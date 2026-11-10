Minimálbér 2027: már konkrét összegek kerültek az asztalra, mégsem tudtak kezet rázni a felek – egyelőre hétpecsétes titok, mennyit kereshetnek jövőre a magyarok
A VKF keddi ülését követően Zs. Szőke Zoltán, az ÁFEOSZ-COOP elnöke arról beszélt az MTI tudósítójának, hogy nem tart kizártnak egy megállapodást, mivel úgy tűnik, a felek átgondolják eddigi álláspontjaikat. Kiderült, hogy a megbeszélésen a korábban preferált százalékos emelés helyett fix összegű minimálbérről és garantált bérminimumról kezdtek tárgyalni, de ennek összegét egyelőre nem kívánták nyilvánosságra hozni.
A kormány bizonyos jövedelmi rétegeknél jelentős béremelkedést szeretne látni
A Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) elnöke, Zlati Róbert szintén megerősítette, hogy közeledtek az álláspontok, a szakszervezeti és a munkáltatói oldal is nyitott a kompromisszumok irányába. Közölte, hogy a szakszervezeti oldal testületei megvitatják a kialakult helyzetet, és folytatják az egyeztetést.
Kármán András pénzügyminiszter és a Szociális és Családügyi Minisztérium szintén azt emelte ki egy Facebook-bejegyzésben, hogy az álláspontok jelentősen közeledtek, de egyelőre nem jött létre megállapodás. A kormányzati cél, hogy a minimálbér és garantált bérminimum nettó összege 2027. január 1-jétől jelentős mértékben növekedjen.
A jövő évi minimálbérről szóló tárgyalások október 20-án kezdődtek és jelentős különbség mutatkozott a munkaadói és a munkavállalói oldal elképzelései között. A munkaadói oldal szóvivőjeként a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (MGYOSZ) a bruttó minimálbér és a garantált bérminimum esetében egyaránt 4 százalékos emelést javasolt, míg a MASZSZ 14 százalékos minimálbér-emelést szorgalmazott.
A folyamatok háttere
Az MGYOSZ szerint a bérpályát a tényleges gazdasági teljesítményhez kell igazítani. A szövetség azzal érvel, hogy a 2024-ben megkötött hároméves bérmegállapodás a megvalósultnál lényegesen erőteljesebb gazdasági növekedést feltételezett. Közleményük szerint a GDP 2023 és 2025 között összességében lényegében stagnált, 2026-ban pedig 1,8 százalékos bővülés várható.
A munkaadói érdekképviselet ezért úgy látja, hogy a 2027-re eredetileg előirányzott 14 százalékos minimálbér-emelés gazdasági feltételei nem teljesültek.
Álláspontjuk szerint olyan emelésről kell megállapodni, amelyet a vállalkozások meghatározó többsége tartósan ki tud gazdálkodni, miközben a munkavállalók vásárlóereje is növekszik. A szövetség arra is felhívta a figyelmet, hogy a minimálbér emelése más bérsávokban is korrekciós nyomást idéz elő. Emiatt a vállalatok teljes bérköltsége a közvetlenül érintett dolgozók béremeléséből következő többletnél nagyobb mértékben nőhet.
Az MGYOSZ ugyanakkor támogatja a személyi jövedelemadó tervezett csökkentését. Értékelésük szerint ez a mediánbér alatti kereseti sávban a munkáltatói költségek további emelése nélkül növelheti a dolgozók nettó jövedelmét. Számításuk szerint a 4 százalékos bruttó béremelés az adócsökkentéssel együtt akár 13 százalékos nettó jövedelemnövekedést is eredményezhet a minimálbéren foglalkoztatottaknál. A munkaadói szövetség az 1,8 százalékos inflációs adatból és az idei évre várt, ugyancsak 1,8 százalékos GDP-növekedésből kiindulva úgy számol, hogy javaslatuk a gazdasági bővülést enyhén meghaladó reálbér-emelkedést tenne lehetővé.
Ennyi lehet a minimálbér 2027-ben
Ugyanakkor nagyjából már sejthető így is, hogy mennyi lesz jövőre a minimálbér összege. A kormányfő és Kármán András pénzügyminiszter is beszélt arról, hogy a kormány visszahozza az adójóváírás intézményét a minimálbér kétszerese, 680 ezer forintos összegig. Alapos a gyanú, hogy ez nem egyszerű elszólás, márpedig ez egyet jelentene azzal, hogy
a minimálbér bruttó összege 2027. január elsejével 340 ezer forintra emelkedhet, ha abba végül a szakszervezetek és a vállalkozók is belemennek.
Ez nagyságrendileg mintegy 5,3 százalékos emelésnek felelne meg bruttóban, viszont a 9 százalékos szja-kulcs miatt a nettó minimálbér-növekedés 10 százalék fölötti lenne. Összességében pedig az idei 214 ezer forintos nettó minimálbér mintegy 30 ezer forinttal nőhet jövőre, elérve a 244-245 ezer forintot.