Valami megváltozott a hazai töltőállomásokon, ennek most a dízelesek örülhetnek – a benzines autóval járóknak senki sem szólt

Pénteken már csak a gázolaj ára mérséklődött a hazai töltőállomásokon a Holtankoljak.hu oldal közlée szerint, azaz megállt a benzinár napok óta tartó csökkenése. A 95-ös benzin országos átlagára nem változott, a gázolajé viszont további 1 forinttal csökkent csütörtökhöz képest.

Péntekre megállt a benzin árának csökkenése a hazai töltőállomásokon (illusztráció)

Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

A benzin ára már nem csökkent pénteken

A mai árak alapján a következő országos átlagárakkal számolhatnak az autósok:

95-ös benzin: 598 Ft/liter

gázolaj: 702 Ft/liter.

A különbség a két üzemanyagtípus ára között továbbra is meghaladja a literenkénti 100 forintot.

Ugyanakkor a magyarországi dízelautósok a régió többi országához képest továbbra is rosszul járnak. Mint összeállításunkban bemutattuk, mostanra jelentős különbségek alakultak ki az európai üzemanyagárakban, és a dízel szinte minden uniós országban drágább a benzinnél.

Az Európai Bizottság friss adatai szerint a magyarországi üzemanyagárak már a régiós középmezőnyben vannak, a korábbi legolcsóbb pozicíó már a múlté, miközben a lengyelországi árak lettek a legkedvezőbbek. A gázolaj magas ára ráadásul nemcsak az autósokat, hanem a fuvarozókat, a mezőgazdasági termelőket és végső soron a fogyasztókat is érzékenyen érintheti.