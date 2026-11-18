Idén szeptemberben 737 400 forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete, míg a nettó átlagkereset 517 700 forintot ért el. A bruttó bérek 7,3 százalékkal, a nettó keresetek pedig 9 százalékkal emelkedtek az előző év azonos időszakához képest. A keresetek vásárlóereje is számottevően javult: a nettó reálkeresetek 7,3 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi szintet – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerdán közzétett adataiból.

A mediánkeresetek gyorsabban emelkedtek az átlagbéreknél / Fotó: Mehes Daniel

A nettó bérek gyorsabb növekedésében fontos szerepet játszottak az elmúlt időszakban bevezetett adókedvezmények. A magasabb összegű családi adókedvezmény mellett a háromgyermekes anyák személyijövedelemadó-mentessége, a két gyermeket nevelő, 40 év alatti anyák szja-mentessége, valamint a 30 év alatti anyák kedvezményének bővítése is hozzájárult ahhoz, hogy a dolgozók átlagosan nagyobb arányú növekedést érzékelhettek a nettó fizetésükben.

A magyar dolgozók fele ennél jóval kevesebbet keres

Bár az átlagkereset már meghaladta a bruttó 737 ezer forintot, a mediánbér lényegesen alacsonyabb volt. Szeptemberben a bruttó mediánkereset 615 500 forintot, a nettó mediánkereset pedig 435 600 forintot tett ki. Ez azt jelenti, hogy a teljes munkaidőben alkalmazásban állók egyik fele ennél kevesebbet, a másik fele ennél többet keresett. A nettó átlagkereset és a medián közötti különbség meghaladta a 82 ezer forintot, ami jól mutatja, hogy a magasabb fizetések felfelé húzzák az országos átlagot.

A mediánkeresetek ugyanakkor gyorsabban emelkedtek az átlagbéreknél. A bruttó medián 8,2 százalékkal, a nettó medián pedig 9,6 százalékkal nőtt egyetlen év alatt. A rendszeres, vagyis a prémiumok, jutalmak és egyhavi különjuttatások nélküli bruttó átlagkereset szeptemberben 711 300 forint volt. Ez 7,6 százalékos éves növekedésnek felel meg.

Hatalmas a különbség a legjobban és legrosszabbul keresők között

A KSH kereseti ötödök szerinti adatai még látványosabban mutatják a magyar munkaerőpiacon fennálló bérkülönbségeket. A legrosszabbul kereső ötödbe tartozók bruttó átlagkeresete mindössze 322 ezer forint volt szeptemberben, miközben a legjobban fizetett ötödben már 1 millió 467 ezer forintot kerestek átlagosan.

A legfelső kereseti ötöd átlagbére így több mint négy és félszerese volt a legalsó ötödének.

A második kereseti ötödben 462 ezer, a harmadikban 619 ezer, a negyedikben pedig 809 ezer forint volt a bruttó átlagkereset. A béremelkedés ütemében is jelentős különbségek mutatkoztak. Az alsó kereseti ötödben 9,3 százalékkal, a másodikban 9,8 százalékkal emelkedtek a fizetések, míg a legfelső ötödben mindössze 5,4 százalékos volt a növekedés. Mindez arra utal, hogy az alacsonyabb keresetűek bérei százalékosan gyorsabban növekedtek, mint a legjobban fizetett munkavállalóké, a fizetések közötti különbség azonban továbbra is jelentős.