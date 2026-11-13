Megszólalt a K&H a magyarországi bankfiókok bezárásáról: elmagyarázta az ügyfeleknek, miért szünteti meg egyszerre két városban a helyi kirendeltségeket

Miután egyszerre két város polgármestere is nyilvános ügyet csinált belőle, hogy a városaikban bezárja a bankfiókjait a K&H, a bank is megszólalt a témában. Álláspontját a Világgazdaság megkeresésére közölte.

Megszólalt a K&H a magyarországi bankfiókok bezárásáról / Fotó: NurPhoto via AFP

Az ügy háttere, hogy csütörtökön kiderült: a K&H Bank encsi és sátoraljaújhelyi ügyfélpontja is bezár. A változásról mindkét településen értesültek az ügyfelek. Az encsi városvezetést arról számolt be, hogy váratlanul érte a döntés, Mikola Gergely polgármester pedig tárgyalást kezdeményez a bankkal.

Jelezte, hogy bár tisztában van azzal, hogy a digitalizáció miatt országszerte egyre több bankfiókot zárnak be, szerinte azonban egy járásközpontban, amely a környező települések lakóit is kiszolgálja, továbbra is szükség lenne a helyben elérhető szolgáltatásokra. Ezért Bratu Tamás alpolgármesterrel egyeztetve hivatalos tárgyalást kezdeményez a K&H Bank központi vezetésével. Azt szeretnék elérni, hogy a pénzintézet ne szüntesse meg az encsi fiókot.

Közben az is ismertté vált, hogy Sátoraljaújhely is hasonló cipőben jár, ott is bezárja a K&H a bankfiókját. Sátoraljaújhely polgármestere arról számolt be, hogy a K&H térségi vezetője közölte vele a budapesti bankközpont döntését a helyi fiók megszüntetéséről. Szamosvölgyi Péter szerint a döntésnél figyelembe kellett volna venni, hogy a Bodrogközből és a Hegyközből is Sátoraljaújhelyre járnak ügyet intézni, a határváros szerepe pedig a környező településeken is túlmutat.

A polgármester egyenesen arra biztatta a K&H-nál számlát vagy befektetést tartó ügyfeleket, hogy nézzenek körül, találnak-e közelebb elérhető bankot.

A helyi és a városba érkező vállalkozásoknak, befektetőknek is azt javasolná, hogy gondolják át, kivel intézik a pénzügyeiket. „Sajnálom, és fel vagyok háborodva” – fogalmazott.

Encs polgármestere azt kérdezte, valóban az-e a megoldás, hogy minden személyes jelenlétet igénylő ügy miatt Szerencsre vagy Miskolcra utazzanak az ügyfelek. Mikola gergely szerint az utazás az önkormányzatnak is pluszfeladatot jelentene. Példaként a felhatalmazások aláírását és a rendszerhiba miatt szükségessé váló kártyalimit-módosítást említette. Aki pedig nem tud autóval közlekedni, annak szerinte akár fél napjába is kerülhet egy olyan ügy elintézése, amelyet eddig helyben megoldhatott.