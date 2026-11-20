A munkáltatók a vállalhatóság határáig mentek el a 2027-es minimálbérről és garantált bérminimumról szóló megállapodásban, miközben a vállalkozásoknak a béremelés mellett az új adóintézkedésekkel és a gazdasági bizonytalansággal is meg kell küzdeniük. Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) főtitkára a Világgazdaságnak adott interjúban hangsúlyozta, hogy a megállapodás önmagában nem vezet a vállalkozások tömeges ellehetetlenüléséhez, de a gazdasági növekedés elmaradása esetén komoly problémák jelentkezhetnek.

Perlusz László: a minimálbér és a garantált bérminimum emelése nem egyformán érinti a gazdaság különböző területeit / Fotó: Havran Zoltán

A szerdán megszületett megállapodás értelmében 2027. január 1-jétől a minimálbér bruttó 347 ezer forintra, a garantált bérminimum pedig bruttó 396 ezer forintra emelkedik. Előbbi 7,5, utóbbi 6,1 százalékos növekedést jelent. A megállapodás hivatalos aláírására a jövő héten kerülhet sor.

A tárgyalások azonban korántsem voltak egyszerűek. Perlusz László kiemelte: a munkaadók és a munkavállalók álláspontja között kezdetben jelentős különbség volt, amelyet végül a felek közös munkájával sikerült áthidalni. „Azzal, hogy megszületett a megállapodás, elégedettek vagyunk. Egy egész komoly szakadék volt, amikor indultak a tárgyalások, és ezt sikerült áthidalni” – fogalmazott a VOSZ főtitkára, hozzátéve, hogy ehhez a munkavállalói oldal és a kormány együttműködésére is szükség volt. A megállapodást ugyanakkor erős kompromisszumnak nevezte.

Mi szerintem egy picit a falon túl is mentünk

– jelentette ki Perlusz László. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a munkáltatói oldal egységesen támogatta a megállapodást, és nem fogadtak volna el olyan feltételeket, amelyek a vállalkozások tömeges ellehetetlenülését okoznák.

Ezermilliárdos terhek nehezednek a magyar vállalkozásokra

A minimálbér és a garantált bérminimum emelése nem egyformán érinti a gazdaság különböző területeit. Perlusz László felhívta a figyelmet, hogy elsősorban azok az ágazatok kerülnek nehéz helyzetbe, amelyekben jelentős a minimálbéren vagy garantált bérminimumon foglalkoztatottak száma. Ezek közé tartozik

a kereskedelem

és az építőipar,

de a feldolgozóipar

is különösen érintett, utóbbi elsősorban a teljes bértömeg nagysága miatt. A VOSZ főtitkára ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a béremelés hatásai gyakorlatilag az egész magyar gazdaságban megjelenhetnek. Azokban az ágazatokban ugyanis, ahol viszonylag kevés munkavállaló keres minimálbért vagy garantált bérminimumot, a bértorlódás okozhat nehézséget. A legalacsonyabb keresetek emelkedése miatt a magasabb fizetési kategóriákban is szükségessé válhatnak bérrendezések.