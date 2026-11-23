A beruházások volumene 2026 harmadik negyedévében11,4 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest, miközben az előző negyedévhez viszonyítva is 2,8 százalékos visszaesést regisztráltak a szezonálisan kiigazított adatok szerint. A beruházási teljesítmény tehát éves és negyedéves összevetésben egyaránt romlott – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) hétfő reggel közzétett gyorstájékoztatójából.

Az energiaipar növekvő beruházási aktivitása mérsékelte a visszaesést, de nem tudta ellensúlyozni a többi terület gyengélkedését / Fotó: Kallus György

A szezonálisan kiigazított adatok alapján éves összevetésben 10,2 százalékos volt a csökkenés, ami azt mutatja, hogy a magyar gazdaság egyik legfontosabb növekedési tényezője továbbra sem talál magára. A friss adatokból három különösen fontos folyamat rajzolódik ki:

A feldolgozóipar beruházásai húzták lefelé a teljes nemzetgazdasági teljesítményt.

A vállalkozások és a költségvetési szervezetek beruházásai egyaránt csökkentek, miközben a háztartások fejlesztései növekedtek.

Az energiaipar növekvő beruházási aktivitása mérsékelte a visszaesést, de nem tudta ellensúlyozni a többi terület gyengélkedését.

Évek óta nem talál magára a magyar beruházási piac

A KSH idősora alapján a beruházások visszaesése nem új jelenség. A 2023-as 6,6 százalékos csökkenést 2024-ben 11,6 százalékos zuhanás követte, majd 2025-ben további 4,3 százalékkal mérséklődött a beruházások volumene. A kedvezőtlen tendencia 2026-ban is folytatódott. Az első negyedévben még csak 0,5 százalékkal maradt el a beruházások teljesítménye az egy évvel korábbitól, a második negyedévben azonban már 9,1 százalékos, a harmadikban pedig 11,4 százalékos visszaesést mértek.

Az év első kilenc hónapjában összességében 7,5 százalékkal csökkent a beruházások volumene 2025 azonos időszakához képest.

Még kedvezőtlenebb képet mutat a hosszabb távú összehasonlítás: a szezonálisan kiigazított adatok szerint a beruházások teljesítménye már több mint negyedével marad el a 2021-es negyedévek átlagától. Ez azért jelent problémát, mert a beruházások tartós visszaesése nemcsak a jelenlegi gazdasági növekedést fékezi, hanem a következő évek termelési kapacitásainak bővülését is korlátozhatja.