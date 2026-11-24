Hiába érdeklődnek Ózd iránt a befektetők, ha nem áll rendelkezésre a megfelelő villamosenergia-infrastruktúra. Janiczak Dávid Facebook bejegyzésben számolt be arról, hogy négy munkahelyteremtő beruházás is érkezhetne a településre, azonban ehhez 36,2 MVA kapacitásra lenne szükség, miközben jelenleg mindössze 0,6 MVA áll rendelkezésre.

A fejletlen energetikai infrastruktúra miatt maradnak el a beruházások Ózdon / Fotó: NurPhoto via AFP

A Nemzeti Befektetési Ügynökségen (HIPA) keresztül folyamatosan érkeznek a megkeresések, illetve a település az elmúlt években számos lehetőségre is jelentkezett, de egyik sem valósult meg.

A fejletlen energetikai infrastruktúra miatt maradnak el a beruházások Ózdon

A polgármester arról is beszámolt, hogy a probléma nem újkeletű. Elmondása szerint már évekkel ezelőtt elkezdett dolgozni a kapacitás bővítésén, de mindig falakba ütközött, így 2025 elején nyilvánosan hívta fel a figyelmet arra, hogy elektromos hálózat kapacitása az egyik legnagyobb akadálya lehet az ózdi gazdaságfejlesztésnek.

Hiába keresnek bennünket befektetők, hiába szeretnének új gyárakat, munkahelyeket létrehozni, ha az alapvető infrastruktúra nem áll rendelkezésre

− írta Janiczak David, majd hozzátette, hogy azóta nem történt érdemi előrelépés.

Nehézséget jelent az is, hogy az áramszolgáltató szóbeli tájékoztatása szerint egy mindössze 2 MVA teljesítményű bővítés megvalósítása körülbelül 160 millió forintba kerülne, és legkorábban 2029-re valósulhatna meg. A település vezetője hangsúlyozza, hogy ez nem egyszerűen önkormányzati feladat, egy ilyen léptékű fejlesztéshez állami szerepvállalásra van szükség. Úgy véli, a térség felzárkóztatásához szükséges alapfeltételeket meg kell teremteni, különben a beruházások és velük együtt a munkahelyek is más településeken valósulnak meg. A polgármester bejegyzése végén rámutatott, hogy Ózdnak nem az a legnagyobb problémája, hogy ne lenne érdeklődés a város iránt, hanem az, hogy amikor munkahelyteremtő beruházások érkeznének, nincs mögöttük elegendő infrastruktúra.