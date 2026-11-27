Nem változtak pénteken a magyarországi üzemanyagok országos átlagárai, így a benzin és a gázolaj literenkénti ára is a csütörtöki szinten maradt. A hét utolsó munkanapjára ezzel megszakadt az elmúlt napokban tapasztalt árcsökkenési tendencia – derült ki a Holtankoljak.hu november 27-i tájékoztatásából.

A benzin és a gázolaj átlagára közötti különbség továbbra is jelentős, literenként 111 forint / Fotó: AFP

Az autósok jelenleg a következő országos átlagárakkal számolhatnak:

95-ös benzin: 577 forint/liter,

gázolaj: 688 forint/liter.

Csütörtökön még mindkét üzemanyagfajta literenként három forinttal lett olcsóbb az előző naphoz képest. A benzin és a gázolaj átlagára közötti különbség továbbra is jelentős, literenként 111 forint. Egy ötvenliteres tankolás esetében ez 5550 forintos többletkiadást jelent a dízeles autósok számára.

Jelentős különbségek vannak a magyar benzinkutak árai között

Az országos átlagáraktól továbbra is jelentősen eltérhetnek az egyes töltőállomások árai. A Holtankoljak.hu péntek délelőtti adatai szerint a legolcsóbb kutakon már 550 forintért is lehetett 95-ös benzint tankolni, miközben a legmagasabb feltüntetett ár 646 forint volt literenként.

A gázolaj esetében 662 és 751 forint között szóródtak az árak. Vagyis egy ötvenliteres tankolásnál a legolcsóbb és a legdrágább töltőállomás között a benzines autósok akár 4800, a dízelesek pedig 4450 forintos különbséget is tapasztalhatnak.

Érdemes tehát továbbra is összehasonlítani a benzinkutak árait, különösen azoknak, akik a hétvégén hosszabb útra indulnak. A portálon szereplő árakat a töltőállomások üzemeltetői szolgáltatják.

Ismét drágulhat az üzemanyag Magyarországon

Mint arról a Világgazdaság péntek reggel beszámolt, az elmúlt hetek kedvező olajpiaci folyamatai után ismét emelkedésnek indultak a nyersolaj jegyzései. Az északi-tengeri Brent hordónkénti ára péntek hajnalban 96,61 dollárra emelkedett, míg az amerikai WTI olajfajta jegyzése 85,78 dolláron állt. A fordulat hátterében elsősorban a közel-keleti konfliktus súlyosbodása áll:

a Hormuzi-szorosban közlekedő hajók elleni iráni támadások,

valamint a szaúdi energetikai infrastruktúrát ért csapások

ismét felerősítették az olajellátás biztonságával kapcsolatos aggodalmakat. Amennyiben tartósnak bizonyul az olajpiaci drágulás, annak hatása a magyarországi benzinkutakon is megjelenhet, így az elmúlt hetek üzemanyagár-csökkenése után ismét emelkedhetnek a tankolási költségek.