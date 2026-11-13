Megszólalt a K&H a magyarországi bankfiókok bezárásáról: elmagyarázta az ügyfeleknek, miért szünteti meg egyszerre két városban a helyi kirendeltségeket
Miután egyszerre két város polgármestere is nyilvános ügyet csinált belőle, hogy a városaikban bezárja a bankfiókjait a K&H, a bank is megszólalt a témában. Álláspontját a Világgazdaság megkeresésére közölte.
Az ügy háttere, hogy csütörtökön kiderült: a K&H Bank encsi és sátoraljaújhelyi ügyfélpontja is bezár. A változásról mindkét településen értesültek az ügyfelek. Az encsi városvezetést arról számolt be, hogy váratlanul érte a döntés, Mikola Gergely polgármester pedig tárgyalást kezdeményez a bankkal.
Jelezte, hogy bár tisztában van azzal, hogy a digitalizáció miatt országszerte egyre több bankfiókot zárnak be, szerinte azonban egy járásközpontban, amely a környező települések lakóit is kiszolgálja, továbbra is szükség lenne a helyben elérhető szolgáltatásokra. Ezért Bratu Tamás alpolgármesterrel egyeztetve hivatalos tárgyalást kezdeményez a K&H Bank központi vezetésével. Azt szeretnék elérni, hogy a pénzintézet ne szüntesse meg az encsi fiókot.
Közben az is ismertté vált, hogy Sátoraljaújhely is hasonló cipőben jár, ott is bezárja a K&H a bankfiókját. Sátoraljaújhely polgármestere arról számolt be, hogy a K&H térségi vezetője közölte vele a budapesti bankközpont döntését a helyi fiók megszüntetéséről. Szamosvölgyi Péter szerint a döntésnél figyelembe kellett volna venni, hogy a Bodrogközből és a Hegyközből is Sátoraljaújhelyre járnak ügyet intézni, a határváros szerepe pedig a környező településeken is túlmutat.
A polgármester egyenesen arra biztatta a K&H-nál számlát vagy befektetést tartó ügyfeleket, hogy nézzenek körül, találnak-e közelebb elérhető bankot.
A helyi és a városba érkező vállalkozásoknak, befektetőknek is azt javasolná, hogy gondolják át, kivel intézik a pénzügyeiket. „Sajnálom, és fel vagyok háborodva” – fogalmazott.
Encs polgármestere azt kérdezte, valóban az-e a megoldás, hogy minden személyes jelenlétet igénylő ügy miatt Szerencsre vagy Miskolcra utazzanak az ügyfelek. Mikola gergely szerint az utazás az önkormányzatnak is pluszfeladatot jelentene. Példaként a felhatalmazások aláírását és a rendszerhiba miatt szükségessé váló kártyalimit-módosítást említette. Aki pedig nem tud autóval közlekedni, annak szerinte akár fél napjába is kerülhet egy olyan ügy elintézése, amelyet eddig helyben megoldhatott.
Mit kell tudni a K&H Bankról?
A K&H Bank Magyarország egyik legnagyobb kereskedelmi bankja. Még 1987-ben, a kétszintű bankrendszer létrehozásakor vált ki a Magyar Nemzeti Bankból, akkor még Országos Kereskedelmi és Hitelbank néven. Közel húsz éve, 1999 óta a belga KBC Csoporthoz tartozik, 2007 óta 100 százalékban. Székhelye Budapesten van, vezérigazgatója Peter Roebben. A csoport része a K&H Biztosító is.
Nyilvánosan elérhető adatok szerint a K&H országszerte
- 193 lakossági fiókot
- és több mint 640 ATM-et működtet,
- a bank ügyfeleinek száma megközelíti az 1,1 milliót.
- A csoport mintegy 3900 munkatársat foglalkoztat.
Tavaly, 2025-ben a csoport működési bevétele 390 milliárd forint volt, 10 százalékkal több az előző évinél. A bank adózás utáni eredménye 132 milliárd forint lett (plusz 2 százalék), miközben 100 milliárd forint bank- és extraprofitadót fizetett be.
A K&H Biztosító 9,7 milliárd forint nettó nyereséget ért el. A bank mérlegfőösszege 6211 milliárd, saját tőkéje 732 milliárd forint volt az év végén, hitelállománya 3386 milliárd forintra nőtt. Az idén, 2026-ban a megemelt különadók erősen visszavetették a nyereséget.
Az első félévben a bank adózott eredménye 10 milliárd forint lett az egy évvel korábbi 50 milliárd után. Ebben benne van az egész évre szóló 58,3 milliárd forintos bank- és extraprofitadó, valamint a kamatstopból várható 15,5 milliárdos veszteség. Az üzlet közben bővült: a hitelállomány 17 százalékkal, 3733 milliárd forintra nőtt.
A KBC november 12-i jelentése szerint a K&H a harmadik negyedévben 150 millió eurós nettó eredménnyel a csoport nemzetközi üzletágának legnagyobb profittermelője volt.
Megszólalt a K&H a magyarországi bankfiókok bezárásáról
Lapunk arról érdeklődött a banknál, hogy pontosan, miért hozta meg a döntést a fiókbezárásokról, ez hány munkavállalót érint, és tervezi-e további bankfiókok megszüntetését.
K&H Bank folyamatosan optimalizálja működését, a változó ügyféligényekhez igazítva fejleszti fizikai kiszolgáló szervezetét.
Ennek részeként az encsi és sátoraljaújhelyi ügyfélpont ügyfeleinek kiszolgálását 2027. január 29-től megváltozott helyszínen biztosítjuk
– írta válaszadásukban. Arra nem tért ki, hogy más magyarországi bankfiókok is a bezárás sorsra juthatnak-e. A Világgazdasághoz jutott el ilyen, nem megerősített információ. Arra viszont igen, hogy az ATM szolgáltatás továbbra is elérhető marad Encsen és Sátoraljaújhelyen is, készpénzfelvételi és -befizetési lehetőséget biztosítva. Az automata fizikai kártyával és NFC-képes eszközzel is használható.
A K&H az érintett ügyfeleknek jelezte, hogy az encsi ügyfelek kiszolgálását a 3900 Szerencs, Kossuth tér 1. címen, a sátoraljaújhelyi ügyfelekét pedig a 3950 Sárospatak, Hild tér 3. ügyfélpont biztosítja a továbbiakban. "Valamint a K&H bármely bankfiókja az ügyfelek rendelkezésére áll országszerte, az ország harmadik legnagyobb fiókhálózatával" – tette hozzá.
Végezetül arra is emlékeztetett, hogy a fizikai kiszolgálás mellett minden ügyfél számára biztosítja az elektronikus és digitális csatornák használatát.