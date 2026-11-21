Drámaian rossz döntésnek nevezte a magyar autópálya-koncessziós szerződés felbontását Orbán Viktor volt miniszterelnök titkársága szombaton, szerintük az súlyosan visszaveti Magyarország közlekedési infrastruktúrájának fejlődését és veszélybe sodorja a vidéki térségek felzárkóztatását.

Autópálya-koncesszió: letették az asztalra Orbán Viktorék a következményeket – feketén fehér látszik, mi lesz a „drámain rossz döntés" következménye Fotó: Szendi Péter

Az MTI-hez eljuttatott közleményükben azt írták: Magyarországon a nagyszabású gyorsforgalmi útépítések kizárólag koncessziós modellben valósíthatók meg az állami költségvetés azonnali súlyos megterhelése nélkül.

A koncessziós szerződés megszüntetésével azonban a már előkészített fejlesztések most mind elmaradnak, lekerülnek a napirendről, és az ország „a korábbi, Európa-bajnok építkezés helyett megint hátra megy, nem előre" – fogalmaztak.

Hozzátették: a Tisza-kormány döntése miatt elakad az M200-as autóút megépítése, amely Komárom, Székesfehérvár és Sárbogárd között tehermentesítette volna az M0-s körgyűrűt, és amelynek csúszása Székesfehérvár elkerülőjét is veszélybe sodorja.