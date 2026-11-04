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Ennyit a Tisza által emlegetett rendszerváltásról? Kemény ítélet jött a Bankszövetségtől

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A bankok egyelőre nem érzékelik a Tisza Párt által emlegetett rendszerváltást, legalábbis ami a pénzintézetek különadóit illeti. Jelasity Radován, a Magyar Bankszövetség elnöke szerint a bankadó és az extraprofitadó jövőre is velük marad, a szektor legkorábban 2028-ban számíthat érdemi könnyítésre.
VG
2026.11.04, 11:40
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A bankok még várnak a rendszerváltásra – fogalmazott Jelasity Radován, a Magyar Bankszövetség elnöke, egyben az Erste Bank elnök-vezérigazgatója szerdai sajtótájékoztatóján. A Telex beszámolója szerint a bankvezető arra utalt, hogy a Tisza-kormány jövőre sem vezeti ki a pénzintézeteket terhelő bankadót és extraprofitadót.

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A Bankszövetség elnöke szerint a bankok „még várnak a rendszerváltásra” (illusztráció)
Fotó: Mehaniq

Bizakodó a Bankszövetség, de a szektor egyelőre nem számít gyors változásra

Jelasity elmondta, hogy a Bankszövetség folyamatosan egyeztet a Pénzügyminisztériummal, és bíznak abban, hogy 2028-ban már előrelépés történhet a bankokat sújtó extra terhek fokozatos kivezetésében. Ez azt jelenti, hogy a bankszektor egyelőre nem számíthat gyors változásra, a különadók legalább jövőre még jelentős terhet jelentenek a pénzintézeteknek.

A bankokat terhelő adók hatása az Erste első kilenchavi eredményeiben is egyértelműen megmutatkozott. A pénzintézet működési bevételei ugyanis 6,5 százalékkal emelkedtek, miközben a nettó kamatbevételek 13 százalékkal, a díj- és jutalékbevételek pedig 4 százalékkal nőttek.

Mindezek ellenére az Erste adózás utáni eredménye 25 százalékkal, 84 milliárd forintra csökkent az első kilenc hónapban. A visszaesés hátterében a magasabb adóterhek állnak.

Jelasity Radován szerint a 2026-tól hatályos új szabályok következtében az extraprofitadó 222 százalékkal, a bankadó 8 százalékkal, a tranzakciós illeték pedig 3 százalékkal emelkedett.

A Bankszövetség számára továbbra is az egyik legfontosabb kérdés marad, hogy mikor kezdődhet meg a pénzügyi szektort terhelő rendkívüli adók leépítése. A jelenlegi kilátások szerint erre legkorábban 2028-ban kerülhet sor.

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