Mélyponton a magyar beruházások: az elemzők szerint jövőre is nehéz lesz talpra állni
Tovább mélyült a magyarországi beruházások visszaesése a harmadik negyedévben, és az elemzők szerint a következő hónapokban sem várható érdemi javulás. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) hétfőn közzétett adatai alapján a beruházások volumene a nyers adatok szerint 11,4 százalékkal, a szezonálisan kiigazított adatok alapján pedig 10,2 százalékkal csökkent éves összevetésben. A kedvezőtlen teljesítményhez elsősorban a feldolgozóipari nagyberuházások kifutása és az állami fejlesztések visszaesése járult hozzá.
A magyar gazdaság hosszabb távú növekedését is veszélyezteti a beruházások visszaesése
Németh Dávid, a K&H vezető elemzője elmondta, hogy a gyenge adatok elsősorban a korábbi nagy ipari projektek lezárásával és a költségvetési beruházások visszafogásával magyarázhatók. A szakember szerint számos kis- és középvállalkozás várja az uniós támogatásokból finanszírozott pályázatok meghirdetését, ezek azonban várhatóan csak 2027-ben indulnak el. Az állami fejlesztések újraindulása szintén jövőre várható.
Németh Dávid ezért a következő negyedévekben is gyenge beruházási teljesítményre számít, érdemi növekedés szerinte legkorábban 2027 második felében következhet be.
Virovácz Péter, az ING Bank vezető közgazdásza különösen kedvezőtlennek nevezte, hogy a vállalati és a költségvetési beruházások egyaránt csökkentek. A visszaeséshez a legnagyobb mértékben a feldolgozóipar járult hozzá, de az állami fejlesztések területén tapasztalható kivárás is akadályozza a kilábalást. Az ING Bank vezető közgazdásza az idei év egészére még csökkenő beruházási volumennel számol, 2027-ben azonban már 1–2 százalékos növekedést is elképzelhetőnek tart.
A több éve tartó beruházási visszaesés ugyanis már nemcsak az aktuális GDP-növekedést fékezi, hanem a magyar gazdaság későbbi növekedési lehetőségeit is rontja. A közgazdász szerint ezért kulcsfontosságú lenne a kiszámíthatóbb és stabilabb gazdaságpolitikai környezet megteremtése.
Ez lehet az egyik feltétele annak, hogy a beruházások kimozduljanak a „tetszhalott” állapotból – fogalmazott Virovácz Péter.
Leálltak a nagy ipari fejlesztések, egyelőre nincs utánpótlás
Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza szintén arra számít, hogy a következő néhány negyedév beruházási adatai kedvezőtlenek maradnak. Az uniós forrásokhoz való hozzáférés javulása lendületet adhat az állami fejlesztéseknek, a feldolgozóipar kilátásai azonban továbbra is bizonytalanok.
A szakember szerint az ágazat visszaesésében meghatározó szerepet játszik, hogy több jelentős autóipari beruházás, köztük
- a BMW
- és a Mercedes
fejlesztései lezárultak, helyükre azonban nem érkeztek hasonló nagyságrendű új projektek. A vállalatok beruházási hajlandóságát a gyenge kereslet is visszafogja, emellett több cég vélhetően az uniós támogatások elérhetővé válására vár a fejlesztések megkezdésével.
Regős Gábor is arra figyelmeztetett, hogy a beruházások elmaradása a gazdaság teljesítményét hosszabb távon is visszavetheti.
A most elhalasztott vagy meg nem valósuló fejlesztések következménye később alacsonyabb termelési kapacitásban és gyengébb hatékonyságban jelentkezhet.
A kedvezőtlen beruházási adatok között ugyanakkor pozitív fejlemény is akad. Regős Gábor a KSH számaira hivatkozva kiemelte, hogy a vállalkozások és a költségvetési szervezetek beruházásainak csökkenésével szemben a lakossági fejlesztések volumene emelkedett.
A növekedés elsősorban a Tisza-kormány által leállított Otthon Start programnak volt köszönhető, amely érezhető lendületet adott az építkezéseknek.