A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal honlapján közzétett hirdetmények szerint a hatóság eljárást folytat több, Debrecenben működő vállalattal szemben. Erre a Debreciner hírportál figyelt fel. November 3-án a BMW-vel, november 24-én pedig a CATL-akkumulátorgyárral szemben indult eljárás. Erre azt követően került sor, hogy a két üzemben helyszíni ellenőrzést tartottak.

A debreceni BMW-gyár / Fotó: Artvill

Célkeresztben a BMW és a CATL

A kormányhivatal sajtómegkeresésre arról adott tájékoztatást, hogy a CATL által bérelt telephelyen hiányosságokat tártak fel, ezért eljárást indítottak az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól eltérő működés miatt. Az ügy feltehetően az Inparktól bérelt akkumulátor-üzemet érinti.

Szintén hasonló indokkal jár le a hatóság a BMW-vel szemben, mivel a rendelkezésre álló információk szerint az autógyár festőüzeme eltért az engedélyben foglaltaktól.

A környezetvédelmi hatóság – ahogy a kormányhivatal összes hatósága – kiemelt figyelmet fordít az ellenőrzésekre és az előírások betartatására. A hatóságok minden esetben szigorúan járnak el: az eseteket – így a két említettet is – a lehető legalaposabban vizsgálják ki és a legkisebb jogsértés esetén is kiszabják a jogszabályoknak megfelelő szankciókat

− közölte a hivatal.

Egyetlen termelési lánc két vállalat

A két érintett üzem egy nagy értékű magyarországi termelési lánc kulcsfontosságú elemei. Ahogy a Világgazdaság korábban megírta, a német autóipari óriás hangsúlyozza, hogy a nagyfeszültségű akkumulátorok kulcsszerepet töltenek be a BMW globális beszállítói és gyártási hálózatában, és az elektromos járművek egyik alapvető alkatrészeként meghatározzák az olyan fontos tulajdonságokat, mint a hatótávolság vagy a töltési teljesítmény.

Az autógyár Európában többek között olyan beszállítókkal dolgozik együtt, mint a CATL, az EVE Energy, vagy a Samsung SDI.

Az úgynevezett „local for local” (helyi termeléshez helyi beszerzés) stratégia a regionális termelést a vezető technológiai partnerek globális hálózatával kapcsolja össze. A BMW ennek segítségével széles beszállítói körre és helyben előállított akkumulátorcellákra támaszkodhat, amelyek gyártása így az összeszerelést végző üzemek közelében történhet.