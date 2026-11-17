Csalódásának és tiltakozásának adott hangot a Magyar Bírói Egyesület (MABIE) amiatt, hogy a kormányzat a költségvetési törvényjavaslat kidolgozása során ismét figyelmen kívül hagyta a bírói kar szakmai és érdekképviseleti szerveinek javaslatait – közölte a szervezet a Facebookon megjelent bejegyzésben.

Áll a bál a bíróságokon: egyre mélyebb a bérszakadék, a bírák nyílt levélben tiltakoznak a kormány tervei ellen Fotó: Northfoto

A közleményben hangsúlyozták: az érdemi egyeztetések elmaradása és a tervezett illetményalap-emelés végletesen kettészakítja a bírósági szervezetet. Emlékeztettek arra, hogy a bírák méltó anyagi megbecsüléséért vívott küzdelem hosszú évek óta a MABIE tevékenységének középpontjában áll.

Bíróságok: nincs jó hangulat

Aláhúzták, hogy az egységes bírói illetményrendszerben a 2024 novemberében – a bírói kar többségének tiltakozása ellenére elfogadott – „négyoldalú megállapodás” okozott törésvonalat. Ekkor kerültek ki a Kúria bírái a Kúria elnökének kezdeményezésére az egységes rendszerből, ami a szervezet szerint elindította a bírósági szintek közötti jövedelmi olló drasztikus szétnyílását. Kiemelték: míg a kúriai bírák európai szinten is méltó bérezésben részesültek, addig ez az alsóbb bíróságokon szolgálatot teljesítő bírák esetében nem valósult meg.

A MABIE rámutatott, hogy bár a 2025-re és 2026-ra elfogadott illetményalap-emelés minimális lélegzetvételnyi lehetőséget biztosított az alsóbb bíróságokon dolgozóknak, a 2027-re tervezett emelés is csupán átmeneti gyógyír a bajra, a módosítások pedig nem oldották meg a rendszerszintű problémákat.

Figyelmeztettek arra is, hogy a kormányzat jelenlegi tervei szerint a helyzet 2027-ben tovább romlik, mivel a költségvetési törvényjavaslatban előirányzott „mechanikus” illetményalap-emelés még tovább szélesíti a kúriai és az alsóbb bírósági kollégák jövedelme közötti szakadékot.

Tájékoztatásuk szerint az egyesület még 2026 júniusában megküldte az igazságügyi miniszternek a bírák arányos jövedelmét és az inflációt követő valorizációt biztosító béremelési javaslatát, ám arra a mai napig semmilyen érdemi válasz nem érkezett. Hozzátették: az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke a bruttó nemzetgazdasági átlagkeresethez igazodó illetményalap megállapítását és az alsóbb bíróságok beosztási pótlékának emelését indítványozta, amelyet az Országos Bírói Tanács (OBT) és a bírósági érdekképviseleti szervek is egyöntetűen támogattak. Sérelmezték ugyanakkor, hogy a kormányzat részéről mindezt teljes hallgatás követte.