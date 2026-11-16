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Üzemanyagárak: megint történt valami a magyar benzinkutakon, a dízelesek most nem örülhetnek – egyre nagyobb a szakadék a két üzemanyag között

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Nem ért véget az üzemanyagárak csökkenése Magyarországon, de a hét első napja már nem minden autósnak hozott jó hírt. Miközben a benzin tovább olcsóbbodott, a gázolaj ára megtorpant, így ismét nőtt a különbség a két üzemanyagtípus között.
VG
2026.11.16, 09:08
Frissítve: 2026.11.16, 09:37
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Hétfőn is folytatódott az üzemanyagárak mérséklődése a hazai töltőállomásokon, igaz, ezúttal már csak az egyik üzemanyagtípusnál. A 95-ös benzin országos átlagára literenként 1 forinttal csökkent péntekhez képest, a gázolaj ára viszont változatlan maradt – derült ki a Holtankoljak.hu november 16-i tájékoztatásából.

Mol, benzinkút, üzemanyag
A november 10-i árakhoz viszonyítva egy 50 literes tank megtöltése benzinnel 450 forinttal, gázolajjal pedig 750 forinttal kerül kevesebbet / Fotó: AFP

A hét első napján az alábbi átlagárakkal találkozhatnak az autósok:

  • 95-ös benzin: 597 forint/liter
  • Gázolaj: 702 forint/liter

A két üzemanyagtípus között így már 105 forintos különbség alakult ki literenként. Ez azt jelenti, hogy egy 50 literes tank megtöltése benzinnel átlagosan 29 850 forintba, míg gázolajjal 35 100 forintba kerül. A dízeles autók tulajdonosainak tehát ugyanakkora mennyiségért 5250 forinttal kell többet fizetniük.

Üzemanyagárak: nagyot fordult a helyzet egyetlen hét alatt

A hétfői változás különösen annak fényében érdekes, hogy az elmúlt napokban mindkét üzemanyagtípus ára látványosan mérséklődött. Ahogy arról a Világgazdaság korábban beszámolt , a múlt hét elején még 606 forintot kellett fizetni egy liter 95-ös benzinért, miközben a gázolaj országos átlagára 717 forint volt.

Ehhez képest hétfőre a benzin 9, a gázolaj pedig 15 forinttal lett olcsóbb.

A csökkenés a tankolás végösszegén is meglátszik. A november 10-i árakhoz viszonyítva egy 50 literes tank megtöltése benzinnel 450 forinttal, gázolajjal pedig 750 forinttal kerül kevesebbet. A múlt hét végén ugyanakkor már látszott, hogy az árcsökkenés lendülete mérséklődik. Pénteken a benzin ára változatlan maradt, és csak a gázolaj lett olcsóbb egy forinttal. Hétfőre megfordult a helyzet: ezúttal a benzinesek jártak jobban.

A dízelesek továbbra is jelentős felárat fizetnek, a benzinesek fellélegezhetnek

A két üzemanyagtípus közötti jelentős árkülönbség nemcsak a személyautóval közlekedőknek okozhat többletkiadást. A magasabb gázolajár a közúti fuvarozásban, a mezőgazdaságban és a logisztikai ágazatban is növeli a költségeket, amelyek egy része végső soron a fogyasztói árakban is megjelenhet.

Lapunk korábbi összeállítása arra is rámutatott, hogy Magyarország a régiós üzemanyagár-versenyben már nem tartozik egyértelműen a legolcsóbb országok közé. A gázolaj magas ára különösen érzékenyen érintheti a magyar gazdaság szereplőit. A következő napok egyik fontos kérdése az lesz, hogy a gázolaj ára ismét csökkenésnek indul-e, illetve folytatódhat-e a benzin olcsóbbodása. A hétfői adatok alapján egyelőre az látszik, hogy a korábbi jelentős áresés után lassabbá vált az üzemanyagárak mérséklődése.

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