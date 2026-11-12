Béremelés 2027: ördögi körbe kerültek a magyar bérek – a dolgozók többet akarnak, a kormány másképp számol, a cégek nem tudnak fizetni
A magyar munkavállalók több mint fele elégedetlen a fizetésével, és egyre többen fontolgatják a munkahelyváltást – derül ki a Trenkwalder friss felméréséből. A magasabb bérek iránti igény azonban egy olyan időszakban erősödik, amikor a gazdaság teljesítménye, a vállalkozások alacsony termelékenysége és a kormány költségvetési tervei egyaránt a bérnövekedés lassulását vetítik előre. Miközben az elmúlt másfél évtizedet jelentős bérfelzárkózás jellemezte, 2027-ben új helyzet állhat elő, azaz a dolgozók béremelési várakozásai és a gazdasági potenciál között tovább nőhet a szakadék. Közben nyilvánosságra hozták a minimálbér tárgyaláson megfogalmazott ajánlatot is.
Közben a legfrisebb hírek szerint fordulat történt a jövő évi bérekről szóló tárgyalásokon, miután a kormány konkrét javaslattal állt elő a minimálbér és a garantált bérminimum emelésére. Bár a szakszervezetek szerint az ajánlat elfogadható kiindulópont lehet, a munkáltatók továbbra is sokallják a tervezett növekedést. A bérmegállapodás így még várat magára.
- a minimálbér 7,5 százalékkal,
- a garantált bérminimum pedig 6,5 százalékkal emelkedhet 2027 januárjától a kormány legújabb javaslata alapján.
Ez azt jelentené, hogy a jelenlegi
- bruttó 322 800 forintos minimálbér nagyjából 347 ezer forintra,
- míg a 373 200 forintos garantált bérminimum mintegy 397 ezer forintra nőne. Az ajánlatról a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) keddi ülésén tárgyaltak – számolt be róla az Index.
Többet akarnak keresni a magyarok, de már nincs, ami kikényszerítse a béremeléseket
A magyar munkavállalók bérigényei és a gazdaság teljesítőképessége között 2027-ben is jelentős szakadék húzódhat. Miközben a dolgozók a korábbi évek inflációs veszteségeinek kompenzálásában reménykednek, a gazdasági környezet egyre kevésbé kedvez a nagyarányú béremeléseknek. A vállalatok óvatosak, a munkaerőhiány enyhült, a kormány pedig az államháztartás egyensúlyának javítását helyezte előtérbe. A versenyszférában dolgozók 54 százaléka elégedetlen jelenlegi fizetésével, ami gyakorlatilag megegyezik az egy évvel korábbi 55 százalékkal – derül ki a Trenkwalder csütörtökön közzétett kutatásából. A munkaerőpiaci szolgáltató 500 munkavállaló megkérdezésével készült felmérése szerint a fizetésüket keveslők
- 35 százaléka 20-30 százalékos béremelést tartana megfelelőnek,
- további 33 százalékuk pedig 20 százaléknál kisebb emeléssel is megelégedne.
Az elégedetlenség annak ellenére tartós, hogy a Trenkwalder korábbi elemzése szerint a fizikai órabérek egy év alatt mintegy 10 százalékkal emelkedtek, ami az alacsony infláció mellett 8 százalékot meghaladó reálbér-növekedést jelentett.
Nógrádi József, a Trenkwalder stratégiai kapcsolatokért felelős igazgatója szerint
a munkavállalók egy része továbbra is a korábbi magas infláció idején megszokott, kétszámjegyű béremeléseket várja.
Csakhogy az évközi bérrendezések nagyrészt eltűntek, a megkérdezettek mindössze 14 százaléka számolt be arról, hogy munkáltatója év közben is emelte a fizetését. A dolgozók 55 százaléka egy éven belül munkahelyet váltana, ha megfelelő lehetőséget találna, szemben a tavalyi 48 százalékkal. A szándék azonban nem feltétlenül jelent tényleges felmondást. A válaszadók 67 százalékának ugyanis továbbra is fontosabb a biztos munkahely, mint a magasabb fizetés.
A munkaerőpiaci mozgások lassulását más kutatások is jelzik. A HR-Evolution korábbi adatai szerint a munkahelyi fluktuáció a 2022-es 32 százalékról 2025-re 21 százalékra csökkent. A gazdasági bizonytalanság miatt sokan inkább kivárnak, ami a munkáltatók alkupozícióját erősíti.
A kormány már nem a gyors bérnövekedésben érdekelt – a termelékenység lett a kulcsszó
A gyors bérfelzárkózás az előző kormányok gazdaságpolitikájának egyik meghatározó eleme volt. Szalai Piroska, a Fidesz országgyűlési képviselője és korábbi miniszterelnöki főtanácsadó többször is hangsúlyozta, hogy 2010 és 2025 között mintegy 85-90 százalékkal emelkedett a magyar keresetek vásárlóereje.
Szalai Piroska szerint a bruttó és nettó átlagkeresetek másfél évtized alatt nagyjából három és félszeresükre nőttek, a magyar bérek pedig az európai összehasonlításban is gyorsan emelkedők közé tartoztak. A szakértő a minimálbér és a garantált bérminimum emelésének, valamint a foglalkoztatás bővülésének is jelentős szerepet tulajdonított a felzárkózásban.
A 2027-es költségvetés azonban már más gazdasági szemléletben készült és más perspektivát is vázol fel azzal, hogy mindent alárendel az euró bevezetésének - hívták fel a szakértők a figyelmet. Az állami kiadások visszafogása mellett a kormány célzott ágazati béremelésekkel számol, miközben az általános bérkiáramlás gyorsítása helyett a költségvetési egyensúly javítása kerülhet előtérbe.
