Hatalmas béremelés jöhet a magyar egészségügyben, de máris kitört a vita: súlyos igazságtalanságokra figyelmeztet a kamara

Szakdolgozói visszajelzések alapján belső bérfeszültséget teremthet az egészségügyi tárca szakdolgozókra vonatkozó új bértábla-tervezete, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) elnöke szerint pedig a tervezetről nem zajlott érdemi egyeztetés az érintett szervezetekkel.

Belső bérfeszültség alakulhat ki az egészségügyben/Fotó: PSG.G2

Ez a (bér)rendszer-összecsúszás egyáltalán nem motiváló

Az Egészségügyi Minisztérium múlt héten tette közzé a szakdolgozói bértábla tervezetét, amely a tárca szerint a végzettséget és a szakmai tapasztalatot is figyelembe veszi. A kormányzat által az egészségügyi ágazatnak bejelentett 510 milliárd forintos többletforrás legnagyobb tétele – csaknem 192 milliárd forint – a szakdolgozói bérrendezésre jutna, amely 123 500 dolgozót érinthet.

A tervezet szerint a szakdolgozók alapbére átlagosan 15 százalékkal emelkedhet, a személyi jövedelemadó csökkentésének hatásával együtt pedig nettó jövedelmük átlagosan 17 százalékkal nőhet.

A bérrendezés az alapellátásban, a járóbeteg-szakellátásban és a fekvőbeteg-ellátásban dolgozó egészségügyi szakdolgozók mellett az intézmények működését biztosító munkatársakra, köztük műszaki szakemberekre, szerelőkre, adminisztrátorokra és informatikusokra is kiterjed.

Balogh Zoltán, a MESZK elnöke szerint a béremelés önmagában örömteli, hiszen több mint két és fél éve nem történt ilyen. „A bérrendezés nagyon jó dolog, ha az olyan mértékű, ami tényleg a kormányzat által is kommunikált igazságosságot, motivációt és megbecsülést tükrözi” – fogalmazott.

A kamara elnöke szerint 7,5 százalék lesz a legalacsonyabb emelési mérték. A bértábla belső aránytalanságaira felhívva a figyelmet azt mondta, a minisztérium tájékoztatása alapján előfordulhat, hogy a leginkább terhelt területen dolgozó intenzíves szakápoló 45 ezer forintos emelést kap, miközben egy képesítés nélküli kisegítő munkavállaló bére több mint 60 százalékkal nőhet. Így a két dolgozó fizetése közötti különbség mindössze 100 ezer forint lehet. „Ez a (bér)rendszer-összecsúszás egyáltalán nem motiváló” – mutatott rá Balogh Zoltán.