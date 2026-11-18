Már nem várnak a magyarok a Black Fridayre, mégis ömlik a pénz a kereskedőkhöz – szakértő válaszolta meg: valóban leáldozóban van Fekete Pénteknek itthon?
Valóban eltűnőben a Black Friday régi fénye a hazai kiskereskedelemből? Vásárlók és kereskedők között is vannak, akik úgy gondolják: a Black Friday Magyarországon már nem az, mint „régen”, azaz jelentősége csökken, megszokottá vált – a vevők egy része pedig úgy látja, egyre kevésbé lehet összehasonlítani az amerikaival, ahol rövidebb időre ugyan, de máskor továbbra is elképzelhetetlen mértékű kedvezmények miatt alakulnak ki a boltokban tumultuózus jelenetek és jönnek létre webáruház-lefagyások.
„A Black Friday Magyarországon nem eltűnt, hanem átalakult: forgalmi szempontból továbbra is erős, de már sokkal kevésbé egyetlen kiemelt naphoz kötődik” – mondta lapunknak Madar Norbert, a PwC Magyarország szakértője, akit a fenti vélekedések megalapozottságról kérdeztünk. Madar válaszaiból látható: bár a 2026-os teljesítményt még nem ismerjük, de az elmúlt évek forgalmi adatai valóban igazolnak bizonyos átrendeződéseket, átalakulásokat a kiskereskedelemben fontos időszakkal kapcsolatban, de azt egyáltalán nem, hogy a Black Friday jelentőségét vesztetten eltűnt volna.
A vásárlói szokásokban, az akciós vásárlási időszakra való készülésben az átrendeződés első pillanatra látványos: a korábbi években a Black Friday egyértelműen kijelölt időpontot jelentett a vásárlók számára, sokan hetekkel korábban összeírták, mire van szükségük, majd megpróbálták a lehető legjobb ajánlatokat elcsípni. A PwC 2025-ös kutatásának adatai szerint tavaly már csak 17 százalékuk jár el így. Mégis 1,9 millióan vásároltak, 260 milliárd forintért a Black Friday-hoz köthetően, jóval az előzetes becslések feletti mértékben költve.
Madar szerint az időszak kapcsán inkább időbeli ellaposodásról beszélhetünk, nem keresleti érdektelenségről. Ebben nagy szerepet játszik az, hogy a kereskedők már október végétől akcióznak, a Black Week és a Black November kampányok pedig gyakorlatilag az egész novembert lefedik. „Mivel a forgalom nem egyetlen pénteken csúcsosodik ki, hanem több hét között oszlik meg, és egyre nehezebb elkülöníteni a Black Friday hatását az általános novemberi, illetve karácsony előtti promócióktól” – fogalmazott a szakértő. A vásárlási időszak szétterülése mostanra olyan jól kitapinthatóvá vált, hogy a fogyasztóvédelem is tudatosan készül erre ellenőrzéseivel.
Ezek miatt ugyanakkor sokan érezhetik úgy, hogy az egész akciós vásárlási időszak veszített korábbi jelentőségéből.
Vannak ugyanakkor más vonatkozások is kereskedői oldalon, amelyek szerepet játszanak a Black Friday időbeni szétterülésében. Mielőtt azonban ezeket részleteznénk, nézzünk meg néhány további kutatási eredményt a kiskereskedelmi időszak átrendeződéséről.
Valami tényleg megváltozik a Black Friday kapcsán: nemzetközi kitekintés
A témában az egyik legfrissebb kutatás a Boston Consulting Group nevéhez köthető: 2026 szeptemberében összesen 10 220, életkorukat tekintve 18–75 éves fogyasztót kérdeztek meg tíz országban. A vizsgálatban az Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália, Németország, Franciaország, Csehország, Románia, Lengyelország, Olaszország és Dánia szerepelt. Magyarország nem volt a mintában.
Az eredmények szerint miközben a Black Friday ismertsége igen magas (95 százalékos), úgy az akciós árakkal szembeni bizalom jóval alacsonyabb mértékű, miközben az akciós árakkal szemben 20 százalékos a bizalmatlansági arány. Érdekes ugyanakkor, hogy miközben a mesterséges intelligencia (MI) szerepe felértékelődik a közösségi média vásárlást befolyásoló erejével szemben, a jó ajánlathoz elvárt minimális kedvezmény átlagosan 30 százalékra mérséklődött a 2025-ös 32 százalékról.
Az MI Black Friday-ban betöltött jelentőségét emeli ki a DHL 2026-os Black Friday Trend Report nevű jelentése is, mely 29 ország 29 ezer online vásárlójának, valamint 28 ország 5800 e-kereskedelmi vállalkozásának válaszaira épül. A fogyasztói adatfelvétel 2025 decembere és 2026 februárja között zajlott. Az eredményekből kitűnik:
a Black Friday már nem egyszerűen az árengedmények versenye.
