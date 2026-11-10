Egyetlen termelési lánccá állhatnak össze Szijjártó Péter gigaberuházásai: fontos bejelentést tett a BMW
Az elektromobilitás egyre nagyobb szerepet játszik a nagy német autógyárak üzleti stratégiájában. Az elmúlt időszakban a BMW is több új elektromos modellt dobott piacra, amelyek gyártását részben Magyarországon végzik. A Debrecenben készülő iX3 például akkora sikert aratott a világpiacon, hogy némileg képes volt ellensúlyozni a vállalat gyengélkedő teljesítményét.
A Neue Klasse első modelljére nagyjából egy év leforgása alatt 100 ezer európai megrendelés érkezett, de ennél is érdekesebb tény, hogy a jármű hajtásláncának fontos komponenseit szintén hazánkban állítják elő. Ezért is figyelemreméltó a BMW hétfői bejelentése, miszerint az akkumulátorcella-gyártás regionalizációjának jegyében egy megállapodás született a társaság és a Samsung SDI között.
Helyben gyárt a BMW
A német autóipari óriás közleménye hangsúlyozza, hogy a nagyfeszültségű akkumulátorok kulcsszerepet töltenek be a BMW globális beszállítói és gyártási hálózatában, éa az elektromos járművek egyik alapvető alkatrészeként meghatározzák az olyan fontos tulajdonságokat, mint a hatótávolság vagy a töltési teljesítmény.
Az autógyár több beszállítóval is együtt dolgozik, most pedig megállapodást kötött az amerikai piacot kiszolgáló LG Energy Solutionnel és az európai régióért felelős Samsung SDI-vel is a hatodik generációs (Gen6) nagyfeszültségű akkumulátoraihoz szükséges cellák beszerzéséről. Az első szállítmányok várhatóan az évtized végén érkeznek majd.
Az úgynevezett „local for local” (helyi termeléshez helyi beszerzés) stratégia a regionális termelést a vezető technológiai partnerek globális hálózatával kapcsolja össze. A BMW ennek segítségével széles beszállítói körre és helyben előállított akkumulátorcellákra támaszkodhat, amelyek gyártása így az összeszerelést végző üzemek közelében történhet.
A BMW beszerzésért és beszállítói hálózatért felelős igazgatósági tagja, Nicolai Martin szerint a diverzifikálás célja, hogy a termékek globális versenyképessége és a vállalat nemzetközi működése biztosított legyen.
Ennek érdekében értékláncainkat a lehető legnagyobb mértékben helyi alapokra helyezzük, miközben kiaknázzuk a globális piacokban rejlő beszerzési lehetőségeket
− fogalmazott.
Az új megállapodásoknak köszönhetően a BMW a jövőben három gyártótól, a CATL-től, az EVE Energytől és a Samsung SDI-től szerez be Európában gyártott akkumulátorcellákat, az Egyesült Államokban pedig az LG Energy Solution is csatlakozik a beszállítói hálózathoz.
A vezető akkumulátorcella-gyártókból álló globális partnerhálózatunk biztosítja, hogy az ellátás stabil, rugalmas és versenyképes legyen
− mondta Hendrik Lang, a BMW nagyfeszültségű akkumulátorok beszerzéséért és minőségbiztosításáért felelős vezetője.
A vállalat szerint az ipari értékteremtés versenyképes regionális megszervezése rendkívül összetett folyamat, különösen az akkumulátorcella-gyártás területén, így ehhez jelentős beruházásokra, valamint a világ vezető technológiai vállalataival kialakított, hatékony ellátási láncokra van szükség. Alapvető feltétel továbbá, hogy ezek a vállalatok hajlandóak legyenek helyi gyártókapacitásokat létrehozni. Közleményében a BMW azt is kiemeli, hogy a regionális akkumulátoripari ökoszisztémák kialakításához egyaránt szükség van vonzó helyi gazdasági feltételekre és olyan megvalósítható politikai szabályozásra, amely figyelembe veszi az iparosításhoz szükséges időt.
Magyarország kulcsszerepben
A BMW bejelentése kiemelten fontos, mivel a Samsung SDI is jelentős gyártókapacitással rendelkezik hazánkban, így a helyi adottságok megfelelnek az autógyártó „local for local” elvének. Emellett érdemes megjegyezni, hogy nem kizárólag a koreai társaság az egyetlen, amely szervesen kötődik a debreceni BMW-üzem termelési láncához és Magyarországon végzi tevékenységét: a CATL és az EVE Energy szintén akkumulátorok beszállítását készíti elő, míg az EcoPro BM, valamint a Huayou Cobalt csoporthoz tartozó Bamo Technology katódanyagot szolgáltat az energiaforrásokhoz.
