedélyezési eljárások előzték meg. A munkálatoknak 2027-ben kellett volna megkezdődniük, így a koncesszió megszüntetése éppen akkor teremtett új helyzetet, amikor a projekt már a kivitelezés közelébe jutott.
Varga szerint az M200-as nemcsak Fejér megyének, hanem a nyomvonallal érintett többi térségnek is fontos.
A gyorsforgalmi kapcsolat lerövidíthetné az utazási időt, javíthatná a közlekedés biztonságát, és csökkenthetné a családok közlekedési költségeit. A fejlesztés emellett új lehetőségeket teremthetne a helyi vállalkozásoknak is, amelyek számára a megfelelő közúti infrastruktúra alapvető feltétele a gazdasági kapcsolatok bővítésének. „Nem túlzás azt mondani, hogy emberek tízezreinek sorsa múlik az M200-as út megvalósulásán. Ezért nyomatékosan arra kérjük a kormányzatot, hogy ne állítsa le ezt a beruházást!” – fogalmazott a politikus.
Három fontos közlekedési fejlesztés jövője is kérdéses
Nem Varga Gábor az első, aki aggodalmát fejezte ki az autópálya-koncesszió megszüntetése miatt. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere már korábban felhívta a figyelmet arra, hogy három fontos közlekedési beruházás is veszélybe kerülhet: az M200-as megépítése, az M7-es autópálya bővítése és az Auchan-körforgalom átépítése.
A beruházások ráadásul egymással is összefüggnek.
A székesfehérvári körforgalom korszerűsítését az M200-as és az M7-es fejlesztéséhez igazították volna, mivel az úthálózat átalakítása nélkül az építkezés további torlódásokat okozhatna.
Az egyik projekt elhalasztása így a többi megvalósításának ütemezését is befolyásolhatja. A Világgazdaságnak adott korábbi interjújában Németh Tamás, az MKIF vezérigazgatója még arról beszélt, hogy az M200-as engedélyezési tervei gyakorlatilag elkészültek, és a kiviteli tervek kidolgozása is zajlik. Akkor úgy számoltak, hogy a szükséges állami döntések megszületése esetén 2027 végén megkezdődhet az építkezés.
Azóta azonban a koncessziós szerződés megszüntetéséről született döntés, ami új helyzetet teremtett. A kormány az M1-es bővítésének folytatását külön biztosította, az M200-as és az M7-es fejlesztésének finanszírozásáról, valamint kivitelezőjéről viszont egyelőre nem született hasonlóan egyértelmű bejelentés.