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Újabb fordulat az MNB körüli ügyekben: rendőrséghez fordult a jegybank – a korábbi vezetés üzleti érdekeltségeit is emlegetik

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Újabb lépést tett a Magyar Nemzeti Bank a korábbi jegybanki vezetéshez kapcsolódó ügyek feltárásában. Ezúttal a Szabadság téri bankszékház felújítása és az ingatlanok üzemeltetése került a középpontba, az ügyben már a rendőrséget is tájékoztatták.
VG
2026.11.06, 16:43
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Két újabb beadványt nyújtott be a Budapesti Rendőr-főkapitánysághoz a Magyar Nemzeti Bank (MNB) és kizárólagos tulajdonában álló leányvállalata, az MNB-Ingatlan Kft. A dokumentumok a jegybank Szabadság téri székházának felújításához kapcsolódó bankgaranciával, valamint az ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos intézkedéseket mutatják be – derült ki az MNB pénteki közleményéből.

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A Magyar Nemzeti Bank közölte, hogy a jövőben is a jogszerű, átlátható és felelős gazdálkodás elveit kívánja követni / Fotó: Ladóczki Balázs

A jegybank tájékoztatása szerint a beadványokat november 4-én juttatták el a nyomozóhatósághoz. Az intézkedés hátterében a sajtóban megjelent információk, valamint a korábbi jegybanki vezetéshez köthető üzleti érdekeltségek részéről tapasztalt, az MNB által támadásnak minősített megnyilvánulások állnak. A központi bank közleményében külön kitért arra is, hogy álláspontja szerint valótlan hírek jelentek meg az ügyben. A rendőrséghez eljuttatott dokumentumok ezért

  • részletesen
  • és tényszerűen

ismertetik azokat a lépéseket, amelyeket az új vezetés az ingatlanüzemeltetés és a székházfelújításhoz kapcsolódó bankgarancia lehívása során megtett.

Folytatódik a korábbi jegybanki vezetéshez kapcsolódó ügyek feltárása

Az MNB hangsúlyozta, hogy az új vezetés továbbra is elkötelezett a korábbi időszakhoz kapcsolódó ügyek feltárása mellett, és minden szükséges információval segíti a nyomozóhatóság munkáját. A mostani beadványok különösen azért figyelemre méltók, mert nem általánosságban a jegybank korábbi gazdálkodását érintik, hanem két konkrét területre, az ingatlanok üzemeltetésére és a székház felújításához kapcsolódó pénzügyi biztosítékra összpontosítanak.

A közlemény ugyanakkor nem részletezi a bankgarancia összegét, a vitatott üzemeltetési kérdések pénzügyi jelentőségét, illetve azt sem, hogy a beadványok nyomán várható-e további hatósági intézkedés. A Magyar Nemzeti Bank közölte, hogy a jövőben is a jogszerű, átlátható és felelős gazdálkodás elveit kívánja követni, és továbbra is együttműködik a rendőrséggel a korábbi vezetéshez kapcsolódó ügyek tisztázásában.

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Magyar Nemzeti Bank
rendőrség
felújítás
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