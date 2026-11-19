Türelmet kér Viola Árpád, a Budapesti Dr. Manninger Jenő Baleseti Központ – korábbi nevén Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet (OBSI) – főigazgatója, miután az intézmény intenzív osztályán tizenhárom ápoló nyújtotta be a felmondását. Azután léptek, hogy kiderült: más intézményben ugyanezért a munkáért bruttó 180-260 ezer forinttal több bér jár.

Hegedűs Zsolt szerint a szakdolgozói bérrendezés enyhítheti a feszültségeket/Fotó: Hatlaczki Balázs

A főigazgató türelmet kért

A HVG megkeresésére Viola Árpád azt közölte, szeptember óta foglalkoznak az intenzív és szubintenzív osztályon dolgozó ápolók béremelési igényével.

„Az igényt megvizsgáltuk, és az intézményünk intenzív jellegű osztályain tapasztalható munkaterhelés és egyes budapesti intézményekben alkalmazott, emelt díjazás alapján egyetértünk az emelés szükségességével”.

Noha a főigazgató korábban ígéretet tett arra, hogy az intézmény a bérigény teljesítése érdekében megvizsgálja a lehetőségeket, türelmet kért az ágazati bérrendezés mértékének hivatalos bejelentéséig.

Hegedűs Zsolt szerint a szakdolgozói bérrendezés enyhítheti a feszültségeket

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a felmondások hírére korábban hasonló módon reagált. Közösségi oldalán azt írta, bízik abban, hogy a kormány jövőre tervezett szakdolgozói bérrendezése enyhítheti a bérfeszültségeket.

„Az új bértáblában a munkakörhöz szükséges végzettség és az elismert gyakorlati idő határozza meg a táblázati alapbért. Így azonos besorolásnál minden kórházban ugyanaz az összeg a kiindulópont, és a szakdolgozók előre láthatják, mikor léphetnek a következő fokozatba”

– közölte, hozzátéve, hogy átlagosan 15 százalékkal emelkednek a bérek.

A kórházak ettől függetlenül külön keretből adhatnak többletjuttatást többek között a kiemelt vagy különösen nagy terhelésű osztályokon végzett munkáért.

Az extrém munkaterhelés állhat a háttérben

Az ügyben a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke, Balogh Zoltán is megszólalt az Inforádiónak. Szerinte a szakdolgozók távozásának egyik legfőbb oka a jelentős munkaterhelés, amely az intenzív osztályokon az elmúlt években extrém mértékben növekedett. Emellett a bérek elmaradása is komoly feszültséget okoz. Balogh Zoltán felidézte, hogy az egészségügyi ágazatban legutóbb 2024. március 1-jén volt béremelés, és bár az azóta eltelt időszakban többször is elhangzottak ígéretek újabb emelésekről, ezek nem valósultak meg.

A kamarai elnök szerint a mostani felmondásokhoz vezető folyamat nem az elmúlt napokban kezdődött, hanem már hónapokkal korábban elindult.

A sajtóhírek szerint az ápolók más kórházakból származó bérjegyzékeket is összegyűjtöttek, és ezek alapján azt tapasztalták, hogy az intenzív osztályokon dolgozó ápolók bruttó fizetése havi 180-260 ezer forinttal magasabb lehet más intézményekben. A bérkülönbségek értelmezésénél azonban fontos különválasztani az alapilletményt és a különböző pótlékokból, illetve többletmunkából származó jövedelmeket – mondta Balogh Zoltán.