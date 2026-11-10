Hatalmas béremelés jöhet a magyar egészségügyben, de máris kitört a vita: súlyos igazságtalanságokra figyelmeztet a kamara
Szakdolgozói visszajelzések alapján belső bérfeszültséget teremthet az egészségügyi tárca szakdolgozókra vonatkozó új bértábla-tervezete, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) elnöke szerint pedig a tervezetről nem zajlott érdemi egyeztetés az érintett szervezetekkel.
Ez a (bér)rendszer-összecsúszás egyáltalán nem motiváló
Az Egészségügyi Minisztérium múlt héten tette közzé a szakdolgozói bértábla tervezetét, amely a tárca szerint a végzettséget és a szakmai tapasztalatot is figyelembe veszi. A kormányzat által az egészségügyi ágazatnak bejelentett 510 milliárd forintos többletforrás legnagyobb tétele – csaknem 192 milliárd forint – a szakdolgozói bérrendezésre jutna, amely 123 500 dolgozót érinthet.
A tervezet szerint a szakdolgozók alapbére átlagosan 15 százalékkal emelkedhet, a személyi jövedelemadó csökkentésének hatásával együtt pedig nettó jövedelmük átlagosan 17 százalékkal nőhet.
A bérrendezés az alapellátásban, a járóbeteg-szakellátásban és a fekvőbeteg-ellátásban dolgozó egészségügyi szakdolgozók mellett az intézmények működését biztosító munkatársakra, köztük műszaki szakemberekre, szerelőkre, adminisztrátorokra és informatikusokra is kiterjed.
Balogh Zoltán, a MESZK elnöke szerint a béremelés önmagában örömteli, hiszen több mint két és fél éve nem történt ilyen. „A bérrendezés nagyon jó dolog, ha az olyan mértékű, ami tényleg a kormányzat által is kommunikált igazságosságot, motivációt és megbecsülést tükrözi” – fogalmazott.
A kamara elnöke szerint 7,5 százalék lesz a legalacsonyabb emelési mérték. A bértábla belső aránytalanságaira felhívva a figyelmet azt mondta, a minisztérium tájékoztatása alapján előfordulhat, hogy a leginkább terhelt területen dolgozó intenzíves szakápoló 45 ezer forintos emelést kap, miközben egy képesítés nélküli kisegítő munkavállaló bére több mint 60 százalékkal nőhet. Így a két dolgozó fizetése közötti különbség mindössze 100 ezer forint lehet. „Ez a (bér)rendszer-összecsúszás egyáltalán nem motiváló” – mutatott rá Balogh Zoltán.
Kiszámítható és tervezhető bérrendszerre lenne szükség
A kamara elnöke kiemelte: a legmagasabb szinten képzett – például egyetemi végzettségű, MSc diplomás vagy PhD fokozattal rendelkező – szakdolgozók bérét az egészségügyi tevékenységet végző, de nem orvosi diplomások bértáblájához kellene igazítani. Szerinte a folyamatos munkarendben dolgozók fokozott anyagi elismerése sem maradhat el.
Balogh Zoltán szerint kiszámítható és tervezhető bérrendszer kialakítására lenne szükség, amely hosszú távon átlátható szakmai és anyagi előmenetelt biztosít a szakdolgozók számára. Mint mondta, a kamara elismeri a kormányzat bérrendezésre irányuló szándékát és törekvéseit, a most közzétett bértábla-tervezetet ugyanakkor csak kiindulópontnak tudja tekinteni, amelynek bevezetése előtt további egyeztetésre lenne szükség.
A MESZK elnöke szerint a tárca a tervezet közzététele előtt nem tartott érdemi szakértői egyeztetést az új bértábláról, az érintettek képviselőit egy tájékoztatóra hívta meg.
