Tovább mélyült a magyarországi beruházások visszaesése a harmadik negyedévben, és az elemzők szerint a következő hónapokban sem várható érdemi javulás. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) hétfőn közzétett adatai alapján a beruházások volumene a nyers adatok szerint 11,4 százalékkal, a szezonálisan kiigazított adatok alapján pedig 10,2 százalékkal csökkent éves összevetésben. A kedvezőtlen teljesítményhez elsősorban a feldolgozóipari nagyberuházások kifutása és az állami fejlesztések visszaesése járult hozzá.

Virovácz Péter, az ING Bank vezető közgazdásza különösen kedvezőtlennek nevezte, hogy a vállalati és a költségvetési beruházások egyaránt csökkentek. / Fotó: autogyar.hu

A magyar gazdaság hosszabb távú növekedését is veszélyezteti a beruházások visszaesése

Németh Dávid, a K&H vezető elemzője elmondta, hogy a gyenge adatok elsősorban a korábbi nagy ipari projektek lezárásával és a költségvetési beruházások visszafogásával magyarázhatók. A szakember szerint számos kis- és középvállalkozás várja az uniós támogatásokból finanszírozott pályázatok meghirdetését, ezek azonban várhatóan csak 2027-ben indulnak el. Az állami fejlesztések újraindulása szintén jövőre várható.

Németh Dávid ezért a következő negyedévekben is gyenge beruházási teljesítményre számít, érdemi növekedés szerinte legkorábban 2027 második felében következhet be.

Virovácz Péter, az ING Bank vezető közgazdásza különösen kedvezőtlennek nevezte, hogy a vállalati és a költségvetési beruházások egyaránt csökkentek. A visszaeséshez a legnagyobb mértékben a feldolgozóipar járult hozzá, de az állami fejlesztések területén tapasztalható kivárás is akadályozza a kilábalást. Az ING Bank vezető közgazdásza az idei év egészére még csökkenő beruházási volumennel számol, 2027-ben azonban már 1–2 százalékos növekedést is elképzelhetőnek tart.

A több éve tartó beruházási visszaesés ugyanis már nemcsak az aktuális GDP-növekedést fékezi, hanem a magyar gazdaság későbbi növekedési lehetőségeit is rontja. A közgazdász szerint ezért kulcsfontosságú lenne a kiszámíthatóbb és stabilabb gazdaságpolitikai környezet megteremtése.

Ez lehet az egyik feltétele annak, hogy a beruházások kimozduljanak a „tetszhalott” állapotból – fogalmazott Virovácz Péter.