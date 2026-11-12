Minimálbér, garantált bérminimum 2027: hivatalos ajánlatot tett a Tisza-kormány az emelésre, ennyivel növelné a fizetéseket jövőre – a cégek ellenállnak
A minimálbér 7,5 százalékkal, a garantált bérminimum pedig 6,5 százalékkal emelkedhet 2027 januárjától a kormány legújabb javaslata alapján. Ez azt jelentené, hogy a jelenlegi bruttó 322 800 forintos minimálbér nagyjából 347 ezer forintra, míg a 373 200 forintos garantált bérminimum mintegy 397 ezer forintra nőne. Az ajánlatról a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) keddi ülésén tárgyaltak – számolt be róla az Index.
A javaslat jelentős elmozdulást jelent a korábbi álláspontokhoz képest. A munkáltatók ugyanis eredetileg mindössze 4 százalékos béremelést tartottak elfogadhatónak, miközben a szakszervezetek a korábbi hároméves bérmegállapodásban szereplő 14 százalékos minimálbér-emeléshez ragaszkodtak.
Székely Tamás, a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) alelnöke szerint a kormány ajánlata tartható, és részben megfelel a munkavállalói érdekképviseletek elvárásainak. Ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy a magyar gazdaság jelenlegi teljesítménye mellett nem reális kétszámjegyű bruttó minimálbér-emelésre számítani.
A szakszervezetek szerint a munkáltatók túlzottan panaszkodnak minimálbér miatt
A szakszervezeti vezető élesen bírálta a munkáltatói oldal hozzáállását, amely továbbra is túl magasnak tartja a kormány által javasolt emelést. Székely Tamás a Klubrádiónak úgy fogalmazott:
A munkáltatók most elővették a papírzsebkendőjüket, és sírnak.
A szakszervezetek szerint a béremelés megítélésénél figyelembe kell venni a kormány által tervezett személyijövedelemadó-csökkentést is. A minimálbéren foglalkoztatottak szja-terhe ugyanis a jelenlegi 15 százalékról 9 százalékra mérséklődhet. A két intézkedés együttes hatására a legalacsonyabb keresetűek nettó fizetése kétszámjegyű mértékben növekedhet, annak ellenére, hogy a bruttó minimálbér emelése elmaradna a korábban tervezett 14 százaléktól.
A munkáltatói oldal ugyanakkor a vállalkozások teherbíró képességére hivatkozik. Érvelésük szerint a magyar gazdaság az elmúlt években a vártnál lényegesen gyengébben teljesített, ezért a korábban kialkudott bérpálya fenntartása jelentős terheket róna a cégekre. A munkaadók arra is figyelmeztetnek, hogy
- a minimálbér növelése nem kizárólag a legalacsonyabb keresetűeket érinti,
- hanem a magasabb bérkategóriákban is emelési nyomást okozhat, ami tovább növelné a vállalatok költségeit.
Már kedden közeledtek az álláspontok
Ahogy arról a Világgazdaság korábban beszámolt, a keddi VKF-egyeztetésen már jelentősen közeledtek a munkáltatói és a munkavállalói álláspontok, ám megállapodás akkor még nem született.
Zs. Szőke Zoltán, az ÁFEOSZ-COOP elnöke az ülés után arról beszélt, hogy a korábbi százalékos javaslatok helyett már konkrét összegekről kezdtek tárgyalni. Kármán András pénzügyminiszter szintén megerősítette, hogy a felek közelebb kerültek a megállapodáshoz. Lapunk akkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a kormány által tervezett adójóváírás felső jövedelmi határából akár bruttó 340 ezer forintos jövő évi minimálbérre is lehetett következtetni. A most ismertetett kormányzati ajánlat ennél magasabb összeget tartalmaz.
A 2024-ben megkötött hároméves bérmegállapodás eredetileg 14 százalékos minimálbér-emelést irányzott elő 2027-re. A gazdasági növekedés azonban elmaradt a korábbi várakozásoktól, ezért a munkaadók a megállapodás felülvizsgálatát szorgalmazták. A következő egyeztetéseken így már nem az lesz a legfontosabb kérdés, hogy szükség van-e a bérek emelésére, hanem az, hogy a munkáltatók elfogadják-e a kormány kompromisszumos ajánlatát.