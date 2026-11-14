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Ez most váratlan: élelmiszerüzlet nyílik a bezárt orosz diszkont, a Basket Plus helyén – az 50 ezeres követőtábort már behúzták

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Váratlan fejleményt látni az augusztusban bezárt, orosz hátterű ultradiszkont, a Basket Plus körül: a jelek szerint még decemberben új élelmiszerüzlet nyílik abban a Budapesten a 18. kerületben található raktárépületben, ahol a Mere mintájára létrehozott élelmiszerkereskedő működött. A Besence utca 1. szám alatt Besence Market néven hirdették meg új bolt nyitását a Basket Plus helyén – adódik a kérdés, hogy a Mere/Svetofor-csoport áll-e a bolt mögött.
Juhász Péter
2026.11.14, 05:30
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Új élelmiszerüzlet nyílik a nyáron bezárt orosz ultradiszkont, a Basket Plus helyén a Besence utca 1. szám alatt, Budapesten a 18. kerületben. Erről a helyszínen az épület bejáratára kitett tájékoztatón túl több közösségi média felület tanuskodik, például a nyáron bezárt orosz diszkont Facebook-csoportjának kommentfolyama, valamint egy ennél is érdekesebb profil. Lássuk, mi történhet most az egykori orosz diszkont épületében!

Úgy tűnik, nem csak bezárt, hanem zárva is marad az egyetlen Basket Plus áruház, az orosz hátterú hard diszkont
A Basket Plus épületéről nyáron, bezárás előtt készített felvétel - itt még a diszkontáruház tábláival a homlokzaton
Fotó: Világgazdaság

Basket Plusból Besence Market lesz – de vajon ugyanaz-e?

A rövidebb mint egy év működés után bezárt „magyar Mere”, azaz a Svetofor-csoporthoz tartozó magyarországi diszkont, a Basket Plus áruházának helyén december 1-jén új élelmiszerüzlet nyílik várhatóan decemberben, Besence Market néven. Mint a Világgazdaság megírta: a Basket Plusz augusztus elején felfüggesztette, majd be is fejezte működését, amivel az ambiciózus terjeszkedési tervekkel Magyarországra érkező orosz ultradiszkont sorsa eldőlni látszott.

A bezárásnak nem az egyetlen magyarországi egység eredményességével összefüggő okai vannak: az EU által az orosz-ukrán háborúval összefüggésben meghozott, nyáron elfogadott újabb szankciós csomag személyeket is érintő részével az a Schneider család illetve tagjai is sújtottak, akikhez több céges áttéten keresztül a Basket Plust üzemeltető TS Retail Kft. is köthető. Bár hivatalos közlemény vagy nyilatkozat azóta sem jelent meg a bezárásról, de ami nyáron Magyarországon is történt, az az EU más országaiban – elsősorban a balti államokra, illetve Szlovákiára utalunk – látott forgatókönyvekhez hasonlít. Vagyis a hatalmas lánchoz tartozó, az adott országban működő üzletek lényegében egyik napról a másikra befejezték működésüket, „technikai okokra” hivatkozva, hogy aztán soha többet ne nyissanak újra.

Ez nagyjából Magyarországon is hasonlóképpen zajlott. A Besence utca 1. alatti épület homlokzatáról őszre már a diszkont arculatát tükröző molinók és egyéb elemek is lekerültek, és mostanáig jórészt arról lehetett hallani, hogy a bezárással a dolgozók és a beszállítók ügye viszont nem rendeződött. 

Igaz, talán azok reménye sem volt teljesen légből kapott (ha megalapozottnak nem is igazán tekinthető), akik abban bíztak, hogy a diszkont a szankciók és a magyar hatóságok ehhez igazodó intézkedése ellenére hamarosan újranyit. E reményt talán az is táplálhatta, hogy más EU-s országokban a Merét más név alatt próbálták újraindítani úgy, hogy a modell ne tartozzon a szankciók hatálya alá, bár a próbálkozásokra még elevenükben felfigyeltek az illetékes pénzügyi kormányztati szervek.

