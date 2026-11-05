Fordulat a Blaha Lujza téren: megszólaltak a vállalkozók – már most figyelmeztetnek, mi jöhet tavasszal, az önkormányzat közzétette a rendészeti számokat

Érezhető változásról számolt be lapunknak két, a Blaha Lujza tér környékén működő vállalkozó, akiket a korábbi, közbiztonsági problémákról szóló cikkünk folytatásaként kerestünk meg. Mindketten arról beszéltek, hogy a téren megerősített biztonsági jelenlét hatására jelentősen javult a helyzet. Ugyanakkor arra is felhívták a figyelmet, hogy a mostani eredmények hosszabb távú megőrzéséhez további intézkedésekre lesz szükség.

Szinte furcsa látvány: a székeket rendeltetés szerűen használják a pihenni vágyó járókelők a Blaha Lujza téren / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az egyik vállalkozó elmondta, hogy az általuk működtetett létesítményben korábban sem fordultak elő komolyabb problémák, mivel saját biztonsági szolgálatot alkalmaznak. Az épületből kilépve azonban már egészen más helyzettel szembesültek.

Ég és föld a különbség

– fogalmazott a vállalkozó a jelenlegi és a korábbi állapotokat összehasonlítva. Tapasztalatai szerint a biztonsági jelenlét megerősítése szinte azonnal érezteti a hatását a téren. Ez azonban nem először történik meg: korábban is előfordult, hogy a fokozott ellenőrzések idején jelentősen javult a közbiztonság, majd a szolgálat megszűnését követően fokozatosan visszatértek a problémák.

A tél segíthet, de tavasszal ismét romolhat a helyzet

A vállalkozók szerint a következő hónapokban az időjárás is hozzájárulhat a kedvezőbb állapotok fennmaradásához. A hideg beköszöntével ugyanis várakozásaik szerint csökkenhet azoknak a csoportoknak a jelenléte, amelyek korábban rendszeresen zavarták a tér rendjét.

Ez azonban önmagában nem jelent tartós megoldást.

A másik megkérdezett vállalkozó arra hívta fel a figyelmet, hogy a tavasz beköszöntével ismét kialakulhatnak a korábban tapasztalt állapotok. Éppen ezért azt szeretnék, ha az illetékesek már a problémák újbóli megjelenése előtt célzott intézkedésekkel lépnének fel. Véleménye szerint a megelőzés sokkal hatékonyabb lehet, mint a már kialakult helyzet kezelése. A cél az lenne, hogy az agresszíven viselkedő csoportok ne tudják ismét tartósan elfoglalni a közterületet, és ne alakuljon ki olyan helyzet, amely

az üzletek működésére

és a környéken közlekedők biztonságérzetére

is negatívan hat. Hasonlóan vélekedett az elsőként megszólaló vállalkozó is, aki szerint a tavasz elején egy újabb, összehangolt fellépéssel lehetne megakadályozni a korábbi állapotok visszatérését. Úgy látja, a problémák újbóli kialakulását lényegesen könnyebb megelőzni, mint később felszámolni.