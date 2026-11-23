A Fidesz egyik országgyűlési képviselője is attól tart, hogy a Tisza-kormány autópálya-koncesszióval kapcsolatos döntése miatt elmaradhat Dél-Fejér egyik legfontosabb közlekedési beruházása. Varga Gábor szerint az M200-as gyorsforgalmi út megépítése emberek tízezreinek életét befolyásolhatja, ezért nyilvánosan kérte a kormányt, hogy ne állítsa le a fejlesztést. A beruházás kivitelezése az eredeti tervek szerint 2027-ben kezdődött volna, ám az út megépítésével megbízott társaság szerződésének megszüntetése után egyelőre nem világos, ki és milyen ütemezésben valósítja meg a projektet.

Autópálya-koncesszió: a Fidesz képviselője is nekiment a kormány döntésének – tízezrek sorsa múlhat az M200-as megépítésén / Fotó: NIF Zrt.

A vita azután éleződött ki, hogy a kormány bejelentette: közös megegyezéssel megszünteti a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel (MKIF) kötött, eredetileg 35 évre szóló autópálya-koncessziós szerződést. A megállapodás értelmében 2027. április 1-jétől az állami tulajdonú Magyar Közút veszi át az érintett gyorsforgalmi utak üzemeltetését, az MKIF azonban a már megkezdett M1-es autópálya-bővítést tovább folytathatja – számolt be róla a FEOL.

A koncesszió ugyanakkor nem csupán a meglévő úthálózat fenntartásáról szólt. Az MKIF feladata lett volna az M7-es autópálya bővítése és az M200-as gyorsforgalmi út megépítése is, amelyhez több helyi közlekedési fejlesztés kapcsolódik. Ezek sorsa az M1-es munkálataitól eltérően továbbra is bizonytalan.

„Ne állítsa le ezt a beruházást!”

A Fejér megyei Varga Gábor szerint az M200-as megépítése nem válhat a pártpolitikai viták áldozatává. A Fidesz–KDNP politikusa több mint 16 éve képviseli Dél-Fejér érdekeit, és most saját térségének egyik legfontosabb fejlesztése miatt fogalmazott meg kritikát a kormány döntésével szemben. „Veszélybe került az M200-as út megvalósulása a kormány döntése miatt!” – kezdte közösségi bejegyzését.

A képviselő emlékeztetett arra, hogy az építkezést hosszú évekig tartó előkészítés, tervezés, egyeztetések és engedélyezési eljárások előzték meg. A munkálatoknak 2027-ben kellett volna megkezdődniük, így a koncesszió megszüntetése éppen akkor teremtett új helyzetet, amikor a projekt már a kivitelezés közelébe jutott.

Varga szerint az M200-as nemcsak Fejér megyének, hanem a nyomvonallal érintett többi térségnek is fontos.

A gyorsforgalmi kapcsolat lerövidíthetné az utazási időt, javíthatná a közlekedés biztonságát, és csökkenthetné a családok közlekedési költségeit. A fejlesztés emellett új lehetőségeket teremthetne a helyi vállalkozásoknak is, amelyek számára a megfelelő közúti infrastruktúra alapvető feltétele a gazdasági kapcsolatok bővítésének. „Nem túlzás azt mondani, hogy emberek tízezreinek sorsa múlik az M200-as út megvalósulásán. Ezért nyomatékosan arra kérjük a kormányzatot, hogy ne állítsa le ezt a beruházást!” – fogalmazott a politikus.