Béremelés 2027: ördögi körbe kerültek a magyar bérek – a dolgozók többet akarnak, a kormány másképp számol, a cégek nem tudnak fizetni

A magyar munkavállalók több mint fele elégedetlen a fizetésével, és egyre többen fontolgatják a munkahelyváltást – derül ki a Trenkwalder friss felméréséből. A magasabb bérek iránti igény azonban egy olyan időszakban erősödik, amikor a gazdaság teljesítménye, a vállalkozások alacsony termelékenysége és a kormány költségvetési tervei egyaránt a bérnövekedés lassulását vetítik előre. Miközben az elmúlt másfél évtizedet jelentős bérfelzárkózás jellemezte, 2027-ben új helyzet állhat elő, azaz a dolgozók béremelési várakozásai és a gazdasági potenciál között tovább nőhet a szakadék. Közben nyilvánosságra hozták a minimálbér tárgyaláson megfogalmazott ajánlatot is.

A béremelés dinamikája 2027-től csökkenni fog a korábbi évtizedhez képest/Fotó: ViDI Studio / Shutterstock (Képünk illusztráció)

Közben a legfrisebb hírek szerint fordulat történt a jövő évi bérekről szóló tárgyalásokon, miután a kormány konkrét javaslattal állt elő a minimálbér és a garantált bérminimum emelésére. Bár a szakszervezetek szerint az ajánlat elfogadható kiindulópont lehet, a munkáltatók továbbra is sokallják a tervezett növekedést. A bérmegállapodás így még várat magára.

a minimálbér 7,5 százalékkal,

a garantált bérminimum pedig 6,5 százalékkal emelkedhet 2027 januárjától a kormány legújabb javaslata alapján.

Ez azt jelentené, hogy a jelenlegi

bruttó 322 800 forintos minimálbér nagyjából 347 ezer forintra,

míg a 373 200 forintos garantált bérminimum mintegy 397 ezer forintra nőne. Az ajánlatról a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) keddi ülésén tárgyaltak – számolt be róla az Index.

Többet akarnak keresni a magyarok, de már nincs, ami kikényszerítse a béremeléseket

A magyar munkavállalók bérigényei és a gazdaság teljesítőképessége között 2027-ben is jelentős szakadék húzódhat. Miközben a dolgozók a korábbi évek inflációs veszteségeinek kompenzálásában reménykednek, a gazdasági környezet egyre kevésbé kedvez a nagyarányú béremeléseknek. A vállalatok óvatosak, a munkaerőhiány enyhült, a kormány pedig az államháztartás egyensúlyának javítását helyezte előtérbe. A versenyszférában dolgozók 54 százaléka elégedetlen jelenlegi fizetésével, ami gyakorlatilag megegyezik az egy évvel korábbi 55 százalékkal – derül ki a Trenkwalder csütörtökön közzétett kutatásából. A munkaerőpiaci szolgáltató 500 munkavállaló megkérdezésével készült felmérése szerint a fizetésüket keveslők

35 százaléka 20-30 százalékos béremelést tartana megfelelőnek,

további 33 százalékuk pedig 20 százaléknál kisebb emeléssel is megelégedne.

Az elégedetlenség annak ellenére tartós, hogy a Trenkwalder korábbi elemzése szerint a fizikai órabérek egy év alatt mintegy 10 százalékkal emelkedtek, ami az alacsony infláció mellett 8 százalékot meghaladó reálbér-növekedést jelentett.