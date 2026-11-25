A szerdai parlamenti ülésnap napirendjén kilenc előterjesztés általános vitája szerepelt, köztük az idei központi költségvetésről szóló törvény, valamint a költségvetés címrendjének módosítása. Ennek kapcsán került terítékre a kiegészítő bányajáradék visszatérítésének ügye, amely számottevő terhet jelent az államháztartás számára.

A bányajáradék visszafizetése a külföldi cégeknek kedvez / Fotó: APA-Images via AFP

A kormány a korábban befizetett összegek és az ahhoz kapcsolódó kamatok visszafizetésére 117,3 milliárd forintot különített el az idei költségvetésben, miközben a szén-dioxid-kvótaadó megtérítése 233,5 milliárd forintos kiadást jelent. A döntéssel, amely az Európai Unió nyomására született, több multinacionális nagyvállalat is jól jár.

A bányajáradék visszafizetése a külföldi cégeknek kedvez

Az előterjesztésre reagálva Palóc André, a Fidesz országgyűlési képviselője azt mondta, hogy az előző kabinet úgy gondolta „nem ördögtől való dolog” fellépni külföldi szereplőkkel szemben. A szóban forgó intézkedést az Orbán-kormány az építőanyagárak 2021-es meredek emelkedését követően vezette be, annak érdekében hogy megfékezze a további drágulást.

A szabályozás értelmében az érintett vállalatoknak a kormány által meghatározott referenciaár és a tényleges értékesítési ár közötti különbség 90 százalékát kellett befizetniük az államnak.

A visszafizetéssel a politikus szerint elsősorban a Wienerberger, a Schwenk Zement és a Heidelberg Materials Central Europe, a Duna-Dráva Cement tulajdonosai, illetve a Strabag, továbbá a Lasselsberger járnak jól. Ezenkívül megemlítette a Swissporr Holdingot, és a Lafarge Pannonia Holdingot is.

A Tisza-kormány tervezett lépése több mint százmilliárd forintost kiadást jelent a költségvetésnek. Palóc André arra is emlékeztetett, hogy mindeközben az Országgyűlés 26 adóemelést fogadott. Példaként hozta a kiskereskedelmi adó emelését, amelyből 54 milliárd forint bevételt várnak. Ennek az adónemnek az emelése azért is érdekes, mert a kabinet éppen brüsszeli nyomásra, az Európai Unió Bíróságának ítélete nyomán fizeti vissza a bányajáradékot, miközben a Költségvetési Tanács (KT) a 2027-es büdzsé véleményezésekor arra figyelmeztetett, hogy a kiskereskedelmi adó szabályozásával kapcsolatban jelenleg is jogvita zajlik az Európai Bizottság és Magyarország között. Ez akár azt is eredményezezheti, hogy az adóteher beszedése meghiúsul.

A Tisza-kormány a multik kormánya

− fogalmazott meg éles kritikát Rétvári Bence a KDNP frakcióvezetője, majd hozzátette, hogy az előterjesztés jól mutatja, hogyan lehet kipumpálni az országból az adófizetők pénzét.