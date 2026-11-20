Megszólaltak a munkaadók a minimálbér-emelés után: ezermilliárdos teher zúdul a magyar cégekre, elbocsátások is jöhetnek – „Egy picit a falon túl is mentünk”
A munkáltatók a vállalhatóság határáig mentek el a 2027-es minimálbérről és garantált bérminimumról szóló megállapodásban, miközben a vállalkozásoknak a béremelés mellett az új adóintézkedésekkel és a gazdasági bizonytalansággal is meg kell küzdeniük. Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) főtitkára a Világgazdaságnak adott interjúban hangsúlyozta, hogy a megállapodás önmagában nem vezet a vállalkozások tömeges ellehetetlenüléséhez, de a gazdasági növekedés elmaradása esetén komoly problémák jelentkezhetnek.
A szerdán megszületett megállapodás értelmében 2027. január 1-jétől a minimálbér bruttó 347 ezer forintra, a garantált bérminimum pedig bruttó 396 ezer forintra emelkedik. Előbbi 7,5, utóbbi 6,1 százalékos növekedést jelent. A megállapodás hivatalos aláírására a jövő héten kerülhet sor.
A tárgyalások azonban korántsem voltak egyszerűek. Perlusz László kiemelte: a munkaadók és a munkavállalók álláspontja között kezdetben jelentős különbség volt, amelyet végül a felek közös munkájával sikerült áthidalni. „Azzal, hogy megszületett a megállapodás, elégedettek vagyunk. Egy egész komoly szakadék volt, amikor indultak a tárgyalások, és ezt sikerült áthidalni” – fogalmazott a VOSZ főtitkára, hozzátéve, hogy ehhez a munkavállalói oldal és a kormány együttműködésére is szükség volt. A megállapodást ugyanakkor erős kompromisszumnak nevezte.
Mi szerintem egy picit a falon túl is mentünk
– jelentette ki Perlusz László. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a munkáltatói oldal egységesen támogatta a megállapodást, és nem fogadtak volna el olyan feltételeket, amelyek a vállalkozások tömeges ellehetetlenülését okoznák.
Ezermilliárdos terhek nehezednek a magyar vállalkozásokra
A minimálbér és a garantált bérminimum emelése nem egyformán érinti a gazdaság különböző területeit. Perlusz László felhívta a figyelmet, hogy elsősorban azok az ágazatok kerülnek nehéz helyzetbe, amelyekben jelentős a minimálbéren vagy garantált bérminimumon foglalkoztatottak száma. Ezek közé tartozik
- a kereskedelem
- és az építőipar,
- de a feldolgozóipar
is különösen érintett, utóbbi elsősorban a teljes bértömeg nagysága miatt. A VOSZ főtitkára ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a béremelés hatásai gyakorlatilag az egész magyar gazdaságban megjelenhetnek. Azokban az ágazatokban ugyanis, ahol viszonylag kevés munkavállaló keres minimálbért vagy garantált bérminimumot, a bértorlódás okozhat nehézséget. A legalacsonyabb keresetek emelkedése miatt a magasabb fizetési kategóriákban is szükségessé válhatnak bérrendezések.
A munkáltatók tehát nem kizárólag a kötelező legkisebb bérek emelkedésével szembesülnek, hanem a teljes bérstruktúra átalakításának nyomásával is. Ráadásul a vállalkozások költségei más területeken is jelentősen emelkedhetnek, jelezte. Az őszi adócsomag a főtitkár becslése szerint ezermilliárd forintos nagyságrendű terhet jelent a vállalkozásoknak, miközben a bérmegállapodás költsége is hasonló nagyságrendű lehet.
Nehéz lesz kimozogni
– érzékeltette a helyzet súlyosságát. A vállalkozásoknak emellett az energiaköltségekkel is számolniuk kell, bár Perlusz szerint ezen a területen kedvező fejlemények is várhatók. Mint elmondta, Kapitány Istvántól pozitív hírek érkeztek, ezek alapján csökkenhet a cégek energiaköltség-terhelése. A VOSZ főtitkára arra is felhívta a figyelmet, hogy négy éve csökken a működő társas vállalkozások száma Magyarországon, és ez a tendencia a következő időszakban is folytatódhat. Lesznek olyan cégek, amelyek nem tudják kigazdálkodni a magasabb költségeket. Ugyanakkor azok a vállalkozások, amelyek képesek befogadni az új technológiákat, javítani működési hatékonyságukat és megújítani üzleti modelljüket, kedvezőbb helyzetbe kerülhetnek.
