Hivatalosan is aláírták csütörtök délután a 2027-es minimálbérről és garantált bérminimumról szóló megállapodást.

A munkaadók, a munkavállalók és a Tisza-kormány képviselői véglegesítették a jövő évi bérekről szóló egyezséget / Fotó: Mirkó István / MW

A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) tagjai november 19-én jutottak egyezségre a jövő évi béremelés mértékéről, amelyet most az aláírásukkal is megerősítettek. A múlt héten bejelentett megállapodás értelmében 2027. január 1-jétől

a minimálbér 7,5 százalékkal, bruttó 347 ezer forintra,

a garantált bérminimum 6,1 százalékkal, bruttó 396 ezer forintra emelkedik.

A munkavállalók ennél is nagyobb növekedést tapasztalhatnak a nettó keresetükben, amennyiben életbe lép a kormány által tervezett adójóváírás. Az egyéb személyi jövedelemadó-kedvezményre nem jogosult dolgozók esetében a minimálbér nettó összege 17,2 százalékkal, közel 37 ezer forinttal, a garantált bérminimumé pedig 13,3 százalékkal, mintegy 33 ezer forinttal növekedhet havonta. A Tisza-kormány a korábbi hároméves bérmegállapodás felülvizsgálata során a megváltozott gazdasági körülményekre, valamint a vállalkozások teherviselő képességére is tekintettel volt. Az eredeti egyezségben szereplő emelési pályától így eltérnek a jövő évi számok.

Reagált Kármán András

„Több tízezer forinttal nagyobb összeg maradhat minden hónapban az alacsonyabb jövedelmű honfitársainknál, ami valódi, érzékelhető javulást jelent majd az anyagi helyzetükben", kommentálta a megállapodást a pénzügyminiszter a közösségi oldalán. – Jövőre éppen azoknak a nettó keresete emelkedhet a legnagyobb mértékben, akik minimálbért keresnek, hangsúlyozta Kármán András.

Mit nyer ezzel a magyar gazdaság? – teszi fel a kérdést.

„Több pénz marad a magyar embereknél, ami élénkíti a belső keresletet, így kedvez a magyar kis- és középvállalkozásoknak is.

A munkajövedelmet terhelő alacsonyabb adótól vonzóbbá válhat a munkavállalás, akár részmunkaidőben is. Különösen azok számára, akik élethelyzetükből adódóan nehezebben tudnak elhelyezkedni, így például a kisgyermeket nevelő szülőknek, az idősebb korosztályoknak vagy a megváltozott munkaképességű embereknek.

Az adójóváírással a minimálbért keresők nettó bevételei jelentős mértékben növekednek, miközben a bruttó bérek kisebb emelkedése nem terheli túl a munkaadókat sem. Ez biztosítja az árak stabilitását és munkahelyek megőrzését."

Minimálbér 2027: a vállalhatóság határáig mentek el a magyar cégek

A megállapodás korántsem született meg könnyen. Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) főtitkára a Világgazdaságnak adott múlt heti interjújában arról beszélt, hogy a tárgyalások kezdetén jelentős különbség volt a munkaadók és a munkavállalók álláspontja között, amelyet végül komoly kompromisszumok árán sikerült áthidalni.

Mi szerintem egy picit a falon túl is mentünk

– fogalmazott a főtitkár, aki szerint ugyanakkor a munkáltatói oldal egységesen támogatta az egyezséget. A vállalkozások szempontjából a következő év egyik legfontosabb kérdése, hogy teljesülnek-e a gazdasági növekedésre vonatkozó várakozások. A megállapodás ugyanis arra épül, hogy 2027-ben már érdemi élénkülés következik be a magyar gazdaságban. Perlusz László szerint a 2,5 százalék körüli GDP-növekedés már érezhető javulást hozhatna a cégek működési feltételeiben, ellenkező esetben azonban komoly nehézségekbe ütközhetnek a vállalkozások.