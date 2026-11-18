Megérkeztek a friss béradatok: ennyit keresnek most a magyarok – hatalmas különbségek vannak a fizetések között
Idén szeptemberben 737 400 forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete, míg a nettó átlagkereset 517 700 forintot ért el. A bruttó bérek 7,3 százalékkal, a nettó keresetek pedig 9 százalékkal emelkedtek az előző év azonos időszakához képest. A keresetek vásárlóereje is számottevően javult: a nettó reálkeresetek 7,3 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi szintet – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szerdán közzétett adataiból.
A nettó bérek gyorsabb növekedésében fontos szerepet játszottak az elmúlt időszakban bevezetett adókedvezmények. A magasabb összegű családi adókedvezmény mellett a háromgyermekes anyák személyijövedelemadó-mentessége, a két gyermeket nevelő, 40 év alatti anyák szja-mentessége, valamint a 30 év alatti anyák kedvezményének bővítése is hozzájárult ahhoz, hogy a dolgozók átlagosan nagyobb arányú növekedést érzékelhettek a nettó fizetésükben.
A magyar dolgozók fele ennél jóval kevesebbet keres
Bár az átlagkereset már meghaladta a bruttó 737 ezer forintot, a mediánbér lényegesen alacsonyabb volt. Szeptemberben a bruttó mediánkereset 615 500 forintot, a nettó mediánkereset pedig 435 600 forintot tett ki. Ez azt jelenti, hogy a teljes munkaidőben alkalmazásban állók egyik fele ennél kevesebbet, a másik fele ennél többet keresett. A nettó átlagkereset és a medián közötti különbség meghaladta a 82 ezer forintot, ami jól mutatja, hogy a magasabb fizetések felfelé húzzák az országos átlagot.
A mediánkeresetek ugyanakkor gyorsabban emelkedtek az átlagbéreknél. A bruttó medián 8,2 százalékkal, a nettó medián pedig 9,6 százalékkal nőtt egyetlen év alatt. A rendszeres, vagyis a prémiumok, jutalmak és egyhavi különjuttatások nélküli bruttó átlagkereset szeptemberben 711 300 forint volt. Ez 7,6 százalékos éves növekedésnek felel meg.
Hatalmas a különbség a legjobban és legrosszabbul keresők között
A KSH kereseti ötödök szerinti adatai még látványosabban mutatják a magyar munkaerőpiacon fennálló bérkülönbségeket. A legrosszabbul kereső ötödbe tartozók bruttó átlagkeresete mindössze 322 ezer forint volt szeptemberben, miközben a legjobban fizetett ötödben már 1 millió 467 ezer forintot kerestek átlagosan.
A legfelső kereseti ötöd átlagbére így több mint négy és félszerese volt a legalsó ötödének.
A második kereseti ötödben 462 ezer, a harmadikban 619 ezer, a negyedikben pedig 809 ezer forint volt a bruttó átlagkereset. A béremelkedés ütemében is jelentős különbségek mutatkoztak. Az alsó kereseti ötödben 9,3 százalékkal, a másodikban 9,8 százalékkal emelkedtek a fizetések, míg a legfelső ötödben mindössze 5,4 százalékos volt a növekedés. Mindez arra utal, hogy az alacsonyabb keresetűek bérei százalékosan gyorsabban növekedtek, mint a legjobban fizetett munkavállalóké, a fizetések közötti különbség azonban továbbra is jelentős.
Az infláció is segítette a bérek vásárlóerejének növekedését
A szeptemberi kereseti adatok egyik legfontosabb üzenete, hogy a béremelkedés jelentősen meghaladta a fogyasztói árak növekedését. Miközben a nettó átlagkereset 9 százalékkal emelkedett, az infláció szeptemberben mindössze 1,6 százalékos volt. Ennek eredményeként a nettó reálkeresetek 7,3 százalékkal növekedtek.
Ez azt jelenti, hogy a keresetek átlagos vásárlóereje érdemben javult az előző év azonos időszakához képest. A munkavállalók helyzete ugyanakkor ágazatonként és kereseti csoportonként jelentősen eltérhet, hiszen az egyes háztartások fogyasztási szerkezete és a béremelkedés mértéke sem azonos.
Már 762 ezer forint felett jár az idei bruttó átlagkereset
Az év első kilenc hónapját vizsgálva még magasabb átlagkeresetet mutatnak a statisztikák. Január és szeptember között a nemzetgazdasági bruttó átlagkereset 762 200 forintot, a nettó átlagkereset pedig 534 300 forintot ért el. Ez éves összevetésben 10,3, illetve 12,2 százalékos növekedést jelent. A költségvetési szektorban különösen jelentős volt az emelkedés: az első kilenc hónapban a bruttó átlagkereset 798 500 forintot tett ki, ami 18,8 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának értékét.
A kiugró növekedés mögött azonban egyszeri tényező is meghúzódik. A KSH felhívta a figyelmet arra, hogy a honvédelmi és rendvédelmi hivatásos állomány januárban hathavi illetménynek megfelelő szolgálati juttatást, úgynevezett fegyverpénzt kapott, ami jelentősen megemelte az év elejétől számított átlagkereseti adatokat.
A szeptemberi adatok alapján ugyanakkor a költségvetési szektorban már mérsékeltebb, 5,5 százalékos volt a bruttó bérek éves növekedése, szemben a vállalkozásoknál mért 7,8 százalékkal. A friss statisztika összességében azt mutatja, hogy a magyar bérek továbbra is emelkednek, az alacsony infláció pedig jelentős reálkereset-növekedést tesz lehetővé. A kereseti különbségek ugyanakkor változatlanul nagyok: miközben a legjobban fizetett munkavállalók átlagosan már másfél millió forinthoz közeli bruttó fizetést kapnak, a dolgozók fele nettó 436 ezer forintnál kevesebbet visz haza.