A MESZK további egyeztetéseket sürget
A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara péntek este közzétett Facebook-bejegyzésében számolt be arról, hogy november 6-án tájékoztatták a szakmai érdekvédelmi és érdekképviseleti szervezeteket a 2027. évi egészségügyi szakdolgozói bérrendezés tervezetéről. A megbeszélésen Balogh Zoltán, a MESZK elnöke több szakmai szempontot is megfogalmazott.
Kiemelten fontosnak nevezte az E fizetési osztályba sorolt szakdolgozók megfelelő bérezését, mivel ez a munkavállalói kör az egészségügyi szakdolgozói társadalom meghatározó részét alkotja. A MESZK jelezte, hogy javaslatokat kíván tenni a többletjuttatások elosztásának szakmai szempontjaira, és elvárja, hogy a szabályok elfogadását érdemi szakmai egyeztetés előzze meg.
A kamara a bértábla-tervezetet egy kiszámíthatóbb előmeneteli rendszer kiindulópontjának tekinti, ugyanakkor szükségesnek tart egy legalább három évre előretekintő, az egészségügyi ágazat valamennyi szereplőjére kiterjedő bérkoncepciót is.
Ahogy arról lapunk is beszámolt, az Egészségügyi Minisztérium közzétette a 2027-re tervezett szakdolgozói bérrendezés részleteit. A kormány az egészségügy számára biztosított 510 milliárd forintos többletforrásból csaknem 192 milliárd forintot fordít erre a célra. Ez a valamennyi ágazatot érintő jövő évi béremelésekre szánt források közel egyharmadát jelenti. Az alapbéremelés átlagosan 15 százalék lesz.
Akár 67 százalékkal is nőhet egyes dolgozók alapbére
A tervezett intézkedés az egészségügy nem orvosi munkaköreiben dolgozókat érinti, és a tárca szerint az eddigi legszélesebb körű béremelés lehet ezen a területen.
Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter szerint a bérrendezés nemcsak a fizetések növeléséről szól, hanem a szakmai előmenetel kiszámíthatóbbá tételéről és a végzettség, valamint a munkában eltöltött idő nagyobb elismeréséről is. A kormány célja, hogy a fiatalok számára vonzóbbá tegye az egészségügyi pályát, a tapasztalt dolgozókat pedig hosszabb távon is az ágazatban tartsa.
A szakdolgozói alapbérek átlagosan 15 százalékkal emelkedhetnek.
A korábbi bérsávok alsó részén keresők esetében ugyanakkor 30-35 százalékos, egyes esetekben pedig ennél is nagyobb növekedés következhet. A minisztérium tájékoztatása szerint minden érintett legalább 7,5 százalékos alapbéremelést kap, függetlenül a jelenlegi fizetésétől és besorolásától.
A béremelés mértékét a korábbi alapbér, a munkakör betöltéséhez szükséges végzettség és az elismert szakmai gyakorlat együttesen határozza meg.
A minisztérium három példával is bemutatta, hogyan alakulhatnak a fizetések:
- Egy 40 éve dolgozó segédápoló havi bruttó alapbére 322 800 forintról 540 200 forintra emelkedhet, ami 67,3 százalékos növekedés.
- Egy belgyógyászati osztályon dolgozó, tízéves gyakorlattal rendelkező ápoló alapbére 500 ezer forintról 626 600 forintra nőhet, ami 25,3 százalékos emelés.
- Egy 32 éves szakmai gyakorlattal rendelkező, mesterfokozatú gyógytornász bruttó alapbére 900 ezer forintról 1 millió 61 500 forintra emelkedhet, ami 17,9 százalékos növekedés.
A tárca számításai szerint a 15 százalékos átlagos alapbéremeléshez a személyi jövedelemadó csökkentésének hatása is társul. A két intézkedés együttesen átlagosan 17 százalékos nettó jövedelemnövekedést eredményezhet. A bérrendezés a Hugonnai Vilma Egészségügyi Program része, amelynek átfogó célja a betegek igényeihez igazodó, hatékonyabban működő és biztonságos egészségügyi ellátás megteremtése.