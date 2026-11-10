Minimálbér 2027: már konkrét összegek kerültek az asztalra, mégsem tudtak kezet rázni a felek – egyelőre hétpecsétes titok, mennyit kereshetnek jövőre a magyarok

A VKF keddi ülését követően Zs. Szőke Zoltán, az ÁFEOSZ-COOP elnöke arról beszélt az MTI tudósítójának, hogy nem tart kizártnak egy megállapodást, mivel úgy tűnik, a felek átgondolják eddigi álláspontjaikat. Kiderült, hogy a megbeszélésen a korábban preferált százalékos emelés helyett fix összegű minimálbérről és garantált bérminimumról kezdtek tárgyalni, de ennek összegét egyelőre nem kívánták nyilvánosságra hozni.

Minimálbér 2027: közel a nagy bejelentés, mégsem tudtak kezet rázni a felek – most derült ki, hol tart a béralku

A kormány bizonyos jövedelmi rétegeknél jelentős béremelkedést szeretne látni

A Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) elnöke, Zlati Róbert szintén megerősítette, hogy közeledtek az álláspontok, a szakszervezeti és a munkáltatói oldal is nyitott a kompromisszumok irányába. Közölte, hogy a szakszervezeti oldal testületei megvitatják a kialakult helyzetet, és folytatják az egyeztetést.

Kármán András pénzügyminiszter és a Szociális és Családügyi Minisztérium szintén azt emelte ki egy Facebook-bejegyzésben, hogy az álláspontok jelentősen közeledtek, de egyelőre nem jött létre megállapodás. A kormányzati cél, hogy a minimálbér és garantált bérminimum nettó összege 2027. január 1-jétől jelentős mértékben növekedjen.

A jövő évi minimálbérről szóló tárgyalások október 20-án kezdődtek és jelentős különbség mutatkozott a munkaadói és a munkavállalói oldal elképzelései között. A munkaadói oldal szóvivőjeként a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (MGYOSZ) a bruttó minimálbér és a garantált bérminimum esetében egyaránt 4 százalékos emelést javasolt, míg a MASZSZ 14 százalékos minimálbér-emelést szorgalmazott.

A folyamatok háttere

Az MGYOSZ szerint a bérpályát a tényleges gazdasági teljesítményhez kell igazítani. A szövetség azzal érvel, hogy a 2024-ben megkötött hároméves bérmegállapodás a megvalósultnál lényegesen erőteljesebb gazdasági növekedést feltételezett. Közleményük szerint a GDP 2023 és 2025 között összességében lényegében stagnált, 2026-ban pedig 1,8 százalékos bővülés várható.

A munkaadói érdekképviselet ezért úgy látja, hogy a 2027-re eredetileg előirányzott 14 százalékos minimálbér-emelés gazdasági feltételei nem teljesültek.

Álláspontjuk szerint olyan emelésről kell megállapodni, amelyet a vállalkozások meghatározó többsége tartósan ki tud gazdálkodni, miközben a munkavállalók vásárlóereje is növekszik. A szövetség arra is felhívta a figyelmet, hogy a minimálbér emelése más bérsávokban is korrekciós nyomást idéz elő. Emiatt a vállalatok teljes bérköltsége a közvetlenül érintett dolgozók béremeléséből következő többletnél nagyobb mértékben nőhet.