Egyetlen termelési lánccá állhatnak össze Szijjártó Péter gigaberuházásai: fontos bejelentést tett a BMW

Az elektromobilitás egyre nagyobb szerepet játszik a nagy német autógyárak üzleti stratégiájában. Az elmúlt időszakban a BMW is több új elektromos modellt dobott piacra, amelyek gyártását részben Magyarországon végzik. A Debrecenben készülő iX3 például akkora sikert aratott a világpiacon, hogy némileg képes volt ellensúlyozni a vállalat gyengélkedő teljesítményét.

Az új BMW iX3 / Fotó: Octavian Lazar

A Neue Klasse első modelljére nagyjából egy év leforgása alatt 100 ezer európai megrendelés érkezett, de ennél is érdekesebb tény, hogy a jármű hajtásláncának fontos komponenseit szintén hazánkban állítják elő. Ezért is figyelemreméltó a BMW hétfői bejelentése, miszerint az akkumulátorcella-gyártás regionalizációjának jegyében egy megállapodás született a társaság és a Samsung SDI között.

Helyben gyárt a BMW

A német autóipari óriás közleménye hangsúlyozza, hogy a nagyfeszültségű akkumulátorok kulcsszerepet töltenek be a BMW globális beszállítói és gyártási hálózatában, éa az elektromos járművek egyik alapvető alkatrészeként meghatározzák az olyan fontos tulajdonságokat, mint a hatótávolság vagy a töltési teljesítmény.

Az autógyár több beszállítóval is együtt dolgozik, most pedig megállapodást kötött az amerikai piacot kiszolgáló LG Energy Solutionnel és az európai régióért felelős Samsung SDI-vel is a hatodik generációs (Gen6) nagyfeszültségű akkumulátoraihoz szükséges cellák beszerzéséről. Az első szállítmányok várhatóan az évtized végén érkeznek majd.

Az úgynevezett „local for local” (helyi termeléshez helyi beszerzés) stratégia a regionális termelést a vezető technológiai partnerek globális hálózatával kapcsolja össze. A BMW ennek segítségével széles beszállítói körre és helyben előállított akkumulátorcellákra támaszkodhat, amelyek gyártása így az összeszerelést végző üzemek közelében történhet.

A BMW beszerzésért és beszállítói hálózatért felelős igazgatósági tagja, Nicolai Martin szerint a diverzifikálás célja, hogy a termékek globális versenyképessége és a vállalat nemzetközi működése biztosított legyen.

Ennek érdekében értékláncainkat a lehető legnagyobb mértékben helyi alapokra helyezzük, miközben kiaknázzuk a globális piacokban rejlő beszerzési lehetőségeket

− fogalmazott.