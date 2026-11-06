Megérkezett a bejelentés: ennyibe kerülnek 2027-ben az autópálya-matricák – az M1-es kedvezményes matrica sorsa is eldőlt

Megérkeztek a hivatalos 2027-es autópálya-matrica árak. A használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról és gyorsforgalmi utakról és azok díjáról szóló 45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet alapján az autópálya-matricák árait minden évben az előző évben az augusztusi inflációs adatok alapján szabják meg.

Megérkeztek a hivatalos 2027-es autópálya-matrica árak / Fotó: Jánosa Bence / MKIF Zrt. / MKIF / Facebook

Az AutópályaMatrica.hu csütörtökön közölte a 2027. január elsejétől érvényes matricaárakat.

Típus Országos Megyei M1 regionális Napi 10 napos Havi Éves Éves Éves D1m* 2810 forint 3490 forint 5660 forint 62560 forint 7280 forint 15000 forint D1 5630 forint 6990 forint 11320 forint 62560 forint 7280 forint 15000 forint D2 7990 forint 10170 forint 16030 forint 88790 forint 14560 forint 30000 forint U 5630 forint 6990 forint 11320 forint 62560 forint 7280 forint 15000 forint

A meghatározott díjak minden esetben bruttó díjak, tartalmazzák az áfát.

*A motorkerékpárokra éves országos, éves vármegyei és a regionális e-matrica D1 díjkategóriás termékként vásárolható meg.

A tájékoztatás kiemelte, hogy az M1-es autópályán zajló bővítési munkálatok jelentős forgalomkorlátozásokkal járnak. A pálya fejlesztésével járó kellemetlenségek és nehezítő körülmények miatt a 2026-ban bevezetett M1 regionális autópálya-matrica 2027-ben is elérhető lesz.

Éves érvényességgel rendelkezik: 2027.01.01-2028.01.31.

4 megyei jogosultság: az M1-es autópálya által érintett Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron megyék fizetős útszakaszain használható.

Megyére és nem útszakaszra érvényes: nem csak az M1-es autópályán érvényes, hanem a 4 megye összes fizetős útszakaszára.

A tájékoztatás szerint a jelenlegi információk szerint 2027. januárjától nem bővül a fizetős utak listája Magyarországon. Azonban az év további részében történhet változás, erről érdemes informálódni.

Az autópálya-matricák ára mellett a pótdíj összege is nőtt

Jogosulatlan úthasználat miatt a tulajdonosnak vagy üzembentartónak a gépjármű kategóriájának megfelelő pótdíjat kell fizetnie. Ha a gépjármű az ellenőrzéskor nem rendelkezik érvényes autópálya-matricával, akkor ez jogosulatlan úthasználatnak minősül és pótdíjat kell fizetni. A pótdíj összege függ a díjkategóriától, valamint attól is, hogy a befizetés megtörtént-e 60 napon belül.

Az alap pótdíj összege 28150 forint, a 60 napon túli megfizetés esetén fizetendő emelt pótdíj pedig 95970 forint.

Amennyiben rendelkezünk érvényes autópálya-matricával, azonban az az irányadó díjkategóriánál alacsonyabb díjkategóriába tartozik, akkor pótdíjkülönbözetet kell fizetni. Ha a gépjárművünk az irányadó díjkategóriához képest magasabb díjkategóriába tartozó, érvényes autópálya-matricával rendelkezik, úgy nem kell pótdíjat fizetni.