Elbocsátások jöhetnek, ha nem indulnak be a megrendelések
A béremelés egyik legfontosabb kérdése, hogy a magasabb munkáltatói költségek vezethetnek-e létszámcsökkentésekhez. Perlusz László ezzel kapcsolatban a VOSZ harmadik negyedéves vállalkozói felmérésére hivatkozott. Elmondása szerint a VOSZ Barométerben megkérdezett vállalkozások mintegy 12 százaléka lehetségesnek tartotta, hogy elbocsátásokra kerülhet sor. A főtitkár azonban külön hangsúlyozta, hogy ezt az adatot nem szabad úgy értelmezni, mintha a vállalkozások 12 százaléka biztosan létszámleépítést tervezne. A felmérés ugyanis a lehetőséget vizsgálta, nem a már meghozott vállalati döntéseket.
A kockázatok azonban valósak lehetnek, különösen akkor, ha a gazdasági növekedés elmarad a várakozásoktól, nem elegendő önmagában a lakossági fogyasztás élénkülése. Legalább ennyire fontos, hogy a vállalkozások közötti kereskedelem, vagyis a B2B-piac is magára találjon, és növekedjen a cégek megrendelésállománya. Ha ez nem történik meg, akkor a vállalkozások egy része kénytelen lehet csökkenteni a foglalkoztatotti létszámot. A VOSZ főtitkára ugyanakkor ismét hangsúlyozta, hogy az esetleges elbocsátásokat nem lehet kizárólag a minimálbér-megállapodás következményének tekinteni. A cégek ugyanis egyszerre szembesülnek az energiaköltségek, az adóterhek és a bérköltségek jelentette nyomással.
Mit kaptak a munkaadók a béremelésért cserébe?
A korábbi években a minimálbér jelentős emelését rendszerint olyan intézkedések kísérték, amelyek mérsékelték a munkáltatók terheit. Perlusz László felidézte, hogy a 2010-es évek második felében megkötött hatéves bérmegállapodás egyik legfontosabb eleme a szociális hozzájárulási adó jelentős csökkentése volt. A munkáltatók akkor a magasabb bérekért cserébe a munkát terhelő adók mérséklését kapták. A VOSZ főtitkára úgy véli, ezt a megoldást ma már nem lehet ugyanúgy alkalmazni. Ennek egyik oka, hogy a jelenlegi szociális hozzájárulási adó mellett is jelentős forráshiánnyal küzd például az egészségügy. A mostani megállapodásban ezért más jellegű eredményeket tart fontosnak.
Ezek közé tartozik az 5 százalékos általános bérajánlás, amely szerinte fontos iránymutatást jelent a versenyszférában működő vállalkozásoknak.
A bérajánlás lehetőséget ad arra, hogy a cégek saját teherviselő képességük és fejlődési kilátásaik alapján alakítsák ki a következő évi béremeléseket. A főtitkár azonban a megállapodás legfontosabb eredményét nem közvetlen pénzügyi könnyítésben látja. Mint fogalmazott, a munkáltatók lényegében egy mérsékeltebb bérajánlást és egy olyan ígéretet kaptak, amely egy kiszámíthatóbb, középtávon előre jelezhető gazdaságpolitikai pálya kialakításáról szól. Ehhez egy világosabb bérnövekedési pálya is társulhat, amelynek kialakításánál Magyarország eurócsatlakozási céljait is figyelembe kell venni. A vállalkozások számára különösen fontos lenne, hogy ne csak a következő hónapokra, hanem több évre előre is megbízható gazdasági és bérpolitikai pályával számolhassanak – tette hozzá Perlusz László.
A mesterséges intelligencia is segíthet a béremelés kigazdálkodásában
A VOSZ főtitkára szerint a következő években azok a vállalkozások lehetnek sikeresek, amelyek képesek technológiai és működési szempontból is alkalmazkodni a megváltozott gazdasági feltételekhez. Külön kiemelte a mesterséges intelligencia alkalmazását, amely jelentős hatékonyságjavulást eredményezhet a vállalkozások működésében. Emellett az energiatermelésben és az energiafelhasználásban elérhető megtakarítások is hozzájárulhatnak a magasabb bérköltségek kigazdálkodásához. Perlusz szerint azok a cégek, amelyek képesek lépést váltani, jó eséllyel teljesíteni tudják a magasabb bérek jelentette követelményeket is. A technológiai alkalmazkodás ugyanakkor önmagában nem elegendő: a vállalkozásoknak kiszámítható gazdasági környezetre is szükségük van.
