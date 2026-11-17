Áll a bál a bíróságokon: egyre mélyebb a bérszakadék, a bírák nyílt levélben tiltakoznak a kormány tervei ellen
Csalódásának és tiltakozásának adott hangot a Magyar Bírói Egyesület (MABIE) amiatt, hogy a kormányzat a költségvetési törvényjavaslat kidolgozása során ismét figyelmen kívül hagyta a bírói kar szakmai és érdekképviseleti szerveinek javaslatait – közölte a szervezet a Facebookon megjelent bejegyzésben.
A közleményben hangsúlyozták: az érdemi egyeztetések elmaradása és a tervezett illetményalap-emelés végletesen kettészakítja a bírósági szervezetet. Emlékeztettek arra, hogy a bírák méltó anyagi megbecsüléséért vívott küzdelem hosszú évek óta a MABIE tevékenységének középpontjában áll.
Bíróságok: nincs jó hangulat
Aláhúzták, hogy az egységes bírói illetményrendszerben a 2024 novemberében – a bírói kar többségének tiltakozása ellenére elfogadott – „négyoldalú megállapodás” okozott törésvonalat. Ekkor kerültek ki a Kúria bírái a Kúria elnökének kezdeményezésére az egységes rendszerből, ami a szervezet szerint elindította a bírósági szintek közötti jövedelmi olló drasztikus szétnyílását. Kiemelték: míg a kúriai bírák európai szinten is méltó bérezésben részesültek, addig ez az alsóbb bíróságokon szolgálatot teljesítő bírák esetében nem valósult meg.
A MABIE rámutatott, hogy bár a 2025-re és 2026-ra elfogadott illetményalap-emelés minimális lélegzetvételnyi lehetőséget biztosított az alsóbb bíróságokon dolgozóknak, a 2027-re tervezett emelés is csupán átmeneti gyógyír a bajra, a módosítások pedig nem oldották meg a rendszerszintű problémákat.
Figyelmeztettek arra is, hogy a kormányzat jelenlegi tervei szerint a helyzet 2027-ben tovább romlik, mivel a költségvetési törvényjavaslatban előirányzott „mechanikus” illetményalap-emelés még tovább szélesíti a kúriai és az alsóbb bírósági kollégák jövedelme közötti szakadékot.
Tájékoztatásuk szerint az egyesület még 2026 júniusában megküldte az igazságügyi miniszternek a bírák arányos jövedelmét és az inflációt követő valorizációt biztosító béremelési javaslatát, ám arra a mai napig semmilyen érdemi válasz nem érkezett. Hozzátették: az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke a bruttó nemzetgazdasági átlagkeresethez igazodó illetményalap megállapítását és az alsóbb bíróságok beosztási pótlékának emelését indítványozta, amelyet az Országos Bírói Tanács (OBT) és a bírósági érdekképviseleti szervek is egyöntetűen támogattak. Sérelmezték ugyanakkor, hogy a kormányzat részéről mindezt teljes hallgatás követte.
A bírói kar véleményét közvetítve a MABIE szükségesnek nevezte, hogy az OBH elnöke által előterjesztett és általuk is támogatott költségvetési javaslatot módosítás nélkül fogadja el a Parlament. A Magyarországon szolgálatot teljesítő 2700 bíróból több mint ezer kollégát tömörítő egyesület végül kifejezte reményét, hogy a döntéshozatali mechanizmus megváltozik, a kormányzat pedig nem zárkózik el a szakmai érvek és a mindkét fél számára elfogadható megoldások keresése elől – zárult a közlemény.
Többlépcsős bérrendezés
A bírósági bérezések kérdése 2025 elején került fókuszba, a Világgazdaság is írt róla, hogy elindult egy háromlépcsős, 2027. január 1-jéig tartó bérrendezési program.
Az akkori tervek alapján
- a bírói illetményalap 2025-ben 15 százalékkal, 566 660 forintról 651 660 forintra emelkedett,
- a program végére pedig 2024-hez képest összesen 48 százalékos emelést és 2 millió 250 ezer forintos bírói átlagjövedelmet vetítettek előre.
- 2025 novemberében a bírósági dolgozók 13. havi illetményben is részesültek, erről itt írtunk.
A vita azonban 2026 őszén ismét kiéleződött, miután október végén benyújtották a 2027-es költségvetés tervezetét, amelynek parlamenti vitája november közepén vette kezdetét. Miközben a büdzsében több ágazatban – így a rendvédelemben vagy a köznevelésben – jelentős emeléseket irányoztak elő, a bírósági érdekképviseletek szerint az ő szakmai javaslataikat figyelmen kívül hagyták.