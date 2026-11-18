Több mint kétszer annyit termelt Hajdú-Bihar ipara 2026 szeptemberében, mint egy évvel korábban. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint a kibocsátás volumene 109,6 százalékkal nőtt, amivel a megye messze az ország élére került. A debreceni BMW-gyár tavaly szeptemberben még nem gyártott sorozatban autókat, idén ősszel viszont már a második modell gyártására készült.

Gazdasági csoda történt az egyik megyében: felrobbant Hajdú-Bihar ipari termelése, valósággal szárnyal a gazdaság a debreceni BMW-gyár termelése óta / Fotó: NurPhoto via AFP

A Dehir által ismertetett adatok szerint már augusztusban is 93,4 százalékkal haladta meg a hajdú-bihari ipar teljesítménye az egy évvel korábbit, szeptemberben pedig tovább gyorsult az éves növekedés. Az országos rangsorban Budapest következett 36,2 százalékos bővüléssel, Bács-Kiskun pedig 34,9 százalékkal lett a harmadik. Eközben volt olyan megye is, ahol több mint ötödével csökkent a kibocsátás.

Hajdú-Bihar szeptemberben már Borsodot és Fejért is megelőzte

A változás az ipari termelés nagysága szerinti rangsorban is látszik. Hajdú-Bihar néhány éve még a mezőny utolsó harmadában volt, szeptemberben viszont már csak Budapest, Pest, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron és Bács-Kiskun előzte meg. A megye havi ipari kibocsátása Borsod-Abaúj-Zemplénét és Fejérét is meghaladta. A léptéket mutatja, hogy 2010-ben a hajdú-bihari ipari termelés még csak a harmada volt a borsodinak.

Országosan 8,2 százalékkal nőtt az ipari termelés szeptemberben az egy évvel korábbihoz képest.

A feldolgozóipar legnagyobb súlyú ágazata, a járműgyártás ennél jóval gyorsabban, 33 százalékkal bővült. Ezen belül a közúti gépjárművek gyártása 62 százalékkal, az alkatrészgyártás 11,9 százalékkal nőtt. A megyei összesítésből nem derül ki, pontosan mekkora volt ebben a BMW részesedése. A Dehir szerint a CATL debreceni akkumulátorgyárának termelése is hozzájárulhatott a hajdú-bihari növekedéshez.

Februárban még a második műszakot tervezték, ma már háromban dolgoznak

A BMW debreceni üzemét 2025 szeptemberének végén adták át, az első ott készülő modell, a tisztán elektromos BMW iX3 sorozatgyártása pedig október végén indult. A szeptemberi éves összevetésben tehát egy olyan hónap áll szemben az ideivel, amikor a gyár még nem termelt sorozatban. A 109,6 százalékos növekedés a teljes megye iparára vonatkozik, és a gyártás felfutása előtti bázishoz méri a kibocsátást.