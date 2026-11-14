Ez most váratlan: élelmiszerüzlet nyílik a bezárt orosz diszkont, a Basket Plus helyén – az 50 ezeres követőtábort már behúzták

Új élelmiszerüzlet nyílik a nyáron bezárt orosz ultradiszkont, a Basket Plus helyén a Besence utca 1. szám alatt, Budapesten a 18. kerületben. Erről a helyszínen az épület bejáratára kitett tájékoztatón túl több közösségi média felület tanuskodik, például a nyáron bezárt orosz diszkont Facebook-csoportjának kommentfolyama, valamint egy ennél is érdekesebb profil. Lássuk, mi történhet most az egykori orosz diszkont épületében!

A Basket Plus épületéről nyáron, bezárás előtt készített felvétel - itt még a diszkontáruház tábláival a homlokzaton

Fotó: Világgazdaság

Basket Plusból Besence Market lesz – de vajon ugyanaz-e?

A rövidebb mint egy év működés után bezárt „magyar Mere”, azaz a Svetofor-csoporthoz tartozó magyarországi diszkont, a Basket Plus áruházának helyén december 1-jén új élelmiszerüzlet nyílik várhatóan decemberben, Besence Market néven. Mint a Világgazdaság megírta: a Basket Plusz augusztus elején felfüggesztette, majd be is fejezte működését, amivel az ambiciózus terjeszkedési tervekkel Magyarországra érkező orosz ultradiszkont sorsa eldőlni látszott.

A bezárásnak nem az egyetlen magyarországi egység eredményességével összefüggő okai vannak: az EU által az orosz-ukrán háborúval összefüggésben meghozott, nyáron elfogadott újabb szankciós csomag személyeket is érintő részével az a Schneider család illetve tagjai is sújtottak, akikhez több céges áttéten keresztül a Basket Plust üzemeltető TS Retail Kft. is köthető. Bár hivatalos közlemény vagy nyilatkozat azóta sem jelent meg a bezárásról, de ami nyáron Magyarországon is történt, az az EU más országaiban – elsősorban a balti államokra, illetve Szlovákiára utalunk – látott forgatókönyvekhez hasonlít. Vagyis a hatalmas lánchoz tartozó, az adott országban működő üzletek lényegében egyik napról a másikra befejezték működésüket, „technikai okokra” hivatkozva, hogy aztán soha többet ne nyissanak újra.

Ez nagyjából Magyarországon is hasonlóképpen zajlott. A Besence utca 1. alatti épület homlokzatáról őszre már a diszkont arculatát tükröző molinók és egyéb elemek is lekerültek, és mostanáig jórészt arról lehetett hallani, hogy a bezárással a dolgozók és a beszállítók ügye viszont nem rendeződött.