Aki jól akar vásárolni, egyre inkább digitális eszközökkel hasonlítja össze az ajánlatokat, a kereskedőknek pedig a szállítási és visszaküldési szolgáltatásokkal is versenyezniük kell.
Ugyanakkor a vásárlói szokásokban megfigyelhető a válaszok alapján az az átrendeződés, mely a Black Friday magyarországi megítélésének változása mögött is húzódik: a folyamatos akciózás paradox módon gyengítheti a Black Friday különlegességét. Ha ugyanis a vásárló egész évben kedvezményekkel találkozik, egy novemberi 30 százalékos leárazás már nem feltétlenül jelent számára rendkívüli lehetőséget.
S mi a helyzet azzal a vélekedéssel, ami szerint az amerikai Black Friday még mindig valódi, markáns kedvezményeket kínál, miközben a magyarországi Black Friday-kedvezmények sok esetben nem jelentenek jelentős mértéke az év más időszakához képest? „Az amerikai vásárlási lázhoz képest a magyar Black Friday valóban kevésbé koncentrált és kevésbé eseményszerű. Az Egyesült Államokban 2025-ben egyetlen nap online forgalma rekordot döntve 11,8 milliárd dollárt ért el, 9,1 százalékkal meghaladva az előző évit” – mondta erről Madar Norbert, hozzátéve, hogy a vásárlás ereje a tengerentúlon is egy inkább az online színtér felé tolódik át a fizikai üzletek világából.
A YouGov 2026. november 10-én publikált amerikai kutatása kifejezetten a Black Friday időbeli átalakulását vizsgálta, melynek eredményei szerint az amerikai kiskereskedelemben is érzékelhető a kedvezményes vásárlási időszak időbeni szétterülése. A Black Friday és Cyber Monday körüli akciókban vásárlók mindössze 19 százaléka vár kizárólag a két kiemelt napig, 70 százalékuk már a november eleji akciókban is vásárol, bár a fő eseményre is tartogat vásárlásokat.
Ám az imént jelzett tendenciát igazolja, hogy az amerikai vásárlók 44 százaléka szerint nagyjából ugyanolyan kedvezmények érhetők el a hónap elején, mint Black Fridaykor.
Ez a vásárlói vélekedés talán a legegyértelműbb jele annak, hogy az egynapos Black Friday fokozatosan elveszíti jelentőségét a fogyasztói oldalon még az Egyesült Államokban is, a kedvezményekkel kapcsolatban pedig tapintható a bizalmatlanság.
S nézzünk egy skandináv példát is! A finn verseny- és fogyasztóvédelmi hatóság (KKV) 2026 márciusában publikált tanulmánya webáruházak árait elemezte a Black Friday előtti, alatti és utáni időszakban. Az elemzők arra jutottak, hogy a Black Friday már nem feltétlenül az év legolcsóbb vásárlási időszaka. A kereskedők által kommunikált kedvezmény és a tényleges piaci ár közötti különbség egyre fontosabb kérdéssé válik, és ebben az összehasonlításban az MI szerepe értékelődik fel a fogyasztók oldalán.
A magyarországi Black Friday-be beleszól a nemzetközi online kereskedelem is
A magyarországi Black Friday átalakulása
- mind szerkezetében (időbeni szétterülés, egybemosódás a karácsonyra vásárlással, az akciózás gyakorlatának változásai);
- mind vásárlói megítélésében (az akciók mértékének fogyasztói értékelése, a korábbi egy-két kiemelt nap helyett időbeni szétterülése, az MI szerepének erősödése a fogyasztói döntéshozatalban)
a fenti példákból láthatóan nem egyedüli vagy kivételes jelenség. Madar Norbert a hazai változásokat úgy értékelte, hogy „ma már nem önmagában a Black Friday elnevezés mozgatja meg a vásárlókat, hanem az, hogy az adott ajánlat valóban kedvező-e, elérhető-e a kívánt termék, és megfelelő-e a szállítás, a garancia, a részletfizetés és a teljes vásárlási élmény”, de ezek a szempontok alighanem érvényesek a kérdést nemzeközi kontextusba helyezve is. A szakértő szerint a hónapok óta várt, előre megtervezett nagy bevásárlás helyét egyre inkább az ajánlatvezérelt, részben impulzív döntések veszik át.
A vásárlók csökkenő előzetes érdeklődése ellenére tehát a Black Friday forgalmi jelentősége egyáltalán nem tűnt el. A hangsúly elsősorban nem az, hogy mennyien vásárolnak, hanem abban, hogy mi ösztönzi őket a döntésre, és mikor kerül sor a vásárlásra.
