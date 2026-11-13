Iszonyúan kiakadt a benzinkutas a Tisza-kormányra: nyilvánosan leírta, hogyan megy tönkre – „Áprilisban én is a változásra szavaztam, csalódtam”

„Ma 30-éves cégem a Sóstó Petrol Kft! Sajnos ezt a nagy eseményt jelenleg nem tudjuk megfelelően megünnepelni, de ígérem, amint jobbra fordul a helyzet pótoljuk. Szerettem volna ezen a napon nagy kedvezménnyel értékesíteni az üzemanyagokat benzinkutamon, ajándékokat kisorsolni a kedves vásárlóinknak és ünnepi díszbe öltöztetni a töltőállomást. Egy későbbi időpontban szeretném ezt pótolni!” – írta csütörtöki Facebook-bejegyzésében a Nyíregyházán található Sóstó Petrol üzemanyagtöltő állomás.

A régi után az új kormányban is csalódott a vidéki benzinkutas / Fotó: AFP

Indoklása szerint azért nem tudja most megünnepelni a kerek évfordulót, mert idén a cége és a benzinkút életben tartása az egyetlen célja. Azt is kifejtette, hogy miért.

„A hazai benzinkutakat működtető kisvállalkozásokat évek óta tönkre akarja tenni a politika a multinacionális cégek és elsősorban a legnagyobb hazai olajmulti hathatós segítségével! Az előző kormány kezdte: 2021.11.15.-től 2022.12.06.-ig az "ÁRSAPKA" rendszerével! (ez 30 százalékos piacvesztést okozott cégemnek, mivel, ha mindenhol ugyanaz az ár, mindenki átpártol a multikhoz, megszűnik a verseny), 2026.03.10.-től 2026.06.27.-ig a "VÉDETT ÁR" rendszerével! Áprilisban természetesen Én is a változásra szavaztam és hittem az új kormány ígéretében, miszerint Ők a piaci versenyben hisznek és nem nyúlnak piactorzító eszközökhöz! Csalódtam!” – írja a vállalkozó.

„2026 júliusától egy új piactorzítás lépett érvénybe, (újabb 30 százalékos forgalomvesztés) ahol a kormány kihasználva a hazai olajcég befolyásolhatóságát és annak domináns piaci helyzetét egy mesterséges árszintet kezdtek el fenntartani, ami a mai napig tart! (Talán felfigyeltetek arra az érdekességre, hogy hiába emelkedett az olaj ára Hormuz és egyéb háborús helyzetek miatt a tőzsdén, ez mintha hazánkat nem érintené! Így lettek nálunk a környező és más európai országok üzemanyag árainál jóval kedvezőbb árak!) Sajnos az árrésünk kárára!” – részletezte a cégvezető.

Hozzátette, hogy eközben a hazai olajvállalat kiválóan keres a sokszoros finomítói és nagykereskedelmi árréssel, miközben a kiskereskedelmi forgalma a kis kutak kárára jelentősen nő.