Ugyanakkor a céginformációs adatok szerint a Basket Plus-t bezárásáig működtető TS Retail Kft.-t egészen cikkünk készítéséig nem függesztették fel (ami viszont nem jelenti azt, hogy számlái felett szabadon rendelkezhet, ahogy a Privátbankár bemutatja, dolgozók és beszállítók is lehetetlen helyzetbe kerültek amiatt, mert a NAV a vállalkozás számláira lakatot tett). Mi lehet akkor a Besence Market néven már a Facebook nyilvánosságában beígért bolt: a több áttéten át, de orosz kötődésű vállalati-tulajdonosi kör újabb próbája, vagy valami egészen más?

A nyilvános adatok mindent elárulnak

Erre a kérdésre az Országos Kereskedelmi Nyilvántartás adatai adják meg a választ. A nyilvántartás adatai alapján az látható, hogy a Besence utca 1. alá (azonos helyrajzi számra) a KUNAGRO PRO Mezőgazdasági Termelő, Szolgáltató és Értékesítő Kft. nevű vállalkozás jegyezte be a Besence Market nevű üzletet, azaz azt bizonyosan nem a TS Retail Kft. fogja üzemeltetni. Ettől még persze a mögöttes tulajdonosi szerkezet mutathatna együvé tartozást, ám a nyilvánosan elérhető cégadatok alapján erről nincs szó: a KUNAGRO PRO egy magyar magánszemély által alapított vállalkozás, mely főtevékenysége mellett („Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése”) rengeteg egyéb tevékenységet is nevesít működési körében.

Adódik ugyanakkor a kérdés, hogy milyen árukészlettel várja a vásárlókat majd az új bolt, különösen arra való figyelemmel, hogy a jelek szerint a Basket Plusnak beszállított árukészlet sorsa részben vagy egészben, de mostanáig rendezetlen?

A vevők a Basket Plus árukészletét várják vissza

Ez a kérdés azért is figyelmet érdemel, mert az eredetileg a Basket Plus magyarországi hivatalos Facebook-oldalának számító felület most már Besence Market néven jelenik meg – annak a Facebook szerinti mintegy 52 ezer követőjével. Azaz a jelek szerint azt történt, hogy a Basket Plus áruháznak a közösségi követői is a Besence Market áruház üzemeltetőjénél „landoltak”, ami értelemszerűen felveti, hogy a Basket Plus (TS Retail) részéről egy megállapodás keretében ezt az 50 ezernél is több követőt vonzó oldalt átadták a KUNAGRO PRO-nak vagy megbízottjának. Azaz az új boltot nyitó vállalatnak helyzeti előnyt jelent ez a viszonylag tekintélyes követőtábor.

Az imént tett megállapítások persze csak egyszerű belátások alapján tett következtetések, nem tudjuk, hogy pontosan mi zajlott a háttérben, és az sem következik belőle, hogy az egykori Basket Plusban bentragadt árukkal vagy azok egy részével biztosan találkoznak majd a vásárlók a Besence Market üzletében. 

De a kérdés azért is releváns, mert mint az immár Besence Market néven futó oldal posztjainál a hozzászólók közül többen érdeklődnek arról, hogy a termékkínálat azonos lesz-e a Basket Plus kínálatával. Erre pedig a Besence Market (az oldalt kezelő adminisztrátor), ha nem is megkérdőjelezhetelten igenlő, de mégis csak azt sugalló válaszokat ad, hog a vásárlók a korábban megismert árakkal és árufélékkel találkoznak majd.

Fotó: VG / Besence Market - Facebook

Amennyiben a Basket Plusban megismert árukészlettel találkoznak majd a vásárlók az új boltban, az persze felvetheti azt is, hogy 

  • a Besence Market üzemeltetője ugyanazokat a beszállítókat választotta partneréül, 
  • de akár azt is, hogy megállapodás születethetett a beragadt készletek átvételéről.

Ez feltételezi beszállítói oldallal való egyeztetéseket és a jogi megoldást az árumennyiség átruházására, amennyiben a fentiek alapján abból indulunk ki, hogy a NAV zárolta a TS Retail számláját (és fenti lapértesülés szerint két másik, a magyaroszági orosz Mere-jelenléthez kapcsolódó cég működését a cégbíróság már fel is függesztette).

Kérdéseinket elküldtük a KUNAGRO PRO Kft-nek, ha válaszolnak, arról beszámolunk.

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