Madar Norbert szerint ezt az átrendeződést a nemzetközi online kereskedelem térnyerése is gyorsítja, ugyanis az egész éves akciózás következtében a fogyasztók számára egyre kevésbé különleges a novemberi kedvezményes időszak. A nemzetközi piacterek folyamatos árversenye miatt szinte bármikor találkozhatnak jelentősnek tűnő árengedményekkel. A PwC 2025-ös felmérésében a Black Friday-vásárlást tervezők 63 százaléka hazai webáruházat, 29 százaléka külföldi webshopot is megjelölt, miközben a hagyományos bolti vásárlást 21 százalékuk választotta. A kínai Temu már több mint 2,1 millió magyar vásárlót ért el a kutatás idején (az EU-s vámreform ugyanakkor azóta már hozott némi átrendeződést az online világban, vonatkozó friss cikkeinket ajánljuk a Világgazdaság oldaláról).
Madar Norbert szerint ezt a folyamatot az importból érkező online kereskedelem gyors bővülése is erősíti. A PwC szakértője által közölt adatok szerint
2026 első felében az import online forgalom 23,1 százalékkal, az importtranzakciók száma pedig 68,4 százalékkal nőtt éves összevetésben.
Ez szerinte tovább erősíti a versenyt, és csökkenti annak jelentőségét, hogy a vásárlók egyetlen hazai akciós időszakra várjanak.
A PwC és a Digitális Kereskedelmi Szövetség Digitális Kereskedelmi Körképe szerint 2026 első negyedévében 14,2 százalékkal bővült a magyar online piac éves összevetésben. A második negyedévben 25,8 millió online tranzakciót bonyolítottak le a vásárlók, a teljes online kiskereskedelmi költés pedig megközelítette az 535 milliárd forintot.
Madar Norbert szerint különösen figyelemre méltó, hogy 2026 második negyedévében a rendelési volumen már a 2025-ös karácsonyi csúcsszezon szintjén alakult. Ez egyértelműen jelzi az online vásárlás mindennapossá válását és a szezonalitás mérséklődését.
Nemcsak a kedvezmény, a logisztika is számít
Van ugyanakkor még egy szempont, amire az átrendeződés kapcsán érdemes felhívni a figyelmet. Hajlamasok lehetünk arra gondolni, hogy az egész novemberre való szétterülése az akciózásnak a nagyobb kereskedelmi bevétel reményében történik, de Madar szerint a Black Friday-akciók időbeli széthúzása mögött nem kizárólag marketingmegfontolások állnak, hanem a logisztikai feladatok szervezése is.
A kettő együtt igaz, de a hosszabb akciós időszak mögött nemcsak kereskedelmi, hanem nagyon komoly logisztikai megfontolások is állnak.
A Black Friday ma már nem egyszerűen egy néhány napos árengedményes kampány, hanem az év végi értékesítési szezon egyik legfontosabb időszaka, amelynek a forgalmát és a költségeit is tudatosan kell menedzselni”.
Összességében tehát a Black Friday meghosszabbítása nem feltétlenül a kedvezmények gyengülését jelenti, hanem egy tudatosabb kereskedelmi és operációs működés eredménye. A kereskedőknek ma már nem pusztán az a céljuk, hogy néhány nap alatt minél nagyobb forgalmat érjenek el, hanem hogy ezt megfelelő árréssel, kezelhető logisztikai költségek mellett és a vásárlói élmény romlása nélkül tudják kiszolgálni - foglalta össze Madar Norbert. Szerinte a hosszabb kampányok lehetőséget adnak arra, hogy a kereskedők több hullámban ösztönözzék a vásárlásokat, miközben kiegyensúlyozhatják a raktári és szállítási kapacitások terhelését már a karácsonyi időszakra is gondolva, és maguknak tudhassák a vásárlók elégedettségét is.
A nagy kedvezmény önmagában már nem elég
A folyamatos akciózás ugyanakkor a Black Friday egyik legfontosabb vonzerejét is gyengíti: egyre nehezebb megítélni, hogy valóban rendkívüli ajánlattal találkozik-e a vásárló. Ezzel párhuzamosan a fogyasztóvédelmi szabályozás is igyekszik visszaszorítani a megtévesztő akciókat.
Madar Norbert még egy jogszerűen kommunikált akció esetében is előfordulhat, hogy máshol ugyanaz a termék még olcsóbb. A vásárlók pedig egyre tudatosabban hasonlítják össze az árakat, melynek során a ténylegesen fizetendő összeg számít elsősorban, és nem nem kedvezmény mértéke.
A Black Friday korábbi vásárlásösztönző erejét véleményem szerint már nem lehet ugyanabban a formában visszahozni, de új alapokra még lehet helyezni
– értékelte a Világgazdaságnak a változásokat Madar Norbert. Álláspontja szerint ennek az lehet a kulcsa, hogy a folyamatos, sokszor nehezen követhető akciók helyett valóban versenyképes, könnyen értelmezhető ajánlatokat kapjanak a fogyasztók. Az ár mellett pedig egyre fontosabbá válik a termék elérhetősége, a kiszállítás gyorsasága és megbízhatósága, valamint a teljes vásárlási élmény. „A Black Friday jövője nem a minél nagyobb kedvezmények ígéretén, hanem azok hitelességén múlik” – fogalmazott lapunknak az elemző.