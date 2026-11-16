A kisebb töltőállomások számára különösen nehéz lehet a jelenlegi üzemanyagpiaci környezet, ha a költségeik mellett az árrésük is szűkös. A dunaújvárosi Supermol közleménye szerint már a bérek kigazdálkodása is problémát jelent.

A dunaújvárosi Supermol komoly költségnyomásról számolt be, amely már a benzinkút mindennapi működését is veszélyezteti / Fotó: Marc Dominic Rostrata

Újabb benzinkút jelezte, hogy a jelenlegi feltételek mellett egyre nehezebben tudja fenntartani a működését. A dunaújvárosi Supermol közleménye szerint literenként mindössze 25 forint hiányzik ahhoz, hogy az üzemanyag értékesítése már egyetlen forint nyereséget se termeljen. A vállalkozás szerint a folyamatosan emelkedő üzemeltetési költségek miatt változtatniuk kell a működésen.

Az ág is húzza a kisbenzinkutakat

A töltőállomás külön kiemelte a banki költségeket: állításuk szerint a pénzintézet literenként 10 forintot számít fel. Emellett az egyéb szolgáltatói díjakat és az adóterheket is rendkívül magasnak tartják. A vállalkozás úgy látja, hogy ezek a kiadások együtt már olyan terhet jelentenek, amelyet a jelenlegi üzemanyagárak mellett nem tudnak kigazdálkodni.

A költségcsökkentés első lépéseként a dolgozók számát mérséklik. A közlemény szerint már hosszabb ideje nem tudják kitermelni a béreket, ezért a shop nyitvatartása is rövidül, vasárnaponként pedig egyáltalán nem fog kinyitni. Az üzemanyag-ellátás azonban továbbra is biztosított marad: tankolni automatán keresztül lehet majd.

Az áremelést sem tartják járható útnak. A benzinkút szerint ha drágábban adnák az üzemanyagot, elveszítenék a vásárlóikat, így a magasabb ár sem feltétlenül oldaná meg a gazdasági problémáikat.

A vállalkozás ezért inkább a szolgáltatások szűkítésével próbálja csökkenteni a kiadásait.

A dunaújvárosi eset nem elszigetelt jelzés. A Világgazdaság november elején két vidéki benzinkút bezárásáról is beszámolt:

a nagykörűi Bull Petrol 17 év működés után, október végén függesztette fel tevékenységét;

a tiszaörsi Topmor Oil Kft. töltőállomása pedig szintén bezárt.

A nagykörűi vállalkozás a döntés indokai között a korábbi, kompenzáció nélküli védett áras időszakot, a Mol által alkalmazott árpolitikát és a vidéki üzemanyag-ellátás iránti politikai érdektelenséget említette. A tiszaörsi kút bezárásához nem fűztek részletes magyarázatot.