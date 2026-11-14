Ez most váratlan: élelmiszerüzlet nyílik a bezárt orosz diszkont, a Basket Plus helyén – az 50 ezeres követőtábort már behúzták
Új élelmiszerüzlet nyílik a nyáron bezárt orosz ultradiszkont, a Basket Plus helyén a Besence utca 1. szám alatt, Budapesten a 18. kerületben. Erről a helyszínen az épület bejáratára kitett tájékoztatón túl több közösségi média felület tanuskodik, például a nyáron bezárt orosz diszkont Facebook-csoportjának kommentfolyama, valamint egy ennél is érdekesebb profil. Lássuk, mi történhet most az egykori orosz diszkont épületében!
Basket Plusból Besence Market lesz – de vajon ugyanaz-e?
A rövidebb mint egy év működés után bezárt „magyar Mere”, azaz a Svetofor-csoporthoz tartozó magyarországi diszkont, a Basket Plus áruházának helyén december 1-jén új élelmiszerüzlet nyílik várhatóan decemberben, Besence Market néven. Mint a Világgazdaság megírta: a Basket Plusz augusztus elején felfüggesztette, majd be is fejezte működését, amivel az ambiciózus terjeszkedési tervekkel Magyarországra érkező orosz ultradiszkont sorsa eldőlni látszott.
A bezárásnak nem az egyetlen magyarországi egység eredményességével összefüggő okai vannak: az EU által az orosz-ukrán háborúval összefüggésben meghozott, nyáron elfogadott újabb szankciós csomag személyeket is érintő részével az a Schneider család illetve tagjai is sújtottak, akikhez több céges áttéten keresztül a Basket Plust üzemeltető TS Retail Kft. is köthető. Bár hivatalos közlemény vagy nyilatkozat azóta sem jelent meg a bezárásról, de ami nyáron Magyarországon is történt, az az EU más országaiban – elsősorban a balti államokra, illetve Szlovákiára utalunk – látott forgatókönyvekhez hasonlít. Vagyis a hatalmas lánchoz tartozó, az adott országban működő üzletek lényegében egyik napról a másikra befejezték működésüket, „technikai okokra” hivatkozva, hogy aztán soha többet ne nyissanak újra.
Ez nagyjából Magyarországon is hasonlóképpen zajlott. A Besence utca 1. alatti épület homlokzatáról őszre már a diszkont arculatát tükröző molinók és egyéb elemek is lekerültek, és mostanáig jórészt arról lehetett hallani, hogy a bezárással a dolgozók és a beszállítók ügye viszont nem rendeződött.
Igaz, talán azok reménye sem volt teljesen légből kapott (ha megalapozottnak nem is igazán tekinthető), akik abban bíztak, hogy a diszkont a szankciók és a magyar hatóságok ehhez igazodó intézkedése ellenére hamarosan újranyit. E reményt talán az is táplálhatta, hogy más EU-s országokban a Merét más név alatt próbálták újraindítani úgy, hogy a modell ne tartozzon a szankciók hatálya alá, bár a próbálkozásokra még elevenükben felfigyeltek az illetékes pénzügyi kormányztati szervek.
Ugyanakkor a céginformációs adatok szerint a Basket Plus-t bezárásáig működtető TS Retail Kft.-t egészen cikkünk készítéséig nem függesztették fel (ami viszont nem jelenti azt, hogy számlái felett szabadon rendelkezhet, ahogy a Privátbankár bemutatja, dolgozók és beszállítók is lehetetlen helyzetbe kerültek amiatt, mert a NAV a vállalkozás számláira lakatot tett). Mi lehet akkor a Besence Market néven már a Facebook nyilvánosságában beígért bolt: a több áttéten át, de orosz kötődésű vállalati-tulajdonosi kör újabb próbája, vagy valami egészen más?
A nyilvános adatok mindent elárulnak
Erre a kérdésre az Országos Kereskedelmi Nyilvántartás adatai adják meg a választ. A nyilvántartás adatai alapján az látható, hogy a Besence utca 1. alá (azonos helyrajzi számra) a KUNAGRO PRO Mezőgazdasági Termelő, Szolgáltató és Értékesítő Kft. nevű vállalkozás jegyezte be a Besence Market nevű üzletet, azaz azt bizonyosan nem a TS Retail Kft. fogja üzemeltetni. Ettől még persze a mögöttes tulajdonosi szerkezet mutathatna együvé tartozást, ám a nyilvánosan elérhető cégadatok alapján erről nincs szó: a KUNAGRO PRO egy magyar magánszemély által alapított vállalkozás, mely főtevékenysége mellett („Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése”) rengeteg egyéb tevékenységet is nevesít működési körében.
Adódik ugyanakkor a kérdés, hogy milyen árukészlettel várja a vásárlókat majd az új bolt, különösen arra való figyelemmel, hogy a jelek szerint a Basket Plusnak beszállított árukészlet sorsa részben vagy egészben, de mostanáig rendezetlen?
A vevők a Basket Plus árukészletét várják vissza
Ez a kérdés azért is figyelmet érdemel, mert az eredetileg a Basket Plus magyarországi hivatalos Facebook-oldalának számító felület most már Besence Market néven jelenik meg – annak a Facebook szerinti mintegy 52 ezer követőjével. Azaz a jelek szerint azt történt, hogy a Basket Plus áruháznak a közösségi követői is a Besence Market áruház üzemeltetőjénél „landoltak”, ami értelemszerűen felveti, hogy a Basket Plus (TS Retail) részéről egy megállapodás keretében ezt az 50 ezernél is több követőt vonzó oldalt átadták a KUNAGRO PRO-nak vagy megbízottjának. Azaz az új boltot nyitó vállalatnak helyzeti előnyt jelent ez a viszonylag tekintélyes követőtábor.
Az imént tett megállapítások persze csak egyszerű belátások alapján tett következtetések, nem tudjuk, hogy pontosan mi zajlott a háttérben, és az sem következik belőle, hogy az egykori Basket Plusban bentragadt árukkal vagy azok egy részével biztosan találkoznak majd a vásárlók a Besence Market üzletében.
De a kérdés azért is releváns, mert mint az immár Besence Market néven futó oldal posztjainál a hozzászólók közül többen érdeklődnek arról, hogy a termékkínálat azonos lesz-e a Basket Plus kínálatával. Erre pedig a Besence Market (az oldalt kezelő adminisztrátor), ha nem is megkérdőjelezhetelten igenlő, de mégis csak azt sugalló válaszokat ad, hog a vásárlók a korábban megismert árakkal és árufélékkel találkoznak majd.
Amennyiben a Basket Plusban megismert árukészlettel találkoznak majd a vásárlók az új boltban, az persze felvetheti azt is, hogy
- a Besence Market üzemeltetője ugyanazokat a beszállítókat választotta partneréül,
- de akár azt is, hogy megállapodás születethetett a beragadt készletek átvételéről.
Ez feltételezi beszállítói oldallal való egyeztetéseket és a jogi megoldást az árumennyiség átruházására, amennyiben a fentiek alapján abból indulunk ki, hogy a NAV zárolta a TS Retail számláját (és fenti lapértesülés szerint két másik, a magyaroszági orosz Mere-jelenléthez kapcsolódó cég működését a cégbíróság már fel is függesztette).
Kérdéseinket elküldtük a KUNAGRO PRO Kft-nek, ha válaszolnak, arról beszámolunk.