A gazdasági bizonytalanság a vállalkozások legnagyobb problémája
Perlusz László szerint a magyar vállalkozások számára jelenleg a gazdasági bizonytalanság az egyik legsúlyosabb probléma. A VOSZ Barométer felméréseiben ez a tényező hosszabb ideje a legfontosabb vállalkozói nehézségek között szerepel, a legutóbbi eredmények alapján pedig már az első helyre került. A főtitkár szerint a bizonytalanság különösen azért veszélyes, mert ellehetetleníti a vállalati tervezést. Egy kedvezőtlen, de előre látható gazdasági helyzetre ugyanis fel lehet készülni, lehet költségeket csökkenteni, beruházásokat átütemezni vagy módosítani az üzleti terveket.
A kiszámíthatatlanságra azonban sokkal nehezebb megfelelő vállalati stratégiát kialakítani. Perlusz szerint ez a helyzet is hozzájárult ahhoz, hogy Magyarországon jelentősen visszaestek a beruházások, miközben a gazdasági növekedés gyakorlatilag megtorpant. A VOSZ ezért az új kormány gazdaságpolitikájától elsősorban nagyobb kiszámíthatóságot vár. A főtitkár úgy látja, hogy a költségvetési tervek alapján egy mérsékeltebb, az egyensúly megteremtésére törekvő gazdaságpolitika körvonalazódik. Az eurócsatlakozási célkitűzés szintén hozzájárulhat a gazdasági várakozások stabilizálásához, a VOSZ főtitkára ezért
óvatos optimizmussal tekint a következő év elé.
Ez történhet, ha 2027-ben sem indul be a gazdaság
A megállapodás egyik legnagyobb kockázata, hogy a vállalkozások a várt gazdasági növekedés elmaradása esetén nem tudják kitermelni a magasabb bérköltségeket. Perlusz László erre a lehetőségre külön is kitért.
Ha nagyon elmarad ez a gazdasági növekedés, akkor komoly bajba kerülhetnek a cégek
– figyelmeztetett. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy egy ilyen kedvezőtlen forgatókönyvre is fel lehet készülni. A vállalkozások tartalékokat képezhetnek, a gazdaságpolitikai döntéshozók pedig alternatív intézkedési terveket dolgozhatnak ki. A mostani bérmegállapodás egyik fontos eleme, hogy
- a kormány,
- a munkáltatók
- és a munkavállalók
a következő időszakban is folyamatosan figyelemmel kísérik a gazdasági folyamatokat – hangsúlyozta a VOSZ főtitkára. Ennek fóruma a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma, vagyis a VKF lesz, amely a tervek szerint intenzíven és rendszeresen ülésezik majd. A cél az, hogy a felek időben felismerjék az esetleges problémákat, és szükség esetén közösen módosíthassanak a gazdaságpolitikai intézkedéseken. Az új kormányzattal folytatott egyeztetéseken már most több gazdasági információ jut el a munkáltatói oldalhoz, mint korábban, ami megkönnyítheti a helyzet értékelését és a szükséges döntések előkészítését – tette hozzá Perlusz László. A VOSZ ezért arra számít, hogy
a következő évben a gazdasági folyamatok alakulásának megfelelően lehetőség nyílik a bérpolitika finomhangolására is.
A főtitkár hangsúlyozta, hogy a mostani megállapodást egy mérsékelt, de beinduló gazdasági növekedési pályára alapozták. A következő évre várt, 2,5 százalék körüli GDP-növekedést reálisnak tartja, amely szerinte már érezhető javulást hozhatna a vállalkozások működési feltételeiben. Ehhez hozzájárulhat az európai uniós támogatások megindulása is. Ha azonban a növekedés elmarad, a munkáltatók, a munkavállalók és a kormány közös beavatkozására is szükség lehet.
A minimálbérről és a garantált bérminimumról szóló megállapodás hivatalos aláírására Perlusz László tájékoztatása szerint a jövő héten kerülhet sor.