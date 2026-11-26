Ez már nemcsak a kínaiakról szól: a debreceni BMW-gyárra is lecsaptak a magyar hatóságok – ez a probléma állhat a háttérben
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal honlapján közzétett hirdetmények szerint a hatóság eljárást folytat több, Debrecenben működő vállalattal szemben. Erre a Debreciner hírportál figyelt fel. November 3-án a BMW-vel, november 24-én pedig a CATL-akkumulátorgyárral szemben indult eljárás. Erre azt követően került sor, hogy a két üzemben helyszíni ellenőrzést tartottak.
Célkeresztben a BMW és a CATL
A kormányhivatal sajtómegkeresésre arról adott tájékoztatást, hogy a CATL által bérelt telephelyen hiányosságokat tártak fel, ezért eljárást indítottak az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaktól eltérő működés miatt. Az ügy feltehetően az Inparktól bérelt akkumulátor-üzemet érinti.
Szintén hasonló indokkal jár le a hatóság a BMW-vel szemben, mivel a rendelkezésre álló információk szerint az autógyár festőüzeme eltért az engedélyben foglaltaktól.
A környezetvédelmi hatóság – ahogy a kormányhivatal összes hatósága – kiemelt figyelmet fordít az ellenőrzésekre és az előírások betartatására. A hatóságok minden esetben szigorúan járnak el: az eseteket – így a két említettet is – a lehető legalaposabban vizsgálják ki és a legkisebb jogsértés esetén is kiszabják a jogszabályoknak megfelelő szankciókat
− közölte a hivatal.
Egyetlen termelési lánc két vállalat
A két érintett üzem egy nagy értékű magyarországi termelési lánc kulcsfontosságú elemei. Ahogy a Világgazdaság korábban megírta, a német autóipari óriás hangsúlyozza, hogy a nagyfeszültségű akkumulátorok kulcsszerepet töltenek be a BMW globális beszállítói és gyártási hálózatában, és az elektromos járművek egyik alapvető alkatrészeként meghatározzák az olyan fontos tulajdonságokat, mint a hatótávolság vagy a töltési teljesítmény.
Az autógyár Európában többek között olyan beszállítókkal dolgozik együtt, mint a CATL, az EVE Energy, vagy a Samsung SDI.
Az úgynevezett „local for local” (helyi termeléshez helyi beszerzés) stratégia a regionális termelést a vezető technológiai partnerek globális hálózatával kapcsolja össze. A BMW ennek segítségével széles beszállítói körre és helyben előállított akkumulátorcellákra támaszkodhat, amelyek gyártása így az összeszerelést végző üzemek közelében történhet.
Magyarország szempontjából fontos, hogy a Samsung SDI is jelentős gyártókapacitással rendelkezik hazánkban, valamint a a CATL és az EVE Energy szintén akkumulátorok beszállítását készíti elő. Ezenkívül a EcoPro BM, valamint a Huayou Cobalt csoporthoz tartozó Bamo Technology katódanyagot szolgáltat az energiaforrásokhoz.
A BMW nemrégiben szintén Debrecenben hajtott végre 2 milliárd euró értákű beruházást, amelynek keretében több mint 400 hektáron épített járműgyárat prés-, karosszéria-, fényező és összeszerelő üzemmel. A debreceni az első olyan BMW-üzem a világon, ahol hatodik generációs nagyfeszültségű akkumulátorok összeszerelését végzik, ezzel is optimalizálva a gyártási folyamatot.
Az elmúlt néhány évben az Orbán Viktor vezette kormányok Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter közreműködésével számos elektromobilitáshoz köthető beruházást csábítottak Magyarországra. A folyamat a Samsung SDI gödi akkumulátorgyárával kezdődött még 2016-ban. Az évek során a dél-koreai vállalat megközelítőleg 3 ezer milliárd forint értékű fejlesztés végrehajtásáról döntött. A debreceni BMW-gyár létesítését 2018-ban jelentették be, a befektetés értéke elérte a 820 milliárd forintot. A kínai CATL 2022-ben közölte, hogy akkumulátorgyárat létesít Debrecenben hozzávetőleg 3 ezer milliárd forintból. A dél-koreai EcoPro BM üzemének alapkőletétele 2023 tavaszán történt, a projekt értéke 280 milliárd forint volt. Az EVE Energy ugyanebben az évben egy 400 milliárd forintos, míg a Bamo Technology egy 520 milliárd forintos beruházást jelentett be. A hat projekt összesített értéke a Világgazdaság hivatalos adatokon alapuló számításai szerint megközelíti a 8 ezer milliárd forintot, a felsorolás azonban kizárólag a BMW-hez közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó nagyobb fejlesztéseket tartalmazza.