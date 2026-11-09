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Ez már ijesztő: egymás után zárnak be Magyarországon a benzinkutak, máris itt a következő – világosan megmondták, mi az oka

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Újabb vidéki töltőállomás zár be. Minden jel arra utal, hogy a magyarországi kisbenzinkutak egyre nehezebb helyzetben vannak és egyre kevesebben képesek talpon maradni a piaci bizonytalanságok közepette. A jelenség nem kizárólag gazdasági szempontból aggasztó, de a lakosság mindennapjaira hatással lehet. A Világgazdaság egy iparági forrása mindeközben rejtett védett árról beszél.
VG
2026.11.09, 20:50
Frissítve: 2026.11.09, 22:53
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A Buffalo Petrol egy Facebook-bejegyzésben közölte, hogy a kisbenzinkutak körül kialakult helyzet és az ellátás bizonytalansága miatt átmenetileg megszünteti az üzemanyag forgalmazását bekecsi töltőállomásán, amely keddtől zárva tart.

Szorult helyzetbe kerültek a kisbenzinkutak
Szorult helyzetbe kerültek a kisbenzinkutak / Fotó: NurPhoto via AFP

A helyzet egyre aggasztóbb, a Világgazdaságnak pedig egy neve elhallgatását kérő iparági forrás arról nyilatkozott, hogy a helyzetért egyértelműen a kormány, valamint Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter felelős.

Szorult helyzetbe kerültek a kisbenzinkutak

Az elmúlt időszakban többször jelentek meg hírek azzal kapcsolatban, hogy a hazai árképzés súlyosan érinti a kisebb, sok esetben családi cégek által üzemeltetett töltőállomásokat. Augusztus vége óta megfigyelhető, hogy a magyarországi üzemanyagárak némileg kedvezőbbek uniós összevetésben, azonban úgy tűnik, ez nem véletlen.

A Tisza-kormány lestoppolta az árakat a dízelnél és a benzinnél is

− fogalmazott forrásunk, aki rámutatott, hogy miközben a gázolaj átlagára 721 forint, a benziné pedig 610 forint, addig az import nagykereskedelmi árak ennél akár 30-50 forinttal is magasabbak.

Elmondása szerint a kutak árrése a helyzetből adódóan legfeljebb 30 forint, azonban a működéshez minimum 45-50 forintos szint kellene, a kiskereskedelmi különadó pedig tovább rontja a helyzetet. A rejtett beavatkozásnak az autósok ugyan örülhetnek, azonban a jelenlegi szintek messze meghaladják a korábbi, 595 forintos benzinre és 615 forintos gázolajra vonatkozó védett árakat.

Veszteséget termelnek a benzinkutak?

Az iparági helyzetképből kiderül tehát, hogy a benzinkutak lényegében veszteséget termelnek, aminek következtében egyre több bezárással szembesülhetnek a fogyasztók. Ahogy a Világgazdaság korábban megírta, október végén egyszerre két vidéki töltőállomás szüntette be tevékenységét. A nagykörűi Bull Petrol korábban azt közölte, hogy legfeljebb 2026. október 31-ig tart nyitva, döntésüket pedig így indokolták:

  • A március 10-től június 26-ig tartó, 3,5 hónapos védett áras időszak kompenzáció nélkül, 
  • majd ezt követően a Mol által jelenleg is alkalmazott árprés (feltehetőleg kormányzati nyomásra), amely nem teszi lehetővé a költségeink fedezetének megteremtését,
  • végül, de nem utolsó sorban a politika teljes érdektelensége a vidék ellátása iránt.

Hűséges vásárlóiknak megköszönték a támogatást és hangsúlyozták, hogy remélik, tavasszal pozitív irányba változik a nemzetközi, valamint hazai politikai helyzet, és újra ki tudnak majd nyitni.

Energiaválság

Energiaválság
2016 cikk
Komment 1
üzemanyag
energiaválság
Tisza-kormány
töltőállomás

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