Ennek gazdaságpolitikai indokait Kármán András pénzügyminiszter szeptemberben, a közgazdász vándorgyűlésen ismertette, ahogy korábban megírtuk. Arra figyelmeztetett, hogy Magyarországon a bérek növekedése tartósan elszakadt a termelékenység javulásától. A pénzügyminiszter adatai szerint 2010 óta a vállalatok reálbérköltségei 40 százalékkal emelkedtek, miközben a termelékenység mindössze 19 százalékkal javult. A különbség az utóbbi években is jelentős maradt, 2022 és 2026 között a reálbérköltségek 16 százalékkal nőttek, a termelékenység viszont 3 százalékkal sem emelkedett.
A bérpolitikai fordulatot a 2027-es költségvetés számai is világosan jelzik. A kormány saját előrejelzése szerint a bruttó átlagkeresetek növekedése a 2026-ra várt 9,2 százalékról 2027-ben 5,6 százalékra lassulhat. Az egyszeri hatások kiszűrésével mérsékeltebb, 7,9-ről 6,8 százalékra történő lassulás látszik, a versenyszférában azonban így is 7,7-ről 6,1 százalékra csökkenhet a keresetek növekedési üteme. A költségvetés ráadásul a foglalkoztatás bővülésével sem számol, 2027-re mind a versenyszférában, mind a közszférában stagnálást jelez előre. Ebből jól látszik, erős ellentmondás van és lesz a munkavállalók elképzelései és a kormány gazdasági prognózisa között, ennek elfeloldása nem lesz egyszerű, és könnyen választói szavazatokba kerülhet.
Hogyan javulhat a termelékenység, erre nincsenek válaszok
A tartós bérfelzárkózás feltétele tehát a termelékenység javulása. A KSH adatai szerint a mikro-, kis- és középvállalkozás kb. 2,2 millió embernek, a vállalkozásoknál foglalkoztatottak csaknem kétharmadának adtak munkát. Miközben azonban a foglalkoztatás meghatározó részét biztosították, a vállalkozások által előállított hozzáadott értéknek csupán 41 százalékát termelték meg. Egy foglalkoztatottra jutó hozzáadott értékük mindössze 37 százaléka volt a nagyvállalatokénak.
A magyar bérfelzárkózás egyik legnagyobb akadálya ez. A kisebb vállalkozások jelentős része nem képes olyan többletjövedelmet előállítani, amelyből egyszerre finanszírozhatná a béremeléseket és a termelékenységet javító beruházásokat. Ezzel nehezen feloldható ördögi kör alakul ki, tudniillik a vállalkozások azért nem tudnak érdemben béreket emelni, mert alacsony a termelékenységük, a termelékenységük pedig azért nem javul, mert nincs elegendő forrásuk a szükséges fejlesztésekre. Hitelt nem kapnak, ha mégis, nem nehezn tudják kitermelni.
A problémát az OECD 2026-os magyar országjelentése is kiemelte. A szervezet szerint a magyar kkv-k és a nagyvállalatok közötti termelékenységi különbség nemzetközi összehasonlításban is jelentős, miközben a vállalkozások finanszírozási nehézségei meghaladják az uniós átlagot.
Más megközelítést képvisel Pogátsa Zoltán közgazdász, aki a 2027-es költségvetés kapcsán éppen a béremelések elégtelen mértékét kifogásolta. A KlikkTV októberi műsorában a közszférában tervezett 10-20 százalékos emeléseket is kevésnek nevezte, és arra figyelmeztetett, hogy az oktatásban, egészségügyben és más közszolgáltatásokban ennél lényegesen nagyobb bérrendezésre lenne szükség.
Pogátsa szerint a gazdaság hosszabb távú teljesítményét éppen azoknak a közszolgáltatásoknak és beruházásoknak a fejlesztése alapozhatná meg, amelyekre a költségvetés nem fordít elegendő forrást. A két közgazdasági megközelítés közötti különbség így válik igazán érdekessé. Míg Kármán a bérköltségek és a termelékenység közötti egyensúly helyreállítását hangsúlyozza, Pogátsa szerint a tartós felzárkózáshoz az államnak jelentősebb beruházásokat és egyes területeken nagyobb béremeléseket kellene vállalnia.
A magyarok közel 40 százaléka romló anyagi helyzetre számít
A bérkilátások bizonytalansága a lakosság általános gazdasági várakozásaiban is megjelenik. A Republikon Intézet október 28. és november 2. között, ezer fő telefonos megkérdezésével készült reprezentatív kutatása szerint a magyarok mindössze 38 százaléka számít saját vagy családja anyagi helyzetének javulására a következő egy évben, miközben 37 százalék romlást vár.
A várakozásokat erősen befolyásolja a politikai hovatartozás. A Tisza szavazóinak 60 százaléka javulásra számít, további 27 százalékuk stagnálást vár. Ezzel szemben a Fidesz-KDNP támogatóinak 84 százaléka saját és családja anyagi helyzetének romlását valószínűsíti.
A teljes lakosság óvatos várakozásai ugyanakkor eltérnek a versenyszférában dolgozók reményeitől. A Trenkwalder kutatásában ugyanis a válaszadók 74 százaléka úgy nyilatkozott, hogy jelenlegi munkahelyén maradva is javulhat az anyagi biztonsága 2027-ben. Egy évvel korábban még csak 68 százalékuk volt optimista.
A két kutatás eltérő társadalmi csoportokat és különböző kérdéseket vizsgált, az eredmények ezért nem közvetlenül összehasonlíthatók. Arra azonban rámutatnak, hogy a munkavállalók jelentős része továbbra is bízik a bérrendezésekben, de ezzel egyidőben a társadalom egészében jóval bizonytalanabb a gazdasági kilátásait illetően.