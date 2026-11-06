Megérkezett a bejelentés: ennyibe kerülnek 2027-ben az autópálya-matricák – az M1-es kedvezményes matrica sorsa is eldőlt
Megérkeztek a hivatalos 2027-es autópálya-matrica árak. A használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról és gyorsforgalmi utakról és azok díjáról szóló 45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet alapján az autópálya-matricák árait minden évben az előző évben az augusztusi inflációs adatok alapján szabják meg.
Az AutópályaMatrica.hu csütörtökön közölte a 2027. január elsejétől érvényes matricaárakat.
Típus
Országos
Megyei
M1 regionális
Napi
10 napos
Havi
Éves
Éves
Éves
D1m*
2810 forint
3490 forint
5660 forint
62560 forint
7280 forint
15000 forint
D1
5630 forint
6990 forint
11320 forint
62560 forint
7280 forint
15000 forint
D2
7990 forint
10170 forint
16030 forint
88790 forint
14560 forint
30000 forint
U
5630 forint
6990 forint
11320 forint
62560 forint
7280 forint
15000 forint
A meghatározott díjak minden esetben bruttó díjak, tartalmazzák az áfát.
*A motorkerékpárokra éves országos, éves vármegyei és a regionális e-matrica D1 díjkategóriás termékként vásárolható meg.
A tájékoztatás kiemelte, hogy az M1-es autópályán zajló bővítési munkálatok jelentős forgalomkorlátozásokkal járnak. A pálya fejlesztésével járó kellemetlenségek és nehezítő körülmények miatt a 2026-ban bevezetett M1 regionális autópálya-matrica 2027-ben is elérhető lesz.
- Éves érvényességgel rendelkezik: 2027.01.01-2028.01.31.
- 4 megyei jogosultság: az M1-es autópálya által érintett Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron megyék fizetős útszakaszain használható.
- Megyére és nem útszakaszra érvényes: nem csak az M1-es autópályán érvényes, hanem a 4 megye összes fizetős útszakaszára.
A tájékoztatás szerint a jelenlegi információk szerint 2027. januárjától nem bővül a fizetős utak listája Magyarországon. Azonban az év további részében történhet változás, erről érdemes informálódni.
Az autópálya-matricák ára mellett a pótdíj összege is nőtt
Jogosulatlan úthasználat miatt a tulajdonosnak vagy üzembentartónak a gépjármű kategóriájának megfelelő pótdíjat kell fizetnie. Ha a gépjármű az ellenőrzéskor nem rendelkezik érvényes autópálya-matricával, akkor ez jogosulatlan úthasználatnak minősül és pótdíjat kell fizetni. A pótdíj összege függ a díjkategóriától, valamint attól is, hogy a befizetés megtörtént-e 60 napon belül.
Az alap pótdíj összege 28150 forint, a 60 napon túli megfizetés esetén fizetendő emelt pótdíj pedig 95970 forint.
Amennyiben rendelkezünk érvényes autópálya-matricával, azonban az az irányadó díjkategóriánál alacsonyabb díjkategóriába tartozik, akkor pótdíjkülönbözetet kell fizetni. Ha a gépjárművünk az irányadó díjkategóriához képest magasabb díjkategóriába tartozó, érvényes autópálya-matricával rendelkezik, úgy nem kell pótdíjat fizetni.
A pórdíjkülönbözet összese 60 napon belüli megfizetés esetén 15740 forint, 60 napon túli megfizetés esetén pedig 49840 forint.
Az AutópályMatrica.hu kiemeli, hogy a jogosulatlan úthasználat miatt kiszabott pótdíjak a fizetési felszólítást követően kiválthatóak az éves országos autópálya-matrica megvásárlásával. Vagyis a megbírságolt személyek dönthetnek úgy, hogy a pótdíjfizetés helyett alapáron, utólag megvásárolják a járműre irányadó díjkategóriába tartozó éves országos autópálya-matricát. Fontos, hogy a jóváírás nem automatikus, hanem személyesen vagy írásban igényelni szükséges.