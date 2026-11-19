„Nem az elmúlt napokban kezdődött” – hónapok óta gyűlhetett a feszültség a bérek és a terhelés miatt a Baleseti Központban, a MOK szerint a bérfejlesztések ütemezésén csúszik el minden
Türelmet kér Viola Árpád, a Budapesti Dr. Manninger Jenő Baleseti Központ – korábbi nevén Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet (OBSI) – főigazgatója, miután az intézmény intenzív osztályán tizenhárom ápoló nyújtotta be a felmondását. Azután léptek, hogy kiderült: más intézményben ugyanezért a munkáért bruttó 180-260 ezer forinttal több bér jár.
A főigazgató türelmet kért
A HVG megkeresésére Viola Árpád azt közölte, szeptember óta foglalkoznak az intenzív és szubintenzív osztályon dolgozó ápolók béremelési igényével.
„Az igényt megvizsgáltuk, és az intézményünk intenzív jellegű osztályain tapasztalható munkaterhelés és egyes budapesti intézményekben alkalmazott, emelt díjazás alapján egyetértünk az emelés szükségességével”.
Noha a főigazgató korábban ígéretet tett arra, hogy az intézmény a bérigény teljesítése érdekében megvizsgálja a lehetőségeket, türelmet kért az ágazati bérrendezés mértékének hivatalos bejelentéséig.
Hegedűs Zsolt szerint a szakdolgozói bérrendezés enyhítheti a feszültségeket
Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a felmondások hírére korábban hasonló módon reagált. Közösségi oldalán azt írta, bízik abban, hogy a kormány jövőre tervezett szakdolgozói bérrendezése enyhítheti a bérfeszültségeket.
„Az új bértáblában a munkakörhöz szükséges végzettség és az elismert gyakorlati idő határozza meg a táblázati alapbért. Így azonos besorolásnál minden kórházban ugyanaz az összeg a kiindulópont, és a szakdolgozók előre láthatják, mikor léphetnek a következő fokozatba”
– közölte, hozzátéve, hogy átlagosan 15 százalékkal emelkednek a bérek.
A kórházak ettől függetlenül külön keretből adhatnak többletjuttatást többek között a kiemelt vagy különösen nagy terhelésű osztályokon végzett munkáért.
Az extrém munkaterhelés állhat a háttérben
Az ügyben a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke, Balogh Zoltán is megszólalt az Inforádiónak. Szerinte a szakdolgozók távozásának egyik legfőbb oka a jelentős munkaterhelés, amely az intenzív osztályokon az elmúlt években extrém mértékben növekedett. Emellett a bérek elmaradása is komoly feszültséget okoz. Balogh Zoltán felidézte, hogy az egészségügyi ágazatban legutóbb 2024. március 1-jén volt béremelés, és bár az azóta eltelt időszakban többször is elhangzottak ígéretek újabb emelésekről, ezek nem valósultak meg.
A kamarai elnök szerint a mostani felmondásokhoz vezető folyamat nem az elmúlt napokban kezdődött, hanem már hónapokkal korábban elindult.
A sajtóhírek szerint az ápolók más kórházakból származó bérjegyzékeket is összegyűjtöttek, és ezek alapján azt tapasztalták, hogy az intenzív osztályokon dolgozó ápolók bruttó fizetése havi 180-260 ezer forinttal magasabb lehet más intézményekben. A bérkülönbségek értelmezésénél azonban fontos különválasztani az alapilletményt és a különböző pótlékokból, illetve többletmunkából származó jövedelmeket – mondta Balogh Zoltán.
Az alapilletmény az egészségügyi dolgozók végzettsége és besorolása alapján meghatározott összeghez igazodik. Az alapilletményen felül ugyanakkor a túlórák, az ügyeletek és a műszakpótlékok is jelentősen befolyásolják a fizetést. Így előfordulhat, hogy két intézményben az alapbér még azonos, a többletmunkáért járó juttatások között azonban már jelentős eltérés mutatkozik.
Néhány tízezerből százezer forintos eltérés is kialakulhat
Az alapilletményben egy 10-15 százalékos különbség pedig tovább növelheti a végső jövedelmek közötti szakadékot. Balogh Zoltán szerint emiatt akár néhány tízezer forintos alapbérkülönbségből is több százezer forintos eltérés alakulhat ki a havi keresetekben.
A kamarai elnök szerint a túlterheltség szintén hozzájárul az intézmények közötti bérkülönbségek kialakulásához. Budapesten ráadásul könnyebb másik egészségügyi munkahelyet találni, mint a vidéki nagyvárosokban, mivel a fővárosban több, hasonló profilú intézmény működik egymás közelében. A szakdolgozók munkahelyváltásával egyre több információ kerül napvilágra az egyes kórházak bérezési gyakorlata közötti eltérésekről. Balogh Zoltán hangsúlyozta, hogy az Országos Baleseti Intézetben kialakult helyzet ebből a szempontból nem tekinthető egyedinek.
A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara 2024 óta több alkalommal kezdeményezte egy egységes bértáblarendszer kialakítását, amely mérsékelhetné az intézmények közötti indokolatlan különbségeket.
A jelenlegi rendszer a kamarai elnök szerint kóros és káros folyamatokat eredményez. A kórházak ugyanis egymással versenyeznek a szakdolgozókért, miközben az intenzív osztályokon a munkaterhelés jelentősen nőtt.
A Baleseti Központban kialakult helyzet közben az intézményvezetés számára is komoly kihívást jelent. A tizenhárom intenzív terápiás szakápoló távozásával ugyanis a közvetlen betegellátásban dolgozók csaknem fele eshet ki az osztályról. Balogh Zoltán szerint a betegellátás színvonalának fenntartása ilyen jelentős létszámcsökkenés mellett komoly feladat, különösen azért, mert a magyarországi kórházak és osztályok eleve közel vannak a jogszabályban előírt minimumlétszámhoz.
A kamarai elnök szerint ilyen helyzetben válságmenedzsmentre van szükség, amelynek részeként más osztályokról azonos vagy hasonló végzettségű szakdolgozókat is bevonhatnak a betegellátásba. Ugyanakkor szerinte elsősorban a hasonló helyzetek kialakulását kellene megelőzni: amikor egy osztályon érzékelhetővé válik az elégedetlenség, a vezetésnek mindent meg kellene tennie a probléma rendezéséért.
A MOK szerint is kiemelten fontos a szakdolgozók béremelése
A Világgazdaság megkeresésére a Magyar Orvosi Kamara elmondta, hogy mindig is kiemelkedően fontosnak tartották és tartják az egészségügyi szakdolgozók bérfejlesztését, hiszen az orvosok és szakdolgozók közösen, egy csapatban dolgoznak. A bérfejlesztéseknek egymás mellett, párhuzamosan és nem időben eltolva kellene megvalósulniuk.