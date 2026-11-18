Valóban eltűnőben a Black Friday régi fénye a hazai kiskereskedelemből? Vásárlók és kereskedők között is vannak, akik úgy gondolják: a Black Friday Magyarországon már nem az, mint „régen”, azaz jelentősége csökken, megszokottá vált – a vevők egy része pedig úgy látja, egyre kevésbé lehet összehasonlítani az amerikaival, ahol rövidebb időre ugyan, de máskor továbbra is elképzelhetetlen mértékű kedvezmények miatt alakulnak ki a boltokban tumultuózus jelenetek és jönnek létre webáruház-lefagyások.

Átalakult a Black Friday Magyaországon, de a szakértő szerint forgalmi jelentősége megmaradt (illusztráció)

Fotó: Kuklis István

„A Black Friday Magyarországon nem eltűnt, hanem átalakult: forgalmi szempontból továbbra is erős, de már sokkal kevésbé egyetlen kiemelt naphoz kötődik” – mondta lapunknak Madar Norbert, a PwC Magyarország szakértője, akit a fenti vélekedések megalapozottságról kérdeztünk. Madar válaszaiból látható: bár a 2026-os teljesítményt még nem ismerjük, de az elmúlt évek forgalmi adatai valóban igazolnak bizonyos átrendeződéseket, átalakulásokat a kiskereskedelemben fontos időszakkal kapcsolatban, de azt egyáltalán nem, hogy a Black Friday jelentőségét vesztetten eltűnt volna.

A vásárlói szokásokban, az akciós vásárlási időszakra való készülésben az átrendeződés első pillanatra látványos: a korábbi években a Black Friday egyértelműen kijelölt időpontot jelentett a vásárlók számára, sokan hetekkel korábban összeírták, mire van szükségük, majd megpróbálták a lehető legjobb ajánlatokat elcsípni. A PwC 2025-ös kutatásának adatai szerint tavaly már csak 17 százalékuk jár el így. Mégis 1,9 millióan vásároltak, 260 milliárd forintért a Black Friday-hoz köthetően, jóval az előzetes becslések feletti mértékben költve.

Madar szerint az időszak kapcsán inkább időbeli ellaposodásról beszélhetünk, nem keresleti érdektelenségről. Ebben nagy szerepet játszik az, hogy a kereskedők már október végétől akcióznak, a Black Week és a Black November kampányok pedig gyakorlatilag az egész novembert lefedik. „Mivel a forgalom nem egyetlen pénteken csúcsosodik ki, hanem több hét között oszlik meg, és egyre nehezebb elkülöníteni a Black Friday hatását az általános novemberi, illetve karácsony előtti promócióktól” – fogalmazott a szakértő. A vásárlási időszak szétterülése mostanra olyan jól kitapinthatóvá vált, hogy a fogyasztóvédelem is tudatosan készül erre ellenőrzéseivel.