Váratlanul hozzányúlt az uniós pénzekhez a Tisza-kormány, durván megvágta az egyik legnagyobb alapot: új pályázatokat írhatnak ki?

A KEHOP Plusz teljes uniós kerete 3,32 milliárd euróról 2,96 milliárd euróra mérséklődik, ami mintegy 130 milliárd forintos csökkentésnek felel meg – írja a Portfolio.hu a Magyar Közlönyben már megjelent kormányhatározat alapján. A módosítás az egyik fontos uniós finanszírozású magyar fejlesztési programot érinti, amelynek forrásaiból környezetvédelmi, energetikai és vízgazdálkodási beruházásokat lehet megvalósítani.

A kormány az RRF-be sorolt át több, eddig a KEHOP Pluszban futó beruházás (illusztráció)

Fotó: Hans Lucas via AFP

Az RRF-be került több beruházás

A források átrendezésének egyik oka, hogy a kormány több, korábban más finanszírozásból megvalósuló beruházást az uniós helyreállítási alapba (RRF) sorolt át. A módosított magyar helyreállítási tervben például a Kvassay szivattyútelep második üteme már RRF-finanszírozású projektként szerepel, noha eredetileg a KEHOP Pluszból finanszírozták volna.

A beruházás a Duna-parti szívómű, a négy propelleres szivattyú

mechanikai és elektromos berendezéseinek,

a nagyfeszültségű energiaellátásnak, valamint

a vezérlőrendszernek a kiépítését és üzembe helyezését foglalja magában.

A helyreállítási terv a projekt kapcsán kifejezetten rögzíti a KEHOP Pluszból történő átforgatást.

A finanszírozási váltásra azért volt szükség, mert az uniós helyreállítási alapból lehívható pénzek feltételeként vállalt projekteket és reformokat augusztus 31-ig kellett teljesíteni. A kormány ennek érdekében több olyan beruházást is átvett az RRF-be, amelyek korábban hazai költségvetési vagy más uniós forrásból valósultak volna meg. A kormány július 31-i tájékoztatása szerint összesen mintegy 300 milliárd forint értékben csoportosítottak át ilyen projekteket.

Az átsorolás azonban nem feltétlenül érinti egy-egy beruházás valamennyi elemét. A Békéscsaba–Lőkösháza vasútvonal esetében például az ETCS L2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése továbbra is az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz (IKOP Plusz) Európai Regionális Fejlesztési Alapjának forrásaiból valósulhat meg. Ennek oka, hogy a fejlesztés az RRF-ben meghatározott, 2026. augusztus 31-i határidőig értelemszerűen nem fejezhető be. Vagyis egyetlen nagyberuházáson belül is több finanszírozási forrás működhet párhuzamosan.