Mindez egy olyan komplex és jövőbiztos autóipari ökoszisztéma kialakulását segítheti elő, amely lefedi a termelési lánc legjelentősebb részeit. Ennek a hálózatnak a központja egyértelműen Debrecen, mivel a felsorolt vállalatok közül a Bamo Technology és a Samsung SDI kivételével mind az alföldi városhoz köthető.
A BMW nemrégiben szintén Debrecenben hajtott végre egy beruházást, ahol több mint 400 hektáron épített járműgyárat prés-, karosszéria-, fényező és összeszerelő üzemmel. A vállalat több mint 2 milliárd eurót (820 milliárd forintot) fektetett a telephelybe, ahol 2025-től kizárólag tisztán elektromos meghajtású járműveket állítanak elő. A komplexum éves gyártókapacitása mintegy 150 ezer autó.
A debreceni az első olyan BMW-gyár a világon, ahol hatodik generációs nagyfeszültségű akkumulátorok összeszerelését végzik, ezzel is optimalizálva a gyártási folyamatot. Az akkumulátor-összeszerelés és a járműgyártás közvetlen összekapcsolásával az üzem magas fokú hatékonysággal képes működni. Debrecen polgármestere, Papp László egy Világgazdaságnak adott interjújában arról is beszélt, hogy a beruházás segítségével a város a magyar gazdaság egyik új súlypontjává válhat. A politikus rámutatott, hogy
Mindezek mellett a politikus arra is felhívta a figyelmet, hogy a BMW és az akkumulátoripar egymástól elválaszthatatlan részei a helyi elektromobilitási ökoszisztémának. Egyenesen úgy fogalmazott, hogy „egyik sem értelmezhető a másik nélkül”.
Az Orbán-kormányok stratégiája
Az elmúlt néhány évben az Orbán Viktor vezette kormányok Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter közreműködésével számos elektromobilitáshoz köthető beruházást csábítottak Magyarországra. A folyamat a Samsung SDI gödi akkumulátorgyárával kezdődött még 2016-ban. Az évek során a dél-koreai vállalat megközelítőleg 3 ezer milliárd forint értékű fejlesztés végrehajtásáról döntött. A debreceni BMW-gyár létesítését 2018-ban jelentették be, a befektetés értéke elérte a 820 milliárd forintot. A kínai CATL 2022-ben közölte, hogy akkumulátorgyárat létesít Debrecenben hozzávetőleg 3 ezer milliárd forintból. A dél-koreai EcoPro BM üzemének alapkőletétele 2023 tavaszán történt, a projekt értéke 280 milliárd forint volt. Az EVE Energy ugyanebben az évben egy 400 milliárd forintos, míg a Bamo Technology egy 520 milliárd forintos beruházást jelentett be.
A hat projekt összesített értéke a Világgazdaság hivatalos adatokon alapuló számításai szerint megközelíti a 8 ezer milliárd forintot, a felsorolás azonban kizárólag a BMW-hez közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó nagyobb fejlesztéseket tartalmazza.
Egyelőre még nem világos, hogy a kormányváltást követően mi lesz a sorsa a hazai akkumulátoriparnak, valamint ennek függvényében a hozzá szorosan kapcsolódó autógyártásnak. A BMW jó példája annak, hogy a vállalatok igyekeznek minimalizálni költségeiket és optimalizálni a termelési folyamatokat, azonban úgy tűnik, hogy a Tisza-kormány politikája szembe mehet a német társaság vezetői által megfogalmazott elvárásokkal. Tárkányi Zsolt a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára korábban hangsúlyozta, hogy a kabinet nem támogatja a CATL debreceni üzemének további bővítését, illetve szigorúbb környezetvédelmi és munkaügyi ellenőrzéseket, valamint súlyosabb szankciókat helyezett kilátásba. A kormány 2027-es költségvetési tervezete emellett megemelné a környezetterhelési díjakat, a nagyvállalatok társasági adóját 9-ről 15 százalékra, az innovációs járulékot pedig 0,3-ról 0,5 százalékra módosítaná. Mindeközben a társaságiadó-kedvezmények felülvizsgálatával és a gazdaságfejlesztési támogatások visszafogásával is számolnak, utóbbitól 169,5 milliárd forintos megtakarítást várva. Amennyiben a vonzó feltételek megszűnnek, valamint eltűnnek a rendszerből az állami ösztönzők, akkor kérdéses, hogy az elektromobilitásra fókuszáló autóipari vállalatok hogyan reagálnak majd a megváltozó körülményekre.