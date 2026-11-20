A BAUHAUS 2027 utolsó negyedévében tervezi megnyitni új szakáruházát Budaörsön a vállalat közleménye szerint. A létesítmény teljes alapterülete megközelíti a 15 ezer négyzetmétert, ebből mintegy 14 ezer négyzetmétert tesz ki az értékesítési terület. A fejlesztéssel a vállalat negyedik hazai áruháza jön létre: jelenleg Dunakeszin, Szigetszentmiklóson és Maglódon működtet szakáruházat.

A BAUHAUS a tervek szerint 2027 végén nyitja meg negyedik magyarországi áruházát, a helyszín Budaörs lesz (látványkép)

Fotó: BAUHAUS

Erősödik a barkácsáruházak versenye Budaörsön a BAUHAUS megjelenésével

A budaörsi üzlet megnyitása mintegy 130 közvetlen munkahelyet teremt. A vállalat nem újabb beépítetlen területet vesz igénybe, hanem egy meglévő, korábban is kereskedelmi funkciót betöltő ingatlant alakít át. Az épületet a korszerű műszaki, energetikai és kereskedelmi követelményekhez igazítják.

Budaörs a hazai kiskereskedelem egyik fontos központja, ahol több nagy áruházlánc is jelen van. A BAUHAUS új üzlete a magánvásárlók mellett az építőipari szakembereket, kivitelezőket és más professzionális felhasználókat is megcélozza.

A termékkínálat mellett több kiegészítő szolgáltatást is ígérnek: lesz lapszabászat, méretre vágás, festékkeverés, gépkölcsönzés, házhoz szállítás és utánfutó-kölcsönzés, valamint kivitelezési szolgáltatásokat is kínálnak. A fejlesztés így nem pusztán egy újabb értékesítési helyszínt jelent, hanem a barkács- és építőanyag-kereskedelemben megszokott szolgáltatási versenyt is erősítheti a térségben.

A beruházás a környező kereskedelmi területet is érinti: jelentősen bővítik a meglévő kereskedelmi park parkolókapacitását. Az új parkolóhelyeket nem kizárólag a BAUHAUS vásárlói, hanem a teljes terület látogatói használhatják majd.

Négyre bővül a magyarurszági áruházak száma

A nemzetközi lánc közel 300 szakáruházat működtet, a budaörsi nyitással pedig tovább bővíti magyarországi hálózatát. A vállalat a fizikai üzletek mellett online áruházának fejlesztésével is igyekszik növelni piaci jelenlétét.

A negyedik magyarországi BAUHAUS-szakáruház a tervek szerint 2027 utolsó negyedévében nyílik meg. A pontos dátumot később jelentik be.