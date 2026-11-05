Fordulat a Blaha Lujza téren: megszólaltak a vállalkozók – már most figyelmeztetnek, mi jöhet tavasszal, az önkormányzat közzétette a rendészeti számokat
Érezhető változásról számolt be lapunknak két, a Blaha Lujza tér környékén működő vállalkozó, akiket a korábbi, közbiztonsági problémákról szóló cikkünk folytatásaként kerestünk meg. Mindketten arról beszéltek, hogy a téren megerősített biztonsági jelenlét hatására jelentősen javult a helyzet. Ugyanakkor arra is felhívták a figyelmet, hogy a mostani eredmények hosszabb távú megőrzéséhez további intézkedésekre lesz szükség.
Az egyik vállalkozó elmondta, hogy az általuk működtetett létesítményben korábban sem fordultak elő komolyabb problémák, mivel saját biztonsági szolgálatot alkalmaznak. Az épületből kilépve azonban már egészen más helyzettel szembesültek.
Ég és föld a különbség
– fogalmazott a vállalkozó a jelenlegi és a korábbi állapotokat összehasonlítva. Tapasztalatai szerint a biztonsági jelenlét megerősítése szinte azonnal érezteti a hatását a téren. Ez azonban nem először történik meg: korábban is előfordult, hogy a fokozott ellenőrzések idején jelentősen javult a közbiztonság, majd a szolgálat megszűnését követően fokozatosan visszatértek a problémák.
A tél segíthet, de tavasszal ismét romolhat a helyzet
A vállalkozók szerint a következő hónapokban az időjárás is hozzájárulhat a kedvezőbb állapotok fennmaradásához. A hideg beköszöntével ugyanis várakozásaik szerint csökkenhet azoknak a csoportoknak a jelenléte, amelyek korábban rendszeresen zavarták a tér rendjét.
Ez azonban önmagában nem jelent tartós megoldást.
A másik megkérdezett vállalkozó arra hívta fel a figyelmet, hogy a tavasz beköszöntével ismét kialakulhatnak a korábban tapasztalt állapotok. Éppen ezért azt szeretnék, ha az illetékesek már a problémák újbóli megjelenése előtt célzott intézkedésekkel lépnének fel. Véleménye szerint a megelőzés sokkal hatékonyabb lehet, mint a már kialakult helyzet kezelése. A cél az lenne, hogy az agresszíven viselkedő csoportok ne tudják ismét tartósan elfoglalni a közterületet, és ne alakuljon ki olyan helyzet, amely
- az üzletek működésére
- és a környéken közlekedők biztonságérzetére
is negatívan hat. Hasonlóan vélekedett az elsőként megszólaló vállalkozó is, aki szerint a tavasz elején egy újabb, összehangolt fellépéssel lehetne megakadályozni a korábbi állapotok visszatérését. Úgy látja, a problémák újbóli kialakulását lényegesen könnyebb megelőzni, mint később felszámolni.
A vállalkozók szerint nem szabad elengedni a Blaha Lujza teret
A Blaha Lujza tér közbiztonsági problémáival korábban részletesen foglalkozott a Világgazdaság. A környéken működő vállalkozások akkor arról számoltak be, hogy a közterületek állapota, a rendszeres rendzavarások és a biztonságérzet romlása az üzleti környezetre is kedvezőtlen hatással van. A korábbi beszámolónkat követően Pikó András, Józsefváros polgármestere rendőrségi együttműködésről és a közbiztonság javítását célzó fellépésről tett bejelentést. A most megkérdezett vállalkozók visszajelzései alapján az intézkedések hatása már érzékelhető. A kedvező tapasztalatok ugyanakkor egy fontos kérdést is felvetnek:
sikerül-e a Blaha Lujza téren hosszabb távon fenntartani a rendet, vagy a következő tavasz ismét a korábbi problémák visszatérését hozza?
A vállalkozók álláspontja egyértelmű: a mostani javulás jó kiindulópont, de a tartós eredményhez nem elegendő az időszakos fellépés. A legfontosabb az lenne, hogy a közbiztonság romlását már a kezdetén megakadályozzák.
Egyre nagyobb a feszültség a Blahán: komoly változásokat sürgetnek a környékbeli üzletek tulajdonosai – „Amint elmegy a rendőrség, elszabadul a pokol”
Hiába újult meg Budapest egyik legforgalmasabb köztere, a környék közállapotai továbbra is komoly aggodalmakat keltenek. A Blaha Lujza téren a palackgyűjtés, a köztisztaság és a közbiztonság kérdései egyre szorosabban kapcsolódnak össze, miközben jelentős ingatlanfejlesztések zajlanak a környéken. A helyi befektetők és üzlettulajdonosok szerint a problémák már a gazdasági lehetőségeket és a városrész megítélését is befolyásolják.
Közel negyven feljelentés a Blaha Lujza téren
A Blaha Lujza téren zajló hatósági fellépésről Sátly Balázs, Józsefváros alpolgármestere is beszámolt Facebook-oldalán kedden. A politikus által közzétett statisztika szerint október 26. és november 1. között a Józsefvárosi Rendészet és a rendőrség munkájának eredményeként közel negyven feljelentés, mintegy tizenöt elfogás és öt előállítás történt a téren. Az alpolgármester megköszönte a rendészek és a rendőrök munkáját, hangsúlyozva, hogy az elmúlt héten is aktívan dolgoztak a környék biztonságának fenntartásán.