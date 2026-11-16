Őszintén elmondta a magyar benzinkutas, mennyit keres egy liter üzemanyagon: "A végén pedig csak egy marad talpon"
A kisebb töltőállomások számára különösen nehéz lehet a jelenlegi üzemanyagpiaci környezet, ha a költségeik mellett az árrésük is szűkös. A dunaújvárosi Supermol közleménye szerint már a bérek kigazdálkodása is problémát jelent.
Újabb benzinkút jelezte, hogy a jelenlegi feltételek mellett egyre nehezebben tudja fenntartani a működését. A dunaújvárosi Supermol közleménye szerint literenként mindössze 25 forint hiányzik ahhoz, hogy az üzemanyag értékesítése már egyetlen forint nyereséget se termeljen. A vállalkozás szerint a folyamatosan emelkedő üzemeltetési költségek miatt változtatniuk kell a működésen.
Az ág is húzza a kisbenzinkutakat
A töltőállomás külön kiemelte a banki költségeket: állításuk szerint a pénzintézet literenként 10 forintot számít fel. Emellett az egyéb szolgáltatói díjakat és az adóterheket is rendkívül magasnak tartják. A vállalkozás úgy látja, hogy ezek a kiadások együtt már olyan terhet jelentenek, amelyet a jelenlegi üzemanyagárak mellett nem tudnak kigazdálkodni.
A költségcsökkentés első lépéseként a dolgozók számát mérséklik. A közlemény szerint már hosszabb ideje nem tudják kitermelni a béreket, ezért a shop nyitvatartása is rövidül, vasárnaponként pedig egyáltalán nem fog kinyitni. Az üzemanyag-ellátás azonban továbbra is biztosított marad: tankolni automatán keresztül lehet majd.
Az áremelést sem tartják járható útnak. A benzinkút szerint ha drágábban adnák az üzemanyagot, elveszítenék a vásárlóikat, így a magasabb ár sem feltétlenül oldaná meg a gazdasági problémáikat.
A vállalkozás ezért inkább a szolgáltatások szűkítésével próbálja csökkenteni a kiadásait.
A dunaújvárosi eset nem elszigetelt jelzés. A Világgazdaság november elején két vidéki benzinkút bezárásáról is beszámolt:
- a nagykörűi Bull Petrol 17 év működés után, október végén függesztette fel tevékenységét;
- a tiszaörsi Topmor Oil Kft. töltőállomása pedig szintén bezárt.
A nagykörűi vállalkozás a döntés indokai között a korábbi, kompenzáció nélküli védett áras időszakot, a Mol által alkalmazott árpolitikát és a vidéki üzemanyag-ellátás iránti politikai érdektelenséget említette. A tiszaörsi kút bezárásához nem fűztek részletes magyarázatot.
A benzinkutak nehézségeinek hátterében az üzemanyagárak és a működési költségek közötti feszültség is meghatározó. A november eleji piaci beszámoló szerint a benzin és a gázolaj kiskereskedelmi árrése legfeljebb 30 forint körül alakult, miközben a működéshez legalább 45-50 forintos árrésre lenne szükség. A kiskereskedelmi különadó tovább csökkenti a kutaknál maradó összeget.
A dunaújvárosi Supermol közleménye végül a nagy piaci szereplők helyzetére is kitért. A vállalkozás szerint a jelenlegi folyamatok végén az a multinacionális szereplő maradhat talpon, amelynek működését a kisebb versenytársak számára kedvezőtlennek tartott piaci környezet is segíti.
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